Lời khuyên đến các gia đình đang sử dụng nồi chiên không dầu để nấu ăn

Nồi chiên không dầu là “trợ thủ” quen thuộc trong nhiều gian bếp hiện đại. Thiết bị này giúp giảm đáng kể lượng dầu mỡ, tiết kiệm thời gian nấu ăn và hạn chế mùi ám trong nhà. Tuy nhiên, việc sử dụng nồi chiên không dầu tưởng chừng đơn giản lại tiềm ẩn nhiều sai lầm phổ biến. Nếu không chú ý, món ăn có thể kém ngon, thiết bị nhanh xuống cấp, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Dưới đây là những lời khuyên chi tiết, giúp các gia đình tận dụng tối đa lợi ích của nồi chiên không dầu mà vẫn đảm bảo an toàn và chất lượng bữa ăn.

Làm nóng nồi trước khi chế biến

Nhiều người bỏ qua bước làm nóng nồi vì nghĩ không cần thiết, nhưng thực tế đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng món ăn. Khi nồi chưa đạt nhiệt độ ổn định mà đã cho thực phẩm vào, quá trình làm chín sẽ bị kéo dài và không đồng đều.

Việc làm nóng nồi trước khoảng 3-5 phút ở 160-180 độ C giúp tạo môi trường nhiệt lý tưởng ngay từ đầu, giúp bề mặt thực phẩm nhanh chóng se lại, giữ được độ ẩm bên trong và tạo lớp vỏ vàng giòn bên ngoài. Đặc biệt với các món như thịt, cá hoặc đồ tẩm bột, bước này gần như quyết định đến độ ngon thành phẩm.

Không phải món nào cũng “không cần dầu”

Tên gọi “nồi chiên không dầu” dễ khiến nhiều người hiểu nhầm rằng hoàn toàn không cần sử dụng dầu mỡ. Trên thực tế, với một số món ăn, việc bổ sung một lượng dầu nhỏ lại giúp cải thiện đáng kể hương vị và kết cấu.

Ví dụ, khoai tây, đậu hũ hay các món tẩm bột sẽ giòn và vàng đẹp hơn nếu được xịt hoặc phết một lớp dầu mỏng trước khi nấu. Ngược lại, nếu bỏ qua hoàn toàn dầu, món ăn có thể bị khô, bề mặt không hấp dẫn. Điều quan trọng là sử dụng đúng lượng, chỉ cần rất ít, đủ để hỗ trợ quá trình làm chín mà vẫn giữ được lợi ích “ít dầu” của thiết bị.

Cần lật hoặc đảo thực phẩm trong quá trình nấu

Không giống như chiên ngập dầu, nơi thực phẩm được làm chín đồng đều từ mọi phía, nồi chiên không dầu vẫn có sự chênh lệch nhiệt giữa các mặt. Vì vậy, việc lật hoặc đảo thực phẩm giữa chừng là cần thiết.

Với các món như cánh gà, khoai chiên hay thịt miếng, bạn nên mở nồi sau khoảng một nửa thời gian nấu để lật mặt hoặc đảo nhẹ. Điều này giúp thực phẩm chín đều hơn, tránh tình trạng một mặt quá khô trong khi mặt còn lại chưa đạt độ giòn. Ngoài ra, thao tác này cũng giúp bạn kiểm soát mức độ chín để điều chỉnh nhiệt độ hoặc thời gian kịp thời.

Sử dụng giấy nến và phụ kiện đúng cách

Giấy nến, khay nướng hoặc các phụ kiện đi kèm giúp việc nấu ăn tiện lợi hơn và dễ vệ sinh hơn. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, chúng có thể gây tác dụng ngược.

Việc lót kín đáy nồi bằng giấy nến không có lỗ thoát khí sẽ làm cản trở luồng không khí nóng, khiến hiệu quả nấu giảm đi. Trong một số trường hợp, giấy nhẹ còn có thể bị cuốn lên, chạm vào thanh nhiệt gây cháy. Vì vậy, bạn nên sử dụng loại giấy nến chuyên dụng có đục lỗ hoặc chỉ lót vừa đủ, không che kín toàn bộ bề mặt đáy nồi.

Vệ sinh nồi thường xuyên, không để tích tụ dầu mỡ

Sau mỗi lần sử dụng, dầu mỡ và vụn thức ăn thường bám lại ở khay và lòng nồi. Nếu không vệ sinh thường xuyên, các cặn bẩn này sẽ tích tụ, gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến hương vị món ăn ở những lần nấu sau.

Không chỉ vậy, dầu mỡ tích tụ lâu ngày còn có thể bị cháy khi gặp nhiệt độ cao, tạo ra khói và các chất không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất, sau mỗi lần nấu, bạn nên để nồi nguội rồi rửa sạch các bộ phận bằng nước ấm và dung dịch nhẹ. Tránh dùng miếng cọ kim loại để không làm trầy lớp chống dính.

Đặt nồi ở vị trí thông thoáng khi sử dụng

Nồi chiên không dầu tỏa ra lượng nhiệt khá lớn trong quá trình hoạt động. Nếu đặt nồi ở vị trí quá kín, sát tường hoặc gần các thiết bị khác, nhiệt không thoát ra được sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bền của máy.

Gia đình nên đặt nồi ở nơi khô ráo, thông thoáng, cách tường và các vật xung quanh một khoảng nhất định. Điều này không chỉ giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn mà còn giảm nguy cơ quá nhiệt hoặc chập cháy.

Các lưu ý khác

Khi chế biến, không nên cắt thực phẩm quá nhỏ và nên điều chỉnh nhiệt độ, thời gian ở mức vừa phải, tránh nấu quá lâu. Thực phẩm bị cháy sém có thể hình thành một số hợp chất không có lợi cho sức khỏe, vì vậy nên theo dõi màu sắc trong quá trình nấu.

Ngoài ra, cần kiểm tra lớp chống dính của nồi. Nếu lớp phủ bị trầy xước hoặc bong tróc, nên hạn chế sử dụng vì phần kim loại bên dưới có thể tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Đặc biệt với các món có tính axit như cà chua hoặc giấm, việc sử dụng nồi bị hỏng lớp chống dính trong thời gian dài có thể tiềm ẩn rủi ro không mong muốn.

