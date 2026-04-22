Mỹ nữ cao 1m55 chưa một lần mặc xấu, cứ xuất hiện là phát sáng trong mọi khung hình

Hà My (sinh năm 1997) nổi tiếng với hình ảnh tiểu thư Hà thành xinh đẹp, từng có thời gian du học Mỹ và sở hữu cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình đẹp như mơ với TikToker Trí Thịt Bòa, cô nàng còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ gu thời trang sang xịn nhưng vẫn rất dễ ứng dụng.
Điều thú vị là dù chỉ cao khoảng 1m55 - con số không quá nổi bật trong tiêu chuẩn mặc đẹp, Hà My vẫn khiến nhiều người phải công nhận một điều: cô nàng gần như chưa từng mặc xấu. Mỗi lần xuất hiện, dù là ảnh đời thường hay những khoảnh khắc được ghi lại ngẫu nhiên, Hà My đều giữ được phong độ ổn định. Hãy cùng tham khảo một số set đồ để xem bí quyết của nàng "nấm lùn" này là gì nhé!
Một điểm dễ thấy trong style của Hà My là bảng màu luôn được tiết chế khéo léo, ưu tiên các tông trung tính và pastel nhẹ nhàng để giữ vẻ thanh lịch, dễ nhìn mà vẫn đủ nổi bật. Không chỉ mặc đẹp, cô còn ghi điểm ở thần thái với gương mặt sáng, giúp "cân" nhiều kiểu outfit khác nhau mà không cần quá cầu kỳ. Bên cạnh đó, cách phối đồ của Hà My cũng rất thực tế, dễ áp dụng cho nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến đi chơi, đặc biệt phù hợp với những cô nàng "nấm lùn" muốn mặc đẹp và tự tin hơn.