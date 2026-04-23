Lời khuyên đến những người đang trồng hoa mười giờ

Không ít người từng rơi vào tình huống này: cùng là hoa mười giờ, trồng một chậu thì nở kín cả ban công, chậu còn lại lại chỉ lác đác vài bông, thậm chí có ngày không nở. Điều lạ là cả hai đều được tưới nước, đặt cùng một chỗ và chăm sóc gần như giống nhau. Thực tế, hoa mười giờ không "dễ tính" như nhiều người nghĩ. Chỉ cần lệch một vài yếu tố nhỏ, cây vẫn xanh nhưng gần như ngừng ra hoa. Đây cũng là lý do vì sao nhiều gia đình trồng lâu nhưng cây không bao giờ đạt được trạng thái nở rộ như mong muốn.

Nếu bạn cũng đang có vài chậu hoa mười giờ trong nhà, hãy ghi nhớ 1 vài lời khuyên hữu ích sau đây.

Thứ nhất, không xoay chậu liên tục

Nhiều người có thói quen xoay chậu cây để đẹp đều các mặt hoặc tiện dọn dẹp. Với hoa mười giờ, việc thay đổi hướng liên tục có thể khiến cây bị “lệch nhịp” thích nghi với ánh sáng. Cây cần thời gian để ổn định hướng phát triển. Khi bị xoay thường xuyên, các nhánh non dễ phát triển không đều, dẫn đến việc ra nụ cũng bị ảnh hưởng. Đây là chi tiết rất nhỏ nhưng lại khá phổ biến trong nhà phố.

Thứ hai, không tưới nước vào buổi tối quá muộn

Không ít gia đình có thói quen tưới cây vào buổi tối vì tiện thời gian. Tuy nhiên, với hoa mười giờ, việc để đất ẩm qua đêm liên tục có thể khiến rễ bị bí và giảm khả năng hấp thụ. Quan trọng hơn, hoa mười giờ có chu kỳ nở vào ban ngày. Nếu môi trường đất luôn ẩm vào ban đêm, cây dễ ưu tiên phát triển thân lá thay vì kích thích ra nụ.

Thứ ba, đừng để cây “tự sống” quá lâu

Vì hoa mười giờ dễ trồng, nhiều người gần như bỏ mặc sau khi trồng ban đầu. Cây vẫn sống, vẫn lan ra, nhưng theo thời gian sẽ xuất hiện nhiều nhánh già, yếu. Những nhánh này gần như không còn khả năng ra hoa, nhưng lại chiếm dinh dưỡng của cây. Nếu không cắt bỏ định kỳ, chậu hoa sẽ dày lên nhưng số lượng hoa lại giảm dần - điều mà nhiều người thường nhầm là do thời tiết.

Thứ tư, không nên trồng quá dày vì nghĩ càng nhiều càng đẹp

Một lỗi rất phổ biến là giâm quá nhiều nhánh trong cùng một chậu để tạo cảm giác sum suê. Ban đầu có thể đẹp, nhưng sau một thời gian, các cây sẽ cạnh tranh ánh sáng và dinh dưỡng. Kết quả là toàn bộ chậu cây đều phát triển ở mức trung bình, không có nhánh nào đủ khỏe để ra hoa nhiều. Thay vì dày, hoa mười giờ lại cần một khoảng trống vừa đủ để mỗi nhánh phát triển riêng.

Thứ năm, không bỏ qua dấu hiệu cây “chán hoa”

Hoa mười giờ cũng có giai đoạn chững lại, tức là cây vẫn sống nhưng ra hoa ít hơn bình thường. Nhiều người nghĩ do giống hoặc thời tiết, nhưng thực tế đây là lúc cây cần được làm mới. Chỉ cần cắt thấp lại một phần thân, sau đó chăm sóc lại từ đầu, cây thường sẽ bật nhánh mới và ra hoa trở lại. Đây là mẹo mà nhiều người trồng lâu năm áp dụng nhưng ít khi được nhắc tới.