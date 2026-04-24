Cảnh báo đặc biệt, tuyệt đối không làm 10 điều này với nồi chiên không dầu

Nguy cơ an toàn khi sử dụng đến từ những chi tiết rất nhỏ

Trong vài năm trở lại đây, nồi chiên không dầu nhanh chóng trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ khả năng chế biến món ăn nhanh, ít dầu mỡ. Tuy nhiên, không ít trường hợp người dùng phản ánh thiết bị bốc khói, thậm chí cháy trong quá trình sử dụng.

Nguyên nhân không nằm ở bản thân thiết bị, mà chủ yếu xuất phát từ cách dùng của mỗi người. Về nguyên lý, nồi chiên không dầu hoạt động bằng cách tạo ra luồng khí nóng nhiệt độ cao (có thể vượt 200°C), lưu thông liên tục bên trong khoang nồi. Luồng khí này tiếp xúc trực tiếp với bề mặt thực phẩm, giúp làm chín và tạo độ giòn.

Mọi người cần hết sức lưu ý khi sử dụng nồi chiên không dầu

Chính cơ chế này khiến một số vật liệu trở nên nguy hiểm. Ví dụ như giấy nến, giấy thấm dầu,... nếu không được đè bởi thực phẩm, chúng có thể bị thổi bay, tiếp xúc với thanh nhiệt và bắt lửa.

Ngoài ra, việc cho quá nhiều dầu, đặt thiết bị ở nơi không ổn định, hoặc vô tình che kín cửa thoát khí cũng có thể khiến nồi bị quá nhiệt, làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Một hiểu lầm phổ biến khác là coi nồi chiên không dầu giống lò vi sóng. Trên thực tế, không phải vật dụng nào dùng được trong lò vi sóng cũng an toàn với nồi chiên. Các loại hộp nhựa, thủy tinh thông thường hoàn toàn có thể biến dạng, nứt vỡ hoặc gây sự cố khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Đáng chú ý, một số loại thực phẩm như trứng nguyên quả, hạt dẻ cũng tiềm ẩn nguy cơ nổ khi bị gia nhiệt trong môi trường kín. Những chi tiết nhỏ này thường bị bỏ qua, nhưng lại là nguyên nhân dẫn đến phần lớn sự cố trong quá trình sử dụng.

10 điều tuyệt đối không nên làm với nồi chiên không dầu

Để hạn chế rủi ro và đảm bảo hiệu quả nấu nướng, người dùng cần đặc biệt tránh những thói quen sau:

1. Đổ quá nhiều dầu vào nồi Nồi chiên không dầu không cần lượng dầu lớn. Dầu thừa có thể tràn ra ngoài, gây khói, cháy hoặc thậm chí chập điện.

2. Cho vật liệu dễ cháy vào nồi Giấy, nhựa, vải… đều có nguy cơ bắt lửa khi gặp nhiệt độ cao, đặc biệt khi không được cố định.

3. Sử dụng dụng cụ kim loại không phù hợp Dĩa, thìa hoặc vật kim loại không đúng chuẩn có thể gây chập điện, ảnh hưởng đến thiết bị.

4. Nhồi quá nhiều thực phẩm Thực phẩm xếp quá dày sẽ cản trở luồng khí nóng, khiến món ăn chín không đều, giảm chất lượng.

5. Cho thực phẩm nhiều nước vào nồi Các món như trái cây mọng nước, canh hoặc súp không phù hợp, dễ khiến thức ăn bị nhão và giảm hiệu quả hoạt động.

6. Đổ trực tiếp bột sống hoặc nhiều nước sốt Bột và nước sốt có thể chảy ra, làm tắc khe thông gió, ảnh hưởng đến hệ thống làm nóng.

7. Nấu thực phẩm có mùi quá nồng Những nguyên liệu như tỏi, hẹ, đậu phụ thối có thể ám mùi lâu trong nồi, ảnh hưởng đến các lần nấu sau.

8. Di chuyển hoặc chạm vào nồi khi đang hoạt động Nhiệt độ cao có thể gây bỏng, đồng thời làm rò rỉ khí nóng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

9. Che chắn cửa hút và thoát khí Việc cản luồng khí sẽ khiến nồi quá nhiệt, dễ gây hỏng mạch điện hoặc cháy.

10. Sử dụng khi tay ướt hoặc gần nước Đây là thiết bị điện, việc tiếp xúc với nước có thể gây rò điện, giật điện rất nguy hiểm.

Việc sử dụng nồi chiên không dầu đúng cách không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn đảm bảo an toàn cho gia đình. Trong bối cảnh các thiết bị gia dụng ngày càng phổ biến, sự cẩn trọng luôn là yếu tố không thể bỏ qua.