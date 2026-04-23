5 loại nồi nhiều gia đình đang dùng mỗi ngày nhưng có thể gây hại sức khỏe

1. Nồi gang không rõ nguồn gốc

Nồi và chảo gang được nhiều gia đình ưa chuộng vì giữ nhiệt tốt, giúp món xào có hương vị đậm đà hơn. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có không ít sản phẩm không có thông tin nhà sản xuất rõ ràng , giá rất rẻ nhưng chất lượng khó kiểm chứng.

Một số chuyên gia cảnh báo, gang tái chế kém chất lượng có thể chứa tạp chất kim loại vượt mức an toàn nếu quy trình sản xuất không đạt chuẩn. Khi nấu ăn ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, những tạp chất này có thể ảnh hưởng đến độ an toàn của thực phẩm.

Cách nhận biết nhanh:

- Sản phẩm không có thương hiệu hoặc chứng nhận chất lượng

- Bề mặt quá thô, dễ bong lớp phủ bảo vệ

- Giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung

2. Chảo chống dính bị bong lớp phủ

Chảo chống dính giúp việc nấu ăn tiện lợi hơn, giảm lượng dầu mỡ. Tuy nhiên, lớp phủ chống dính có thể bị trầy xước nếu sử dụng thìa kim loại hoặc chà rửa bằng miếng cọ quá cứng.

Khi lớp phủ bị bong tróc nhiều, chảo không chỉ mất tác dụng chống dính mà còn có nguy cơ thôi nhiễm các thành phần không mong muốn vào thực phẩm.

Khi nào nên thay chảo chống dính?

- Xuất hiện nhiều vết xước sâu

- Lớp chống dính bong thành mảng

- Thức ăn bắt đầu dính dù dùng đúng cách

3. Nồi đất giá rẻ, bề mặt nhiều lỗ khí

Nồi đất thường được dùng để nấu canh, kho hoặc hầm vì giữ nhiệt ổn định. Tuy nhiên, sản phẩm giá rẻ có thể được làm từ nguyên liệu kém chất lượng hoặc lớp men không đạt tiêu chuẩn.

Những chiếc nồi có bề mặt thô, xuất hiện nhiều lỗ nhỏ li ti hoặc dễ nứt khi đun nóng có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Gợi ý chọn nồi đất an toàn:

- Bề mặt mịn, màu sắc đồng đều

- Không có mùi lạ khi mới mua

- Có thông tin nhà sản xuất rõ ràng

4. Nồi chiên không dầu quá rẻ

Nồi chiên không dầu là thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình hiện đại. Tuy nhiên, sản phẩm giá quá thấp có thể sử dụng vật liệu chịu nhiệt kém hoặc hệ thống điện không ổn định.

Một số trường hợp người dùng phản ánh thiết bị có mùi nhựa khi vận hành hoặc nhanh xuống cấp sau thời gian ngắn.

Để đảm bảo an toàn:

- Ưu tiên sản phẩm có thương hiệu

- Kiểm tra chứng nhận an toàn điện

- Không sử dụng nếu thiết bị phát ra mùi khét bất thường

5. Bếp gas mini và bình gas không đạt chuẩn

Bếp gas mini thường được dùng khi ăn lẩu, dã ngoại hoặc nấu ăn nhanh. Tuy nhiên, việc sử dụng bình gas kém chất lượng hoặc phụ kiện không tương thích có thể làm tăng nguy cơ rò rỉ khí.

Các chuyên gia khuyến cáo:

- Chỉ sử dụng bình gas đúng loại

- Không đặt nồi quá lớn so với bếp

- Tránh mua sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc

Vì sao nên kiểm tra dụng cụ bếp định kỳ?

Nhiều gia đình có thói quen dùng nồi chảo trong nhiều năm mà không để ý đến tình trạng xuống cấp. Tuy nhiên, dụng cụ nấu ăn tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mỗi ngày, vì vậy chất liệu và độ an toàn đóng vai trò rất quan trọng.

Thay mới đúng thời điểm không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn hạn chế các rủi ro không đáng có.

Một nguyên tắc đơn giản được nhiều chuyên gia khuyến nghị: Nếu dụng cụ nấu ăn xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, bong tróc hoặc biến dạng do nhiệt – nên thay sớm thay vì cố sử dụng tiếp để tiết kiệm chi phí.