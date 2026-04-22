Muốn tiết kiệm điện, cứ dùng combo quạt này với điều hòa là chuẩn

Không phải cứ hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp là phòng sẽ mát nhanh hơn. Phần lớn điện năng bị đốt vào việc điều hòa phải làm việc liên tục để bù lại sự phân bố nhiệt không đều trong phòng. Có chỗ lạnh sâu, có chỗ vẫn nóng, khiến bạn thường xuyên phải giảm nhiệt độ xuống thêm nữa. Đây chính là nguyên nhân khiến điều hòa trở thành cỗ máy ngốn tiền điện.

Giải pháp không nằm ở việc dùng điều hòa mạnh hơn, mà ở cách tối ưu luồng không khí. Đây là lúc quạt tháp phát huy vai trò. Điểm khác biệt của quạt tháp nằm ở cách tạo và phân phối gió. Quạt cánh truyền thống tạo luồng gió tập trung, thổi mạnh theo một hướng, nên chủ yếu làm mát tại vị trí có gió trực tiếp. Trong khi đó, quạt tháp tạo dòng khí dạng dải chạy dọc theo chiều cao, kết hợp cơ chế quay để phân tán đều khắp không gian.

Về mặt kỹ thuật, quạt tháp phù hợp hơn cho việc hỗ trợ điều hòa vì nó duy trì dòng đối lưu ổn định thay vì tạo các luồng gió cục bộ. Điều này giúp không khí lạnh từ điều hòa được kéo xuống và lan tỏa đều, giảm hiện tượng phân tầng nhiệt trong phòng. Nếu dùng quạt thường, luồng gió mạnh nhưng hẹp có thể làm lạnh nhanh một khu vực, nhưng lại không giải quyết triệt để sự chênh lệch nhiệt độ tổng thể.

Ngoài ra, quạt tháp thường vận hành êm hơn và tạo cảm giác gió mịn, nên có thể bật liên tục trong không gian kín mà không gây khó chịu. Đây là yếu tố quan trọng khi kết hợp với điều hòa trong thời gian dài, đặc biệt vào ban đêm.

Do không lộ cánh, thiết bị này an toàn hơn trong môi trường gia đình, đặc biệt với trẻ nhỏ. Đồng thời, cơ chế vận hành hạn chế hiện tượng cắt gió ở đầu cánh nên độ ồn cũng thấp hơn đáng kể. Một ưu điểm khác là thiết kế gọn, chiếm ít diện tích sàn, phù hợp với không gian căn hộ.

Khi nhiệt độ phòng được cân bằng tốt hơn, người dùng có thể tăng mức cài đặt của điều hòa lên khoảng 1-2°C nhưng vẫn giữ được cảm giác mát. Theo khuyến nghị từ các chuyên gia, mỗi 1°C tăng thêm có thể giúp giảm tiêu thụ điện ở mức đáng kể trong điều kiện vận hành thực tế.

Trong sử dụng hàng ngày, cấu hình phổ biến là đặt điều hòa ở mức 26 - 28°C và bật quạt tháp ở mức gió trung bình, kết hợp chế độ quay. Thiết lập này giúp cân bằng giữa tiêu thụ điện, độ thoải mái và độ ồn, đặc biệt phù hợp khi sử dụng ban đêm.

Nếu muốn thử combo điều hòa, quạt tháp đây là một số mẫu quạt đáng để tham khảo:

Fujihome SmartWind TF-21HL-DC Inverter6

Fujihome TF-21HL-DC là mẫu quạt tháp tập trung vào trải nghiệm sử dụng thực tế trong phòng điều hòa. Thiết bị dùng động cơ DC Inverter công suất 30W, giúp tiết kiệm điện và vận hành ổn định khi chạy liên tục nhiều giờ. Lưu lượng gió 824 m³/h kết hợp cửa gió dài tạo luồng khí phân tán đều, phù hợp để hỗ trợ điều hòa làm mát đồng đều không gian thay vì thổi gió trực diện. Dải 12 cấp độ gió cho phép điều chỉnh linh hoạt theo từng nhu cầu, từ nhẹ khi ngủ đến mạnh khi cần làm mát nhanh.

Quạt tích hợp ionizer tạo ion âm giúp hỗ trợ cải thiện không khí, đi kèm các chế độ gió như tự nhiên, ngủ và tự động để tăng cảm giác dễ chịu khi dùng lâu. Điểm cộng thêm của mẫu quạt này là độ ồn dao động trong khoảng 20 - 52 dB, gần như không có tiếng động phù hợp cho cả phòng ngủ.

Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU

Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU là mẫu quạt tháp hướng tới trải nghiệm smart home với điểm mạnh nằm ở khả năng điều khiển và vận hành linh hoạt hơn là công suất thuần túy. Sản phẩm thuộc hệ sinh thái Xiaomi, có thể kết nối và điều khiển qua app, cho phép tùy chỉnh từ xa, hẹn giờ.

Về vận hành, quạt tạo luồng gió dạng mịn, phân tán đều theo chiều cao thay vì thổi tập trung. Cách tạo gió này phù hợp khi dùng trong phòng kín hoặc kết hợp điều hòa, giúp luân chuyển không khí tốt hơn và giảm cảm giác gió tạt trực tiếp.

Quạt tháp không cánh U-Ultty Slim CR01

U-Ultty Slim CR015 đi theo hướng tối giản thiết kế và tối ưu trải nghiệm sử dụng trong không gian kín. Đây là kiểu sản phẩm phù hợp với nhu cầu mát dễ chịu, êm, gọn hơn là làm mát mạnh kiểu quạt công suất lớn.

Về bản chất, CR015 vẫn thuộc nhóm quạt tháp, nhưng sử dụng thiết kế không cánh tương tự các dòng cao cấp. Luồng gió được tạo ra liên tục và mịn, không bị ngắt quãng như quạt cánh truyền thống. Thiết kế dạng slim giúp tiết kiệm diện tích và dễ bố trí trong căn hộ.