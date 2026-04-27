Song Hye Kyo và "tiểu Song Hye Kyo" có chiêu dưỡng da "không tốn tiền" nhưng giúp da đẹp lên bất ngờ

Không phải cứ mỹ phẩm đắt tiền mới mang lại làn da đẹp. Thực tế, nhiều sao Hàn lại trung thành với những thói quen cực kỳ đơn giản, gần như ai cũng có thể áp dụng mỗi ngày. Điểm chung của họ là chăm da đúng cách, kiên trì và chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong routine. Dưới đây là 5 "chiêu" dưỡng da không tốn tiền nhưng lại mang đến hiệu quả đáng ngạc nhiên.

1. Song Hye Kyo - Rửa mặt bằng nước ấm trước, lạnh sau

Song Hye Kyo luôn nổi tiếng với làn da mịn màng, ít khuyết điểm dù đã bước qua tuổi 40. Một trong những bí quyết cô duy trì suốt nhiều năm chính là rửa mặt theo nguyên tắc "ấm trước - lạnh sau". Nước ấm giúp lỗ chân lông giãn nở nhẹ, từ đó dễ dàng làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm tích tụ trên da. Sau khi làm sạch, cô rửa lại bằng nước lạnh để giúp lỗ chân lông se lại, hạn chế tình trạng da bị chảy xệ và giữ cho bề mặt da săn chắc hơn. Thói quen này không chỉ giúp làm sạch hiệu quả mà còn hỗ trợ da duy trì độ đàn hồi tốt hơn theo thời gian. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhiệt độ nước chỉ nên ở mức vừa phải, tránh quá nóng hoặc quá lạnh để không gây kích ứng da.

2. IU - Phương pháp rửa mặt 4-2-4 nổi tiếng

IU từng chia sẻ cô áp dụng phương pháp rửa mặt "4-2-4" để giữ làn da luôn sạch sâu mà vẫn mềm mại. Cụ thể, cô dành 4 phút đầu để massage dầu tẩy trang, giúp hòa tan lớp makeup và bã nhờn. Tiếp theo là 2 phút sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch lần hai, loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn còn sót lại. Cuối cùng là 4 phút rửa lại với nước để đảm bảo da sạch hoàn toàn mà không còn dư sản phẩm. Nghe có vẻ tốn thời gian, nhưng chính sự kỹ lưỡng này giúp da được làm sạch sâu mà không bị khô căng. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên trang điểm hoặc sống trong môi trường nhiều bụi bẩn.

3. Min Hyo Rin - Tạo bọt sữa rửa mặt thật kỹ trước khi dùng

Min Hyo Rin lại chú trọng vào một bước rất nhỏ nhưng thường bị bỏ qua: tạo bọt sữa rửa mặt. Thay vì đưa trực tiếp sản phẩm lên da, cô luôn tạo bọt thật kỹ trong lòng bàn tay trước khi thoa lên mặt. Lớp bọt mịn sẽ giúp giảm ma sát giữa tay và da, từ đó hạn chế tổn thương và kích ứng. Đồng thời, bọt cũng giúp làm sạch hiệu quả hơn khi có thể len lỏi vào lỗ chân lông để cuốn trôi bụi bẩn và dầu thừa. Đây là một thay đổi rất nhỏ nhưng lại mang đến sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt với những ai có làn da nhạy cảm hoặc dễ nổi mụn.

4. Bae Suzy - Vỗ nước lên mặt

Suzy là một trong những người góp phần popularize phương pháp "7 Skin" - vỗ toner nhiều lớp lên da. Thay vì dùng bông tẩy trang, cô đổ toner ra tay rồi vỗ nhẹ lên mặt từ 5-7 lần liên tiếp. Cách này giúp da hấp thụ độ ẩm từ từ, tránh tình trạng "quá tải" khi dùng nhiều sản phẩm cùng lúc. Sau mỗi lớp, cô đợi vài giây để toner thẩm thấu rồi mới tiếp tục. Kết quả là làn da luôn trong trạng thái căng mọng, đủ nước và có độ bóng tự nhiên. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với da khô hoặc da thiếu ẩm, giúp cải thiện rõ rệt độ mềm mịn chỉ sau một thời gian ngắn.

5. Han So Hee - Không lau mặt bằng khăn sau khi rửa

Han So Hee Han So Hee thường được mệnh danh là "tiểu Song Hye Kyo" nhờ nhan sắc có nhiều nét tương đồng với đàn chị. Ngoài ra, cô còn được gọi là "mỹ nhân Thế giới hôn nhân", "đóa hoa nở muộn" và biểu tượng nhan sắc/thời trang thế hệ mới của làng giải trí Hàn Quốc nhờ phong cách cá tính, quyến rũ.

Cô theo đuổi phong cách skincare tối giản và cực kỳ chú trọng việc giảm kích ứng cho da. Sau khi rửa mặt, cô không dùng khăn lau mà để da khô tự nhiên hoặc chỉ vỗ nhẹ bằng tay sạch. Lý do là khăn mặt, nếu không được vệ sinh kỹ, có thể chứa vi khuẩn gây mụn. Ngoài ra, việc chà xát bằng khăn cũng có thể làm tổn thương bề mặt da và khiến da nhạy cảm hơn. Khi để da còn hơi ẩm, cô sẽ nhanh chóng thoa toner để "khóa" lại độ ẩm tự nhiên, giúp da mềm mại và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Có thể thấy, những bí quyết dưỡng da của các sao Hàn đều xoay quanh việc làm sạch đúng cách, giữ độ ẩm và hạn chế tác động mạnh lên da. Không cần đầu tư quá nhiều tiền bạc, chỉ cần thay đổi những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể cải thiện làn da của mình. Điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì, bởi làn da đẹp không đến sau một đêm, mà là kết quả của cả một quá trình chăm sóc đúng cách và đều đặn.

Dưới đây là 1 số loại sữa rửa mặt chất lượng bạn có thể tham khảo ngay:

Torriden Sữa rửa mặt tạo bọt làm sạch da DIVE IN chứa Hyaluronic Acid, 150ml, Cleansing Foam

Nơi mua: Torriden

Beplain Sữa rửa mặt BEPLAIN Đậu Xanh cân bằng độ pH 80ml

Nơi mua: Beplain

Gel rửa mặt sạch sâu giảm mụn cho da dầu mụn nhạy cảm La Roche-Posay Effaclar Foaming Gel 400ml

Sữa rửa mặt giúp làm sạch sâu dành cho da thường và da khô Cerave Hydrating Cleanser 236ML