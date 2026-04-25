Da dầu hè này nhất định phải đổi kem dưỡng: 5 hũ mỏng nhẹ bôi lên “nhẹ như không”, càng nóng càng thấy đáng tiền

Thời tiết nóng lên thường kéo theo cảm giác mặt dễ bóng hơn, makeup nhanh xuống, skincare layering cũng trở nên nặng nề. Không ít chị em da dầu vẫn giữ thói quen dùng những hũ kem dưỡng dày từ mùa lạnh sang mùa hè, trong khi đây lại là lúc routine nên được "thay áo". Chuyển từ cream đặc sang gel dưỡng nhẹ, từ công thức giàu độ khóa ẩm sang những texture water-based thoáng mặt hơn, đôi khi chính là khác biệt giúp da dễ chịu hơn suốt mùa nóng.

Nếu đang muốn đổi kem dưỡng cho mùa hè, đây là 5 lựa chọn đáng để hội chị em da dầu tham khảo.

1. Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Nếu đang dùng kem dưỡng hơi dày và muốn chuyển hướng sang thứ gì nhẹ tênh hơn, Hydro Boost là kiểu sản phẩm dễ bắt đầu. Chất water gel mỏng, tán lên tan nhanh như nước, mang cảm giác mát và thoáng mặt rất hợp những ngày oi.

Gel dưỡng ẩm Neutrogena được hãng giới thiệu với Hyaluronic Acid cùng công thức oil-free, non-comedogenic, tập trung cấp nước mà không tạo cảm giác bít da. Đây là kiểu dưỡng khá hợp với da dầu mùa hè, nhất là những ai muốn da đủ ẩm nhưng vẫn giữ bề mặt nhẹ ráo.

2. Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel

Dòng gel dưỡng nổi tiếng của Clinique được nhiều người yêu thích nhờ chất gel mỏng, ráo nhanh, lên da thoáng chứ không tạo cảm giác phủ bí như nhiều loại moisturizer truyền thống.

Điểm đáng chú ý nằm ở tổ hợp cấp ẩm gồm Hyaluronic Acid và Glycerin, giúp bổ sung độ ẩm nhưng vẫn giữ tinh thần "dưỡng mà như không". Bên cạnh đó, các chiết xuất như hạt hướng dương, dưa leo và lúa mạch góp phần hỗ trợ làm dịu da, củng cố hàng rào bảo vệ và mang lại cảm giác mềm mịn hơn theo thời gian. Đây là kiểu kem dưỡng dễ hợp với da dầu vì vừa đủ ẩm cho mùa hè, vừa cho bề mặt ráo thoáng, ít bóng nhờn hơn.

3. Bioderma Sébium Pore Refiner

Không chỉ là kem dưỡng, dòng Bioderma Sébium Pore Refiner còn là lựa chọn thú vị cho những ai muốn có thêm công dụng kiểm soát dầu và hỗ trợ bề mặt da mịn hơn trong mùa nóng. Sản phẩm nổi bật với công nghệ Fluidactiv® đặc trưng của Bioderma, hướng đến điều tiết bã nhờn và hạn chế nguy cơ bít tắc lỗ chân lông.

Công thức còn có Agaric Acid hỗ trợ làm mượt bề mặt da, trong khi Ginkgo Biloba mang đến khả năng chống oxy hóa và làm dịu. Kết cấu khá nhẹ, lên da không nặng mặt, dễ dùng vào mùa hè hoặc trước lớp makeup. Với hội da dầu hay ám ảnh lỗ chân lông và độ bóng vùng chữ T, đây là kiểu sản phẩm rất đáng cân nhắc khi muốn đổi routine.

4. Innisfree Green Tea Fresh Cream

Sản phẩm của nhà Innisfree đúng chuẩn tinh thần "đổi gió mùa hè" cho hội da dầu. Chất kem thiên nhẹ, thấm nhanh, lên da mang cảm giác tươi mát, dễ chịu hơn nhiều so với các dòng dưỡng giàu ẩm truyền thống.

Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở chiết xuất trà xanh Jeju - thành phần gắn liền với khả năng cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ cân bằng dầu trên da. Công thức thiên mỏng nhẹ nên phù hợp với những ai muốn da đủ ẩm nhưng không thích cảm giác dày mặt trong thời tiết oi bức.

5. Dr. Jart+ Teatreement Moisturizer

Với hội da dầu dễ nổi mụn, đặc biệt mùa hè càng nóng càng dễ bí da, đây là một lựa chọn đáng để chuyển hướng nếu đang tìm một loại dưỡng vừa nhẹ mặt vừa hỗ trợ da ổn định hơn. Dòng Teatreement của Dr. Jart+ đi theo tinh thần dưỡng ẩm cho da dầu mụn, không chỉ tập trung cấp nước mà còn hướng đến cảm giác da thông thoáng, dễ chịu hơn khi dùng hằng ngày.

Công thức nổi bật với Tea Tree, Niacinamide và Panthenol giúp sản phẩm vừa mang khả năng làm dịu, vừa hỗ trợ kiểm soát dầu và chăm sóc làn da dễ lên mụn. Texture mỏng nhẹ, thấm nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít nên khá hợp thời tiết nóng ẩm hoặc những ai ngại kem dưỡng dày mặt. Điểm đáng chú ý là ngoài câu chuyện dưỡng ẩm, sản phẩm còn được yêu thích nhờ mang lại cảm giác da dịu hơn, bề mặt bớt bí bách và nhìn khỏe khoắn hơn sau một thời gian dùng đều.

Với da dầu, mùa hè đôi khi không cần thêm sản phẩm mới, chỉ cần chuyển hướng đúng sản phẩm phù hợp thời tiết. Từ những hũ cream dày sang texture gel mỏng nhẹ, từ dưỡng nặng sang water-based thoáng mặt hơn, da có thể dễ chịu khác hẳn. Nếu routine gần đây bắt đầu thấy bí, biết đâu đây là lúc hội chị em nên nghĩ tới chuyện đổi kem dưỡng trước tiên.

