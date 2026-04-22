8 loại cây nên trồng ngay trong nhà: Không chỉ dễ chăm mà còn giúp hút tài lộc, vượng khí cho gia chủ

Trong giới kinh doanh và phong thủy nhà ở, việc lựa chọn cây cảnh không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân mà còn là một chiến thuật để gia tăng vận khí. Theo các chuyên gia, một chậu cây xanh tốt không chỉ thanh lọc không khí mà còn giúp dòng chảy năng lượng (khí) trong nhà được lưu thông, từ đó thúc đẩy tài lộc dồi dào.

Dưới đây là 8 gợi ý "vàng" cho không gian sống và làm việc của bạn:

1. Cây Kim Tiền

Cây có hình dáng lá tròn trịa, phiến lá dày và mọng nước, trông giống như những xâu tiền cổ. Với đặc điểm mọc thành cụm dày đặc, tốc độ sinh trưởng nhanh và sức sống mãnh liệt, loại cây này được tin là có khả năng hấp thụ "kim khí" từ bên ngoài, cực kỳ có lợi cho việc sinh tài nảy lộc.

Cách chăm sóc: Đây là loại cây ưa sáng nhưng cũng chịu bóng rất tốt. Tránh để cây dưới ánh nắng quá gắt. Trong môi trường thông thoáng, chỉ cần tưới nước 1-2 tuần một lần là cây có thể xanh tốt quanh năm.

2. Cây Bàng Singapore

Được mệnh danh là "cây sành điệu" trong giới cây cảnh nhờ hình dáng lá giống như cây đàn cầm. Nó tượng trưng cho hòa bình, cát tường và tụ tài.

Lưu ý: Về mặt phong thủy, tuyệt đối không để cây xuất hiện lá vàng hay cành héo, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí. Nên lau bụi trên lá thường xuyên để cây quang hợp tốt hơn.

3. Cây Phát Tài (Cây Kim Ngân)

Thân cây mập mạp, lá xum xuê xòe rộng như bàn tay năm ngón xòe ra hứng lộc. Loại cây này thường được đặt ở vị trí tài lộc trong nhà để cải thiện vận may, hóa giải sát khí và tụ hội khí lành.

Cách chăm sóc: Chịu bóng tốt, nên đặt ở nơi hướng sáng nhưng mát mẻ. Tránh nắng trực tiếp vì sẽ làm lá bị vàng. Tưới nước 1-2 tuần/lần.

4. Cây Trầu Bà Vàng

Đại diện cho sự may mắn, chiêu tài và tăng cường vượng khí. Với sức sống cực kỳ bền bỉ "cứ có nước là sống", loại cây này còn tượng trưng cho tinh thần chiến đấu vì lý tưởng, giúp khai phá tiềm năng vô hạn của con người.

Cách chăm sóc: Thích hợp môi trường trong nhà hoặc nơi hơi ẩm. Mùa hè tưới 2-3 ngày/lần, mùa đông chỉ cần 1-2 tuần/lần.

5. Cây Trúc Phú Quý

Cành lá xanh mướt, dáng đứng thẳng tắp mang lại cảm giác thanh cao và tượng trưng cho vận mệnh tốt. Loại trúc có hình tháp là đại diện cho sự thăng tiến trong học tập, sự nghiệp và tài lộc.

Lưu ý phong thủy: Với loại trồng trong nước, cần buộc thêm ruy băng đỏ để chuyển tính "Âm" sang "Dương", giúp khai vận và tránh chiêu mời những điều không may.

6. Cây Thường Xuân

Dây leo mềm mại, có khả năng bám trụ tốt, mang ý nghĩa phát tài, cát tường và phú quý. Trong phong thủy phòng khách, nó tượng trưng cho sức sống gia đình luôn tràn trề.

Cách chăm sóc: Thích nghi tốt với môi trường ẩm và nửa bóng. Mùa hè nên tưới 2 lần/tuần, mùa đông giảm xuống 1 lần/tuần.

7. Cây Kim Quất

Tên gọi mang ý nghĩa cực lớn: "Kim" là vàng, "Quất" (phát âm gần giống Cát) là may mắn. Tổng thể tượng trưng cho "Kim ngọc mãn đường", tài lộc vào như nước. Đây cũng là món quà mừng tân gia hoặc khai trương vô cùng ý nghĩa.

Cách chăm sóc: Cần ít nhất 4-6 tiếng ánh sáng mỗi ngày. Khi tưới phải tưới đẫm cho đến khi nước thoát ra từ đáy chậu.

8. Cây Trường Sinh (Cây Lá Bỏng Tròn)

Lá cây tròn, dày, bề mặt bóng láng rất đáng yêu nên còn được gọi là cây phát tài lá tròn. Đây là lựa chọn hàng đầu cho các món quà khai trương.

Cách chăm sóc: Chịu hạn, chịu bóng tốt và ít sâu bệnh. Tránh tưới quá nhiều nước dẫn đến thối rễ, đen lá.

4 đại kỵ phong thủy cây cảnh trong nhà khiến gia chủ "hao tài tốn của"

Chuyên gia phong thủy cảnh báo, nếu phạm phải những điều sau, cây cảnh không những không giúp ích mà còn gây rò rỉ tài lộc:

- Đặt cây ở giữa nhà: Vị trí "Trung cung" là thái cực của ngôi nhà. Đặt cây (hành Mộc) ở đây sẽ tạo thành thế chữ "Khốn" (vây khốn), khiến gia chủ cảm thấy bị gò bó, dễ gặp tiểu nhân và vận thế không thông.

- Trồng cây dây leo chằng chịt: Các loại cây leo tường quá dày sẽ che khuất ánh sáng, mang lại âm khí nặng nề, dễ dẫn đến các rắc rối về pháp lý, kiện tụng.

- Để cây trong phòng ngủ: Quá nhiều cây trong phòng ngủ không thu hút năng lượng sống mà còn ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng và chất lượng giấc ngủ.

- Để cành khô lá héo: Nhiều người mua cây về nhưng lười chăm sóc. Cây khô héo sẽ làm mất đi sinh khí, khiến vận thế của người trong nhà đi xuống theo.

***Bài viết mang tính chất tham khảo