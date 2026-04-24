7 thiết kế nội thất từng gây sốt mạng nhưng càng ở lâu càng thấy bất tiện: Nhiều người phải đập đi làm lại

Trong vài năm gần đây, nhiều xu hướng nội thất lan truyền mạnh trên mạng, được gọi vui là "thiết kế thần thánh". Chỉ cần một bức ảnh đẹp, hàng loạt gia đình lập tức muốn làm theo vì tin rằng đó là lựa chọn hiện đại và cao cấp.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà thiết kế, không ít xu hướng sau một thời gian sử dụng lại bộc lộ nhược điểm rõ rệt: khó vệ sinh, nhanh xuống cấp, chi phí sửa chữa cao, thậm chí gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Dưới đây là 7 thiết kế từng rất được ưa chuộng nhưng hiện đang bị nhiều người cân nhắc lại khi cải tạo nhà.

1. Gạch kính: Đẹp nhưng khó sửa khi xuống cấp

Gạch kính từng được xem là biểu tượng của phong cách tối giản và hiện đại. Vật liệu này giúp lấy sáng tốt, tạo cảm giác không gian rộng và cao cấp.

Tuy nhiên, bản chất gạch kính vẫn là vật liệu xây dựng có thể bị co ngót, nứt hoặc xuống màu theo thời gian. Khi xảy ra hư hỏng, việc thay thế thường không đơn giản vì phải tháo dỡ cả mảng tường.

Nhiều người cho biết chỉ sau 1–2 năm, bề mặt gạch đã xuất hiện các vết mờ hoặc lốm đốm, không còn trong suốt như ban đầu.

2. Cửa chạm trần: Sang trọng nhưng dễ xệ bản lề

Cửa cao sát trần giúp không gian trông liền mạch và cao hơn. Đây là thiết kế được nhiều gia đình lựa chọn khi muốn tạo cảm giác căn hộ rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, cửa quá cao thường chịu lực lớn ở bản lề. Sau thời gian sử dụng, cửa có thể bị xệ, cọ sàn hoặc phát ra tiếng kêu khi đóng mở. Việc sửa chữa khá tốn kém vì phải điều chỉnh lại toàn bộ khung cửa.

3. Cửa ẩn: Gọn gàng nhưng có thể gây bất tiện khi sử dụng

Thiết kế cửa ẩn giúp tường và cửa hòa làm một, tạo cảm giác tối giản. Nhưng nhiều gia đình vì muốn "ẩn hoàn toàn" nên bỏ tay nắm hoặc chọn bản lề đặc biệt.

Sau một thời gian, cửa có thể cong vênh hoặc khó đóng kín. Trong một số trường hợp, việc không có tay nắm bên ngoài khiến việc mở cửa trở nên khó khăn khi xảy ra sự cố.

4. Nhà không có đèn chính: Đẹp trên ảnh nhưng thiếu sáng khi sinh hoạt

Phong cách chiếu sáng nhiều lớp, sử dụng đèn hắt và đèn led thay cho đèn trần trung tâm, được xem là xu hướng cao cấp.

Tuy nhiên, nếu không tính toán kỹ, ánh sáng có thể bị thiếu ở khu vực cần thiết như bếp hoặc bàn làm việc. Một số người phải bổ sung thêm đèn sàn hoặc đèn bàn sau khi hoàn thiện nhà, khiến tổng thể không còn như thiết kế ban đầu.

5. Bồn cầu treo tường: Gọn gàng nhưng khó sửa khi hỏng

Bồn cầu treo tường được yêu thích vì giúp dễ lau dọn và tạo cảm giác phòng tắm hiện đại.

Nhược điểm nằm ở hệ thống két nước âm tường. Khi xảy ra sự cố, việc sửa chữa thường phải tháo một phần tường để tiếp cận linh kiện bên trong. Nếu mẫu sản phẩm đã ngừng sản xuất, việc tìm phụ kiện thay thế cũng trở nên khó khăn.

6. Nội thất đá nung kết: Cao cấp nhưng dễ sứt mẻ

Đá nung kết từng là vật liệu được sử dụng phổ biến cho bàn ăn, mặt bếp hoặc tường trang trí vì vẻ ngoài sang trọng.

Tuy nhiên, loại vật liệu này có thể bị sứt cạnh khi va chạm mạnh. Khi bị nứt, gần như không thể sửa mà phải thay mới, dẫn đến chi phí phát sinh cao.

7. Thoát nước sàn dạng dài: Đẹp nhưng khó vệ sinh

Thiết kế thoát nước dạng dài thường được quảng cáo là thoát nước nhanh và có tính thẩm mỹ cao.

Nhưng thực tế, cấu trúc dài khiến tóc và bụi bẩn dễ tích tụ bên trong, gây khó khăn khi vệ sinh. Sau một thời gian, tốc độ thoát nước có thể giảm do tắc nghẽn.

Điều quan trọng nhất khi làm nhà: Đừng chỉ chọn theo hình ảnh trên mạng

Theo nhiều chuyên gia, sai lầm phổ biến khi cải tạo nhà là quá chú trọng vẻ ngoài mà bỏ qua yếu tố sử dụng lâu dài.

Một thiết kế tốt không chỉ đẹp trong ảnh, mà cần phù hợp với thói quen sinh hoạt và có thể duy trì chất lượng trong nhiều năm.

Nhà là nơi để sống mỗi ngày, không phải chỉ để chụp ảnh đăng mạng xã hội. Vì vậy, trước khi quyết định làm theo một xu hướng, gia chủ nên cân nhắc kỹ về độ bền, chi phí bảo trì và sự tiện dụng trong thực tế.