5 "khắc tinh" của loài rắn, khiến chúng sợ run bần bật

Rắn vốn là loài động vật nhạy cảm với môi trường xung quanh và có bản năng sinh tồn rất cao. Trong tự nhiên, chúng hiếm khi chủ động tấn công con người mà thường chọn cách tránh né khi cảm nhận được nguy hiểm. Tuy nhiên, có những yếu tố và loài vật khiến rắn đặc biệt dè chừng, thậm chí lập tức rời đi khi phát hiện.

Không phải tất cả đều xa lạ, trong số đó có những thứ rất quen thuộc, thậm chí xuất hiện ngay trong không gian sống hằng ngày của nhiều gia đình.

1. Mùi hăng của một số loại cây

Rắn không có mũi như nhiều loài khác nhưng lại “ngửi” môi trường bằng lưỡi và cơ quan cảm nhận mùi cực kỳ nhạy. Chính vì vậy, những mùi hăng, nồng như sả, tỏi, hành hay bạc hà có thể khiến chúng khó chịu và có xu hướng tránh xa.

Trong thực tế, không ít gia đình ở vùng nông thôn thường trồng sả quanh nhà hoặc gần hàng rào. Đây không phải là cách đuổi rắn tuyệt đối, nhưng giúp giảm khả năng rắn tiếp cận khu vực sinh sống. Ví dụ, ở những khu vườn có trồng nhiều sả, khu vực thường có mùi tinh dầu nhẹ lan tỏa, rắn sẽ ít có xu hướng bò vào hơn so với nơi ẩm thấp, nhiều mùi tự nhiên khác.

2. Chim săn mồi

Trong tự nhiên, rắn là con mồi của một số loài chim săn mồi như diều hâu hay đại bàng. Với khả năng quan sát từ trên cao và tốc độ tấn công nhanh, các loài chim này tạo ra mối đe dọa thực sự. Chính vì vậy, ở những khu vực trống trải, ít chỗ ẩn nấp, rắn thường không ở lâu do dễ bị phát hiện từ trên không.

3. Những loài thú nhỏ nhưng “sát thủ” của rắn

Một trong những “khắc tinh” rõ ràng nhất của rắn trong tự nhiên là các loài thú nhỏ như chồn, cầy hoặc đặc biệt là cầy mangut. Dù kích thước không lớn, nhưng những loài này lại có tốc độ phản xạ rất nhanh, khả năng né đòn tốt và bản năng săn mồi mạnh.

Cầy mangut, chẳng hạn, nổi tiếng với khả năng đối đầu với rắn, kể cả những loài có nọc độc. Chúng không tấn công một cách liều lĩnh mà di chuyển linh hoạt, liên tục né tránh và tìm cơ hội phản công vào điểm yếu của đối phương. Nhờ lớp lông dày và khả năng chịu đựng nhất định với nọc độc, chúng có lợi thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu.

Trong môi trường tự nhiên, sự xuất hiện của những loài này khiến rắn luôn phải cảnh giác cao độ. Ngay cả khi không trực tiếp chạm trán, chỉ cần đánh hơi được dấu hiệu của các loài thú săn mồi, rắn cũng có xu hướng rời đi để tránh rủi ro.

Điều này lý giải vì sao ở một số khu vực có nhiều động vật nhỏ hoạt động, mật độ rắn thường thấp hơn so với những nơi yên tĩnh, ít xáo trộn.

4. Tiếng động và rung chấn

Rắn không có tai ngoài nhưng lại cảm nhận rung động rất tốt qua mặt đất. Những bước chân, tiếng di chuyển hoặc hoạt động thường xuyên của con người đều có thể khiến chúng nhận biết nguy hiểm. Vì vậy, khu vực có người qua lại liên tục thường không phải nơi rắn lựa chọn để trú ẩn lâu dài.

5. Không gian sáng, thoáng và ít chỗ ẩn nấp

Rắn có xu hướng thích những nơi tối, ẩm và kín đáo như bụi rậm, đống gỗ, khe đá hoặc khu vực ít bị xáo trộn. Đây là những môi trường giúp chúng dễ ẩn nấp và săn mồi. Ngược lại, những không gian sáng, thoáng và ít vật che chắn lại khiến rắn cảm thấy “bị lộ”, từ đó hạn chế xuất hiện.

Trong thực tế, những khu vườn được dọn dẹp gọn gàng, cỏ được cắt thấp, không có nhiều vật dụng chất đống thường ít khi xuất hiện rắn. Ngược lại, các khu vực để lâu không dọn, có nhiều góc tối, ẩm thấp lại dễ trở thành nơi trú ẩn lý tưởng.

Ngoài yếu tố ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm cũng đóng vai trò quan trọng. Những nơi vừa tối vừa ẩm như gần cống rãnh, hốc tường, khu vực chứa nước lâu ngày thường thu hút rắn hơn so với nền đất khô ráo, thông thoáng.

Làm gì để hạn chế rắn vào nhà?

Để giảm nguy cơ rắn xuất hiện, các gia đình có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản:

- Dọn dẹp sân vườn thường xuyên, không để cỏ mọc rậm

- Tránh tích trữ gỗ, gạch hoặc vật dụng lâu ngày ngoài trời

- Bịt kín các khe hở quanh nhà, đặc biệt là khu vực gần cống rãnh

- Có thể trồng sả hoặc các loại cây có mùi đặc trưng quanh khu vực sinh sống

- Duy trì ánh sáng ở những khu vực tối vào ban đêm