Gái Tây vỡ oà khi gặp "pháp sư Hội An": May đồ đẹp dã man, từng đường kim mũi chỉ đều xuất sắc, xin phép luỵ Việt Nam

Trải nghiệm may đo thủ công ở Hội An từ lâu đã nhận được nhiều lời khen từ cả du khách trong nước lẫn quốc tế. Vài năm gần đây, trào lưu này ngày càng bùng nổ trên mạng xã hội, khiến tay nghề của những "pháp sư Hội An" càng thêm viral và được biết đến rộng rãi. Không quá lời khi nói rằng du khách quốc tế khi đặt chân đến Hội An, 10 người thì 9 người đều muốn thử một lần đặt may trang phục riêng cho mình.

Nếu phái nam thường chọn may vest, thì phái nữ càng mê mẩn hơn khi có vô vàn lựa chọn từ váy, áo đến đồ bộ. Chỉ cần đưa ý tưởng là thợ may Hội An sẽ "hiện thực hóa" nhanh chóng trang phục với đường may chỉn chu, phom dáng tôn người. Không chỉ có giá hợp lý, trải nghiệm từ khâu chọn vải, đo đạc đến khi nhận thành phẩm đều khiến các du khách thấy thích thú và ưng bụng.

Trên Instagram và TikTok, dễ bắt gặp những video ghi lại hành trình các cô gái phương Tây nườm nượp đến Hội An may đo váy áo. Nhiều chị em còn chuẩn bị sẵn ý tưởng về những "chiếc váy trong mơ" để chờ dịp thực hiện, thậm chí có người đặt may cả váy cưới. Chỉ nhiêu đây cũng đủ thấy sức hút của dịch vụ này cũng như tay nghề khéo léo của các thợ may Hội An.May đo ở Hội An được lòng du khách không chỉ vì mức giá hợp lý mà còn nhờ chất lượng dịch vụ chỉn chu và thành phẩm gần như không có điểm chê. Từ cách tư vấn, chọn vải đến khâu hoàn thiện, mọi thứ đều được làm nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo độ tinh tế.

Nguồn: TikTok @yasminecramer

Nguồn: TikTok @evie

Thêm vào đó, các thợ may Hội An còn xử lý đơn hàng rất nhanh, thường chỉ mất khoảng 24-48 giờ là đã có thể hoàn thiện một bộ trang phục. Với những thiết kế váy áo đơn giản, thậm chí bạn có thể nhận đồ ngay trong ngày. Nhanh nhưng không đồng nghĩa với qua loa, bởi thành phẩm vẫn giữ được phom dáng đẹp, đường may gọn gàng và lên đồ rất tôn dáng.

Một điểm cộng lớn khác là khả năng "hiện thực hóa" ý tưởng. Du khách chỉ cần đưa ra hình ảnh tham khảo hoặc mô tả mong muốn, thợ may Hội An có thể biến thành sản phẩm thực tế với độ hoàn thiện cao.

Nguồn: TikTok @paulina_karlsson

Quy trình may đo tại các cửa tiệm ở Hội An cũng rất rõ ràng và thuận tiện. Khi đến tiệm, bạn sẽ được tư vấn chọn kiểu dáng, chất liệu và màu sắc phù hợp. Sau đó là bước lấy số đo chi tiết. Lần thử đồ đầu tiên giúp kiểm tra phom dáng, nếu cần chỉnh sửa có thể trao đổi trực tiếp với thợ. Sau khoảng 1–2 ngày, bạn quay lại để thử lần cuối và nhận thành phẩm. Tổng thời gian thường không quá 3 ngày, thậm chí nhanh hơn với các thiết kế đơn giản.

Chính sự kết hợp giữa giá cả hợp lý, tốc độ nhanh và tay nghề khéo léo đã giúp dịch vụ may đo ở Hội An giữ được sức hút và liên tục viral trên MXH. Với nhiều du khách, đây không chỉ là một trải nghiệm thú vị khi du lịch mà còn là cách mang về một món đồ "đo ni đóng giày" đúng nghĩa.