4 mùi hương đuổi rắn chạy mất dạng

Rắn không “ngửi” theo cách thông thường mà dùng lưỡi để thu nhận phân tử mùi trong không khí. Chính vì vậy, những mùi quá nồng hoặc mang tính kích thích mạnh có thể khiến chúng cảm thấy môi trường không an toàn và chủ động tránh xa. Điều đáng nói là có những mùi rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày, thậm chí có sẵn trong bếp hoặc sân vườn, nhưng lại ít được tận dụng đúng cách.

1. Sả

Sả thường được nhắc đến đầu tiên khi nói về khả năng “đuổi rắn”, nhưng nhiều người chỉ trồng cho có mà không biết cách phát huy hiệu quả. Thực tế, mùi từ cây sả tự nhiên khá nhẹ, nếu trồng thưa hoặc ở vị trí xa khu vực rắn có thể xuất hiện thì gần như không có tác dụng rõ rệt. Ngược lại, những nơi trồng dày quanh hàng rào, gần cống rãnh hoặc lối đi ẩm thấp sẽ tạo thành một “vùng mùi” rõ hơn, khiến rắn ít có xu hướng bò qua.

Ngoài ra, tinh dầu sả khi được pha loãng để lau sàn hoặc xịt vào góc khuất thường cho hiệu quả nhanh hơn so với việc chỉ trồng cây.

2. Tỏi

Tỏi có mùi nồng, nhưng điểm quan trọng nằm ở cách sử dụng. Để nguyên củ gần như không có nhiều tác dụng vì mùi tỏa ra rất ít. Ngược lại, khi đập dập hoặc băm nhỏ, mùi sẽ mạnh hơn rõ rệt. Một số gia đình đặt tỏi ở lối ra vào, góc sân hoặc khu vực nghi có rắn, và nhận thấy rắn ít xuất hiện hơn trong thời gian đầu.

Tuy nhiên, điểm hạn chế là mùi tỏi bay khá nhanh, đặc biệt trong không gian thoáng. Nếu không thay mới thường xuyên, hiệu quả sẽ giảm đi đáng kể.

3. Quế

So với sả hay tỏi, quế ít khi được nhắc đến trong các mẹo dân gian, nhưng thực tế lại có mùi khá gắt với những loài nhạy cảm như rắn. Tinh dầu quế có độ cay và nồng cao hơn nhiều loại mùi thông thường. Khi sử dụng trong không gian kín như kho chứa đồ, góc tường ẩm hoặc khu vực ít ánh sáng, mùi này có thể tồn tại lâu và tạo cảm giác khó chịu rõ rệt với môi trường xung quanh.

Một số người rắc bột quế hoặc dùng tinh dầu nhỏ vào bông gòn, đặt ở những vị trí cố định. Cách này không phổ biến nhưng lại khá hiệu quả trong những không gian nhỏ.