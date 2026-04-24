5 việc cần làm với trầu bà lá xẻ ngay bây giờ

Sau những tháng mùa đông chậm phát triển, tháng 4 được xem là “thời điểm vàng” để cây trầu bà lá xẻ (Monstera) phục hồi và bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Theo hướng dẫn từ tạp chí Mỹ Homes & Gardens, chỉ cần một vài điều chỉnh đơn giản trong cách chăm sóc, người trồng có thể thúc đẩy cây phát triển nhanh, ra lá lớn và khỏe hơn rõ rệt.

1. Điều chỉnh chế độ tưới nước

Điểm thay đổi đầu tiên cần chú ý là chế độ tưới nước. Khi nhiệt độ tăng và ánh sáng nhiều hơn, cây bắt đầu hoạt động mạnh trở lại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tưới nước liên tục. Ngược lại, người trồng nên để lớp đất trên cùng khô trước khi tưới đẫm, nhằm tránh tình trạng úng rễ – một rủi ro vẫn tồn tại do thời tiết còn biến động trong giai đoạn giao mùa.

2. Bổ sung dinh dưỡng đúng thời điểm

Bên cạnh đó, việc bổ sung dinh dưỡng cũng cần được khởi động lại đúng thời điểm. Khi xuất hiện lá hoặc chồi mới, đây là tín hiệu cho thấy cây đã bước vào chu kỳ sinh trưởng. Lúc này, phân bón lỏng cân bằng nên được sử dụng định kỳ vài tuần một lần. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị không nên bón quá mạnh ngay từ đầu, mà nên tăng dần để cây thích nghi, tránh gây “sốc” dinh dưỡng.

3. Thay chậu nếu cần

Một yếu tố quan trọng khác là không gian phát triển của rễ. Nếu nhận thấy rễ bắt đầu trồi ra ngoài chậu hoặc đất khô nhanh bất thường, đó là dấu hiệu cây đã “chật chội” và cần được thay chậu. Việc chuyển sang chậu lớn hơn với đất mới giàu dinh dưỡng sẽ tạo điều kiện để cây phát triển mạnh hơn trong những tháng tiếp theo.

4. Di chuyển đến nơi có ánh sáng gián tiếp

Ánh sáng cũng đóng vai trò then chốt trong giai đoạn này. Tháng 4 mang lại nguồn sáng dồi dào hơn, giúp trầu bà lá xẻ phát triển những chiếc lá to với các đường xẻ đặc trưng. Tuy nhiên, ánh sáng lý tưởng vẫn là ánh sáng gián tiếp. Nếu cây đã quen với môi trường thiếu sáng trong mùa đông, cần di chuyển từ từ sang vị trí sáng hơn để tránh tình trạng cháy lá. Đồng thời, việc xoay chậu mỗi tuần sẽ giúp cây phát triển cân đối, tránh bị nghiêng lệch.

5. Chăm sóc lá

Ngoài ra, chăm sóc lá cũng là bước không nên bỏ qua. Việc cắt bỏ lá vàng hoặc hư hại sẽ giúp cây tập trung năng lượng vào phần phát triển mới. Đồng thời, lau sạch bụi trên lá giúp tăng hiệu quả quang hợp – yếu tố quan trọng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Lưu ý khác

Để tối ưu hóa sự phát triển, người trồng có thể bổ sung cọc rêu hoặc giá đỡ cho cây leo. Đây là cách mô phỏng môi trường tự nhiên của trầu bà lá xẻ, giúp cây phát triển theo chiều cao và tạo ra những chiếc lá lớn hơn, đẹp hơn.

Nhìn chung, chăm sóc trầu bà lá xẻ vào tháng 4 không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, mà quan trọng là điều chỉnh đúng thời điểm. Chỉ với những thay đổi nhỏ nhưng hợp lý, cây có thể “lột xác” mạnh mẽ, phát triển xanh tốt và tràn đầy sức sống khi bước vào mùa hè.



