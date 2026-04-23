Thiếu gia Sài thành cưới giảng viên RMIT: Tậu luôn penthouse 2 tầng làm nhà tân hôn, góc nào cũng đẹp đẳng cấp

Á hậu Phương Anh được biết đến là hình mẫu “con nhà người ta” trong truyền thuyết khi hội tụ cả nhan sắc lẫn học vấn ấn tượng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, cô còn là giảng viên Đại học RMIT, đang theo học chương trình tiến sĩ, thông thạo tiếng Pháp và từng hai lần đạt IELTS 8.0. Tháng 9/2023, cô lên xe hoa với doanh nhân Đức Hồ sau 2 năm hẹn hò. Ông xã của Phương Anh là doanh nhân thành đạt, có nền tảng gia đình vững vàng, từng du học Anh và đạt học vị tiến sĩ. Từ khi công khai mối quan hệ đến khi về chung một nhà, cặp đôi luôn nhận được nhiều sự ủng hộ bởi sự tương xứng về học vấn, sự nghiệp lẫn hình ảnh, đúng chuẩn trai tài gái giỏi.

Sau khi kết hôn, Á hậu Phương Anh và chồng chuyển ra sống riêng, lựa chọn một căn penthouse sang xịn tại TP.HCM làm nhà tân hôn. Không gian sống của cặp đôi thỉnh thoảng được chia sẻ trên mạng xã hội, lần nào cũng thu hút sự chú ý nhờ vẻ sang trọng, tinh tế và đậm chất hưởng thụ, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Penthouse của vợ chồng Á hậu Phương Anh có diện tích 150m², thiết kế 2 tầng theo phong cách Parisian thanh lịch. Tọa lạc tại vị trí đắc địa gần trung tâm TP.HCM, căn hộ sở hữu 2 phòng khách, 2 phòng ngủ, đi kèm khu sân vườn và bể bơi ngoài trời, tạo nên không gian sống vừa riêng tư vừa đẳng cấp. Nội thất trong căn hộ được lựa chọn kỹ lưỡng với các chất liệu cao cấp như gỗ, đá, kim loại, thủy tinh và da, mang lại tổng thể sang trọng, xa hoa. Khu vực bếp được cải tạo từ phòng ngủ cũ, thiết kế mở liên thông với phòng khách, giúp không gian sinh hoạt chung trở nên rộng rãi và liền mạch hơn.

Không gian phòng khách

Bàn ăn đối diện bếp

Khu vực bếp thoáng đãng, tiện nghi

Góc bếp nổi bật với tông trắng - gỗ trung tính, ấm áp

Khu vực bếp thường xuyên xuất hiện trong các daily vlog của Á hậu Phương Anh

Không gian phòng ngủ tối giản, sang trọng với màu chủ đạo là trắng và xám