Lời khuyên cho tất cả những gia đình đang trồng cây bơ

Không khó để bắt gặp một cây bơ trong vườn nhà từ vùng quê đến cả những khu nhà phố có ban công rộng. Loại cây này không chỉ cho quả giàu dinh dưỡng mà còn mang lại giá trị kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít gia đình trồng bơ nhiều năm nhưng cây chậm lớn, ít đậu quả, thậm chí còi cọc rồi chết dần. Nguyên nhân thường không nằm ở giống cây, mà ở cách trồng và chăm sóc chưa đúng.

Trước hết, bơ là loại cây “khó tính” về nhiệt độ. Dù có nguồn gốc nhiệt đới, nhưng cây lại không chịu được lạnh và cũng không phát triển tốt trong điều kiện nắng nóng cực đoan.

Khoảng nhiệt lý tưởng để cây sinh trưởng ổn định là từ 20-25°C. Điều này đồng nghĩa với việc chọn thời điểm trồng rất quan trọng. Ở Việt Nam, mùa xuân và đầu mùa mưa thường là lựa chọn lý tưởng, khi thời tiết vừa đủ ấm, độ ẩm ổn định, giúp cây con dễ bén rễ và phát triển.

Bơ là loại cây được trồng phổ biến tại Việt Nam (Ảnh minh họa)

Một sai lầm phổ biến khác là trồng bơ ở những vị trí đất nén chặt, thoát nước kém. Cây bơ không chịu úng, rễ rất dễ bị thối nếu đất giữ nước quá lâu. Vì vậy, đất trồng cần đảm bảo tơi xốp, giàu hữu cơ và có khả năng thoát nước tốt. Trước khi trồng, nên xới đất kỹ, trộn thêm phân hữu cơ hoai mục để tạo nền dinh dưỡng ban đầu. Đây là bước nhiều người bỏ qua, nhưng lại quyết định trực tiếp đến sức sống của cây trong những năm đầu.

Với những gia đình tự ươm bơ từ hạt, cần lưu ý quy trình xử lý hạt giống. Hạt bơ sau khi tách khỏi quả nên được ngâm nước vài ngày, thay nước thường xuyên để loại bỏ lớp vỏ ngoài. Khi gieo, đặt phần đầu nhọn của hạt hướng xuống đất, giữ ẩm đều để kích thích nảy mầm. Trong khoảng 2 tuần, cây con sẽ bắt đầu hình thành. Tuy nhiên, giai đoạn này rất nhạy cảm, nếu tưới quá nhiều hoặc quá ít đều có thể khiến hạt bị hỏng.

Khi cây đã phát triển ổn định, việc chăm sóc lại trở thành yếu tố then chốt quyết định năng suất. Bơ không phải là loại cây “trồng rồi để đó”. Ngược lại, cây cần được bón phân định kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển tán và chuẩn bị ra hoa. Phân hữu cơ vẫn là lựa chọn ưu tiên, kết hợp thêm kali và lân để hỗ trợ quá trình hình thành quả. Lượng phân không nên cố định mà cần điều chỉnh theo độ lớn của cây và chất lượng đất.

Nước tưới cũng là yếu tố cần được kiểm soát chặt chẽ. Thiếu nước, cây sẽ yếu, dễ rụng hoa và quả non. Nhưng nếu tưới quá nhiều, đặc biệt trong mùa mưa, rễ cây có thể bị úng, dẫn đến suy kiệt. Nguyên tắc quan trọng là giữ đất ẩm vừa phải, không để khô hạn kéo dài nhưng cũng không để nước đọng.

Một điểm ít người để ý là cây bơ cần được tỉa cành thường xuyên. Việc này không chỉ giúp cây thông thoáng, nhận đủ ánh sáng mà còn hạn chế sâu bệnh và tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Ngoài ra, trong điều kiện trồng tại vườn hộ gia đình, việc thụ phấn tự nhiên đôi khi không hiệu quả, do đó có thể cần hỗ trợ thụ phấn nhân tạo để tăng tỷ lệ đậu quả.

Cuối cùng, thu hoạch đúng thời điểm là yếu tố quyết định chất lượng quả. Bơ hái quá sớm dễ bị nhăn, mất nước, trong khi thu hoạch muộn lại khó bảo quản. Sau khi thu hoạch, quả nên được bảo quản ở nhiệt độ mát, khoảng 5-13°C để giữ độ tươi trong thời gian dài hơn.

Có thể thấy, trồng bơ không quá phức tạp, nhưng cũng không phải là công việc dễ dàng. Từ khâu chọn thời điểm, chuẩn bị đất, ươm giống đến chăm sóc và thu hoạch, mỗi bước đều cần sự chú ý nhất định. Với các gia đình đang trồng bơ, việc điều chỉnh lại những thói quen nhỏ trong quá trình chăm sóc có thể là chìa khóa để cây khỏe hơn, ra quả đều và ổn định qua từng mùa.

Phương Anh

