4 con giáp đón lộc bất động sản trong mùa hè năm Bính Ngọ, biết nắm bắt có thể trở nên giàu có, sung túc

Mùa hè năm Bính Ngọ (tháng 4, 5, 6 âm lịch) là thời điểm hỏa khí cực vượng, rất thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến hành Thổ (đất đai). Tử vi học có nói, dưới đây là 4 con giáp có vận may đặc biệt về bất động sản trong giai đoạn này. Nếu biết nắm bắt, họ có thể sẽ tạo nên những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Hãy xem trong số những con giáp này có bạn không cũng như cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Sửu: Thổ vượng sinh tài

- Lý do chi tiết : Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là con giáp mang hành Thổ, gặp năm Ngọ và mùa hè hỏa khí vượng tạo thành cục diện Hỏa sinh Thổ. Đây là thời điểm bản mệnh có trực giác rất tốt về đất đai, dễ tìm được những mảnh đất tiềm năng hoặc có giá trị pháp lý sạch sẽ. Sự kiên định và kiên nhẫn của tuổi Sửu chính là những yếu tố giúp bản mệnh dễ chốt được những thương vụ mang lại lợi nhuận cao.

- Cách tối ưu : Tuổi Sửu có thể tìm kiếm các dự án ở hướng Đông Bắc. Bên cạnh đó, con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục màu vàng hoặc nâu đất khi đi đàm phán để tăng thêm uy tín và sự tin cậy đối với đối tác.

2. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp hóa Kim

- Lý do chi tiết : Trong các tháng mùa hè (đặc biệt là tháng Tỵ), tuổi Dậu sẽ là con giáp nằm trong bộ Tam hợp (Tỵ - Dậu - Sửu). Năng lượng từ bất động sản (Thổ) sẽ sinh cho bản mệnh (Kim), giúp bản mệnh dễ dàng gặp được quý nhân là người lớn tuổi chỉ dẫn hoặc thừa hưởng tài sản từ gia đình.

- Cách tối ưu : Tuổi Dậu có thể đặt một cặp tỳ hưu bằng đồng ở phía Tây phòng làm việc để tụ tài, gia tăng lộc khí. Ngoài ra, con giáp này có thể ưu tiên các giao dịch vào giờ Thìn (7h-9h) – giờ Thổ vượng để tăng khả năng thành công.

3. Con giáp tuổi Thìn: Thổ khí hội tụ

- Lý do chi tiết : Tuổi Thìn vốn là "kho Thổ", khi gặp hỏa khí của mùa hè sẽ trở nên khô ráo, vững chãi, rất thích hợp để xây dựng hoặc đầu tư công trình lớn. Do vậy, dù có sự cạnh tranh, nhưng nhờ sự thông minh, con giáp này sẽ thường nắm bắt được thông tin quy hoạch sớm hơn người khác, từ đó gặt hái thành công vượt bậc.

- Cách tối ưu : Tuổi Thìn hãy chú trọng vào các loại hình bất động sản thổ cư hoặc đất nền dài hạn. Bên cạnh đó, con giáp này có thể đeo một vòng tay bằng đá thạch anh vàng để giữ tâm thế tỉnh táo, tránh bị cuốn vào các cơn "sốt đất" ảo.

4. Con giáp tuổi Mùi: Danh lợi song toàn

- Lý do chi tiết : Tuổi Mùi gặp năm Ngọ là cục diện Lục hợp (Ngọ - Mùi hợp Thổ). Sự kết hợp này mang lại vận may cực lớn về tài sản cố định. Bản mệnh có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc bán lại nhà đất với giá hời nhờ vào các mối quan hệ xã hội tốt.

- Cách tối ưu : Tuổi Mùi nên chọn hướng xuất hành là hướng Nam để đón nhận Hỷ thần. Ngoài ra, việc trang trí thêm cây xanh hoặc các vật dụng hành Mộc ở hướng Đông Nam sẽ giúp cân bằng hỏa khí, giúp giao dịch diễn ra thuận lợi, êm đẹp.

* Lưu ý chung : Trong 3 tháng mùa hè năm Bính Ngọ, hỏa khí cực vượng từ năm và các tháng mùa hè tạo thành thế "Hỏa sinh Thổ", giúp thị trường bất động sản trở nên sôi động, mang lại lợi thế tự nhiên cho các con giáp thuộc hành Thổ như Sửu, Thìn, Mùi.

Tuổi Sửu và tuổi Mùi cần tận dụng sức nóng này để quyết đoán chốt các thương vụ đất nền hoặc kho bãi, vì đây là lúc tài sản dễ tăng giá trị nhất. Riêng tuổi Thìn nên chú trọng vào các thủ tục pháp lý vì hỏa khí quá mạnh dễ gây ra tâm lý nôn nóng, dẫn đến những sai sót không đáng có trong hợp đồng.

Đối với tuổi Dậu thuộc hành Kim, hỏa vượng tạo thế "Hỏa khắc Kim" cảnh báo bạn cần tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro cao, nên ưu tiên các dự án đã hoàn thiện thay vì các dự án chưa rõ hình hài. Lưu ý chung là sức nóng của mùa hè có thể đẩy giá bất động sản lên mức ảo, vì vậy cả 4 con giáp cần giữ cái đầu lạnh để đánh giá thực tế năng lực tài chính trước khi xuống tiền.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.