6 item đồ lụa hot nhất hè này, cứ diện là auto xinh

Đồ lụa vốn không phải chất liệu xa lạ, và hè năm nay càng thêm bùng nổ với hàng loạt thiết kế tinh tế, dễ ứng dụng. Chất liệu lụa mềm mại, bóng nhẹ nên khi diện lên sẽ giúp làn da trông sáng hơn, tổng thể cũng trở nên sang và cuốn hút. Đặc biệt, đồ lụa rất dễ mix match, phù hợp với nhiều phong cách nên chị em có thể linh hoạt biến hóa mà không lo bị nhàm chán.

Nếu chưa biết nên bổ sung item lụa nào cho tủ đồ hè, dưới đây là 6 thiết kế rất đáng tham khảo.

Áo lụa hai dây phối ren đang là item “gây sốt” hè năm nay nhờ vẻ ngoài mềm mại, nữ tính mà vẫn rất thời thượng. Thiết kế này dễ dàng kết hợp với chân váy để tăng nét dịu dàng hoặc mix cùng quần để tạo cảm giác năng động. Dù diện đi chơi hay du lịch, set đồ vẫn ghi điểm nhờ sự tôn dáng và cuốn hút.

Đồ lụa năm nay ghi điểm nhờ sự đa dạng trong thiết kế, vừa nhẹ nhàng vừa thời thượng. Nổi bật trong số đó là set áo hai dây kết hợp chân váy lụa, được nhiều người yêu thích vì tính tiện lợi và tính thẩm mỹ cao. Chỉ cần diện nguyên set là đã có ngay outfit chỉn chu, tinh tế mà không mất công phối đồ cầu kỳ.

Chấm bi và lụa đều là hai xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay, khi kết hợp lại càng tạo hiệu ứng cuốn hút hơn. Những mẫu chân váy lụa chấm bi vừa nữ tính vừa dễ phối, rất đáng có mặt trong tủ đồ. Tùy phong cách, chị em có thể chọn dáng đuôi cá, dáng xòe hoặc ôm để tôn lên vóc dáng.

Chân váy lụa dáng lửng cũng là item đáng thử trong mùa hè nhờ vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch. Độ dài vừa phải giúp tôn dáng, tạo cảm giác đôi chân thon gọn hơn. Khi diện kiểu váy này, chị em nên ưu tiên mix cùng áo ôm nhẹ để tổng thể gọn gàng, cân đối và tôn lên đường nét cơ thể.

Nhắc đến đồ lụa, không thể bỏ qua những thiết kế đầm tôn dáng và nịnh da hiệu quả. Chất lụa bóng kết hợp họa tiết tinh tế mang lại vẻ ngoài trang nhã, nữ tính nhưng vẫn đủ cuốn hút. Khi chọn đầm lụa, nên ưu tiên dáng ôm nhẹ để tôn đường cong mà vẫn giữ được sự mềm mại, thanh thoát.

Một thiết kế đầm lụa khó lỗi mốt chính là đầm trơn màu với vẻ đẹp tối giản nhưng tinh tế. Màu càng đơn sắc càng làm nổi bật độ bóng nhẹ đặc trưng của chất liệu lụa, tạo cảm giác sang trọng. Những mẫu đầm dài dáng cúp ngực tuy đơn giản nhưng vẫn gợi cảm, giúp tôn lên nét quyến rũ một cách tinh tế.