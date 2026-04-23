"Bad girl đẹp nhất Cbiz" bước xuống xe hơi khiến vạn người thích: Mặc đơn giản mà cuốn dã man!

Không phải ngẫu nhiên Hướng Hàm Chi được dân mạng ưu ái gọi với biệt danh "bad girl đẹp nhất Cbiz". Nữ diễn viên sinh năm 2002 từ lâu đã là một trong những gương mặt sáng giá của lứa tiểu hoa 00, ghi điểm nhờ visual sáng, khí chất riêng và màu sắc không lẫn với số đông. Nếu trên màn ảnh cô thường gắn với hình tượng ngọt ngào, mềm mại, thì ngoài đời Hướng Hàm Chi lại mang năng lượng khác hẳn: phóng khoáng, hơi nổi loạn và có chút bất cần.

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc bước xuống xe của nữ diễn viên nhanh chóng viral nhờ thần thái cùng gu ăn mặc quá cuốn.

Nguồn: TikTok

Cụ thể, trong video, Hướng Hàm Chi diện một set đồ cực basic gồm áo hai dây đen ôm sát phối cùng quần short jeans lửng. Không hề có món đồ nào quá phức tạp, nhưng tổng thể lại hút mắt đến lạ. Chiếc tank top đen ôm nhẹ phần thân trên giúp tôn bờ vai mảnh, xương quai xanh và vòng eo nhỏ, mang đến cảm giác gọn gàng mà vẫn gợi cảm. Thiết kế hai dây vốn là món đồ kinh điển mùa hè, nhưng khi lên người cô lại toát ra vẻ tự nhiên, sexy vừa đủ và rất thời trang.

Đi cùng đó là quần short jeans dáng hơi lửng, item đang quay lại mạnh mẽ trong thời gian gần đây. So với kiểu quần siêu ngắn thường thấy, thiết kế này tạo cảm giác phóng khoáng hơn, cá tính hơn và có chút hơi thở Y2K rất hợp xu hướng. Trên người Hướng Hàm Chi, chiếc quần giúp làm nổi bật đôi chân thon dài, đồng thời tôn rõ tỷ lệ eo - hông đẹp mắt vốn là lợi thế hình thể của cô.

Điểm hay của outfit nằm ở sự tối giản nhưng chuẩn chỉnh. Không cần layering cầu kỳ hay phụ kiện dày đặc, chỉ nhờ phom dáng đẹp, đồ vừa vặn và cách phối tiết chế, tổng thể đã đủ sang và có sức hút. Đây cũng là kiểu lên đồ mang tinh thần bad girl rất rõ: có chút bất cần, có chút lạnh lùng nhưng vẫn quyến rũ.

Thực ra đây cũng là combo quen thuộc của hội chị em mỗi mùa hè. Áo hai dây và short jeans luôn là công thức gần như không lỗi mốt vì dễ mặc, dễ đẹp và tôn dáng tốt. Muốn nữ tính có thể chọn tank top ôm cùng denim sáng màu, muốn cá tính hơn có thể học theo Hướng Hàm Chi với bảng màu tối, quần form lửng và phụ kiện tối giản. Nếu muốn che bắp tay kết hợp chống nắng, nàng có thể khoác nhẹ sơ mi dáng rộng bên ngoài.

Chính vì cơ bản nên công thức này càng đáng học theo. Một chiếc áo hai dây dáng đẹp, quần denim đứng phom, thêm sandals quai mảnh hoặc sneaker retro là đã đủ có một outfit mùa hè vừa thoải mái vừa có gu. Đây cũng là kiểu set đồ đầu tư ít nhưng mặc được nhiều dịp, từ đi chơi, du lịch đến xuống phố hàng ngày.

Nếu có một công thức mặc đẹp mùa hè vừa dễ copy vừa đủ nổi bật, combo của Hướng Hàm Chi chắc chắn là gợi ý rất đáng thử:

