"Ác nữ" đẹp nhất phim Việt giờ vàng: Mặc đẹp không trượt phát nào, cứ xuất hiện là áp đảo mọi khung hình

Vai “phản diện” của Hoàng Khánh Ly trong phim Việt giờ vàng Bước Chân Vào Đời đang nhận được nhiều sự chú ý khi trở thành một điểm nhấn giúp mạch phim thêm cao trào, cuốn hút. Dù chỉ vào vai cô gái trong quán bar không có tên, nhân vật của Khánh Ly vẫn khiến khán giả thích thú khi là “khắc tinh” đáng gờm của bà Dung (Quách Thu Phương đóng) – nhân vật vốn không tạo nhiều thiện cảm cho người xem từ đầu phim.

Những màn đối đáp thẳng thắn, không kiêng nể cùng thần thái sắc sảo và visual xinh đẹp giúp Khánh Ly nhanh chóng trở thành tâm điểm. Dù là vai phụ, không có tên cụ thể, cô vẫn được xem là một trong những “ác nữ” gây ấn tượng mạnh, vừa đẹp về nhan sắc vừa nổi bật về phong cách. Trong phim, loạt outfit Khánh Ly diện liên tục được chị em khen ngợi vì độ sành điệu, cuốn hút và rất bắt trend.

Trong màn đối đáp trực diện với bà Dung, Khánh Ly chọn diện set đồ cá tính với áo lệch vai, chân váy ngắn và giày cao gót, tạo tổng thể nổi bật và cuốn hút. Từ visual đến style của cô đều nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Phong cách “gái hư” mà cô theo đuổi khổng chỉ sành điệu, cá tính mà còn rất trendy, chẳng trách vừa xuất hiện trên phim đã được chị em rần rần xin info. Nếu thích style này, chị em có thể dễ dàng tìm kiếm được nhiều món trang phục tương tự, diện đi chơi đi dạo phố quá là "oke".

Gợi ý mua sắm: Áo, Chân váy

“Phản diện” vừa xinh vừa mặc đẹp khó lòng mà không gọi tên Khánh Ly. Trong một set đồ nổi bật khác, cô diện chiếc đầm ngắn nhiều tầng bay bổng, kết hợp cùng áo da croptop khoác hờ bên ngoài. Sự pha trộn giữa nét điệu đà và chất cá tính giúp tổng thể vừa sang xịn vừa có điểm nhấn riêng, càng nhìn càng thấy cuốn.

Gợi ý mua sắm: Đầm, Áo khoác

Khánh Ly đã xinh lại càng thêm cuốn hút khi diện đầm trễ vai, mix cùng boots và túi xách họa tiết da báo đầy cá tính. Set đồ khéo tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh mai, tạo tổng thể vừa sành điệu vừa nổi bật, bảo sao liên tục được chị em khen ngợi.

“Bad girl” Khánh Ly diện đầm ngủ thôi cũng đủ hút mắt. Cô chọn thiết kế váy lụa đi kèm áo choàng mỏng, mang lại cảm giác vừa quyến rũ vừa tinh tế, nửa kín nửa hở rất cuốn. Đầm lụa đúng chuẩn “chân ái” trong tủ đồ ngủ, chị em thích phong cách nhẹ nhàng mà vẫn xinh xắn hoàn toàn có thể tham khảo.