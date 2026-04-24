Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng máy lọc nước để an toàn nhất

Để có được nguồn nước sạch và tốt cho cơ thể thì máy lọc nước là người bạn thân thuộc với mỗi gia đình. Thế nhưng, sử dụng như thế nào để được lâu hơn và an toàn hơn, lại là vấn đề không phải ai cũng biết.

1. Lưu ý an toàn điện khi sử dụng máy lọc nước

- Hãy kiểm tra nguồn điện, chỉ sử dụng những nguồn điện có hiệu điện thế phù hợp. Nếu không, có thể gây ra chập điện hoặc cháy nổ.

Trước khi thay thế bộ lọc cho máy lọc nước cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện

- Không cắm phích vào những ổ điện được gắn lỏng lẻo trên tường. Nếu không có thể gây cháy hoặc chập nổ, rò rỉ điện.

- Không dùng tay kéo dây điện. Điều đó có thể gây giật nếu dây bị rò điện, hay hỏng hoặc rão dây nguồn.

- Trước khi sử dụng, lau khô phích cắm. Không cắm hoặc rút phích điện khi tay đang ướt.

- Trước khi thay thế bộ lọc, rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Nếu không có thể bị điện giật.

2. Lưu ý an toàn trong quá trình lắp đặt máy lọc nước

- Không đặt máy lọc nước ở một nơi ẩm thấp như phòng tắm hoặc ngoài trời. Tránh nhiệt độ cao hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Vì như vậy có thể gây chập điện dẫn đến giật, cháy, nổ.

Máy lọc nước là vật dụng không thể thiếu đối với mỗi gia đình

- Khi kết nối máy lọc nước với đường nước, lưu ý kết nối với đường ống nước lạnh. Không để ống dẫn nước bị xoắn hoặc cong gập. Điều đó có thể gây mất nước hoặc rò rỉ nước.

- Đặt máy lọc nước trên bề mặt cứng và bằng phẳng. Kèm theo đó là giữ khoảng cách so với tường theo đúng quy định, ít nhất 10 cm.

- Sục rửa máy trước khi sử dụng. Bạn nên sục rửa trước khi sử dụng đối với máy mới hoặc máy lâu không sử dụng ít nhất 3 giờ. Việc này sẽ giúp lấy đi những cặn bận có trong nước giúp mang lại nguồn nước sạch và an toàn

3. Lưu ý sử dụng máy lọc nước an toàn

- Trong lúc lắp ráp và di chuyển máy lọc nước, lưu ý tháo dỡ nhẹ nhàng. Đặc biệt, khi di chuyển máy không để nghiêng máy quá 45 độ hay khi đang hoạt động.

- Trong quá trình sử dụng, không dùng vật sắc nhọn như tua vít, đinh chạm vào máy lọc nước. Tránh đặt các vật dụng, nhất là những vật nặng lên nóc để không làm hư tổn máy.

Việc thay lõi lọc nước định kỳ cho máy lọc nước sẽ đảm bảo được nguồn nước luôn sạch và tinh khiết

- Đóng van cấp nước chính và rút phích cắm điện khi không sử dụng máy lọc nước trong thời gian dài. Trước khi sử dụng lại sau thời gian dài hãy xả bỏ đi 10 lít nước. Khi nguồn cung cấp nước bị cắt, bạn hãy rút dây nguồn.

- Đảm bảo ống dẫn nước thải từ máy ra luôn thông thoáng. Khi sử dụng máy lọc nước, để đảm bảo độ lọc của máy luôn ổn định thì bạn nên kiểm tra độ thông thoáng của ống dẫn nước, tránh tình trạng bị tắt nghẽn sẽ khiến ông lọc nước không thể vệ sinh lõi lọc và khiến tuổi thọ của máy giảm. Chính vì điều này, bạn nên kiểm tra và đảm bảo ống dẫn nước thải từ máy ra luôn thông thoáng.

- Thay lõi lọc nước định kỳ. Việc thay lõi lọc nước định kỳ sẽ đảm bảo được nguồn nước luôn sạch và tinh khiết. Thế nên, khi không thay lõi lọc nước sẽ khiến nước đầu ra chứa nhiều vi khuẩn và bụi bẩn gây hại cho sức khỏe.