Top 5 loại quả mùa hè dễ “ngậm” thuốc trừ sâu nhất

Mùa hè là thời điểm trái cây vào vụ rộ, mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt và hương vị cũng “đậm” hơn hẳn. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhiều loại cây ăn quả dễ gặp sâu bệnh, nấm mốc do thời tiết nóng ẩm, mưa xen kẽ. Vì vậy, trong quá trình canh tác, một số loại có thể cần dùng thuốc bảo vệ thực vật để kiểm soát dịch hại nếu không được quản lý đúng chuẩn.

Dưới đây là một số loại trái cây mùa hè thường được nhắc đến nhiều nhất khi nói về nguy cơ tồn dư nếu canh tác không an toàn.

Dâu tây

Dâu tây là loại trái cây “đứng đầu danh sách” khi nói về khả năng dễ tồn dư nếu trồng không chuẩn. Lý do nằm ở đặc điểm vỏ mỏng, không có lớp bảo vệ dày, lại mọc sát mặt đất nên rất dễ bị nấm và côn trùng tấn công. Bên cạnh đó, quả dâu thường được thu hoạch ăn tươi, ít qua xử lý nên nếu quy trình trồng không đảm bảo, nguy cơ còn dư lượng từ canh tác là điều cần lưu ý. Khi mua dâu, nên tránh chọn những quả có màu đỏ quá sẫm đồng đều bất thường, bề mặt bóng lạ hoặc không có mùi thơm tự nhiên. Dâu ngon thường có màu đỏ tươi, cuống xanh, quả chắc tay và không bị dập nát.

Nho

Nho là loại quả mọc theo chùm dày, các quả nằm sát nhau nên dễ tạo môi trường ẩm, thuận lợi cho nấm bệnh phát triển. Chính vì vậy, trong quá trình chăm sóc, người trồng phải kiểm soát sâu bệnh khá kỹ. Nếu không tuân thủ đúng quy trình, việc phun thuốc bảo vệ thực vật có thể xảy ra. Ngoài ra, bề mặt nho có lớp phấn tự nhiên nhưng cũng dễ bám bụi và tồn dư nếu không được rửa kỹ trước khi ăn.

Đào

Đào có lớp vỏ mỏng, phủ một lớp lông tơ nên dễ giữ lại bụi bẩn và vi sinh vật bên ngoài. Đây cũng là loại quả khá “nhạy cảm” với sâu đục quả và nấm bệnh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Vì vậy, nếu canh tác không đúng chuẩn, việc xử lý sâu bệnh có thể được thực hiện nhiều lần trong quá trình trồng. Tuy nhiên, khi được trồng theo tiêu chuẩn an toàn, đào vẫn là loại trái cây bổ dưỡng và rất được ưa chuộng vào mùa hè.

Mận

Mận có vị chua ngọt đặc trưng, thường chín rộ vào đầu hè. Cây mận cũng dễ bị sâu bệnh, đặc biệt là các loại côn trùng gây hại quả non. Trong một số mô hình canh tác truyền thống, việc phòng trừ sâu bệnh có thể chưa đồng đều, dẫn đến nguy cơ tồn dư nếu không kiểm soát tốt. Vỏ mận khá mỏng, lại ăn cả vỏ nên người tiêu dùng càng cần chú ý hơn đến nguồn gốc.

Xoài

Xoài là loại trái cây phổ biến, nhưng trong giai đoạn còn non rất dễ bị sâu đục trái và côn trùng tấn công. Vì vậy, ở một số vùng trồng không theo tiêu chuẩn, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn đầu có thể xảy ra để bảo vệ năng suất. Khi xoài chín, phần lớn thuốc đã phân hủy nếu tuân thủ đúng thời gian cách ly, nhưng yếu tố quan trọng vẫn nằm ở quy trình canh tác ban đầu.

Lưu ý khi mua và sử dụng trái cây mùa hè

Khi chọn mua trái cây, yếu tố quan trọng nhất là nguồn gốc rõ ràng. Nên ưu tiên sản phẩm có chứng nhận an toàn như VietGAP, GlobalGAP, hoặc mua tại siêu thị, cửa hàng uy tín thay vì nguồn trôi nổi. Không nên chỉ nhìn vào mẫu mã đẹp vì trái cây quá bóng, quá đều đôi khi không phản ánh chất lượng tốt hơn.

Về khâu làm sạch, nên rửa dưới vòi nước chảy nhẹ, có thể ngâm nước sạch khoảng 10–15 phút rồi rửa lại. Với các loại như nho, dâu tây, nên rửa nhẹ tay để tránh dập nát, không nên ngâm quá lâu. Một số người có thể dùng nước muối loãng hoặc dung dịch rửa rau củ chuyên dụng, nhưng quan trọng nhất vẫn là rửa đúng cách và đủ thời gian.

Trong bảo quản, trái cây mùa hè thường dễ hỏng do nhiệt độ cao, nên để trong ngăn mát tủ lạnh, dùng trong thời gian ngắn. Dâu tây và nho nên ăn sớm trong 1–2 ngày, còn xoài, mận có thể để lâu hơn tùy độ chín. Không nên để trái cây ẩm ướt trước khi cất vì dễ gây nấm mốc.