Xác minh thông tin chùa Cẩm La đăng clip trẻ em, kêu gọi từ thiện

Ngày 12-1, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ thông tin liên quan đến hoạt động nuôi dưỡng trẻ em, kêu gọi từ thiện và khám chữa bệnh tại chùa Cẩm La (phường Phong Cốc).

Trên kênh mạng xã hội, chùa Cẩm La có các clip quay trẻ em và công khai số tài khoản để người dân quyên góp, làm từ thiện

Trước đó, trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại di tích cấp tỉnh chùa Cẩm La (khu phố Cẩm Liên, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) kèm theo nội dung kêu gọi quyên góp, từ thiện; đồng thời có phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở này.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu chính quyền phường Phong Cốc và Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin được phản ánh trên để hướng dẫn, đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Qua kiểm tra, xác minh, Sở Y tế Quảng Ninh và UBND phường Phong Cốc xác định, chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định. Nhà chùa tự tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại chùa là chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật, Sở Y tế Quảng Ninh đã đề nghị Trụ trì chùa Cẩm La thực hiện việc bàn giao số trẻ chưa được nhận làm con nuôi về gia đình trong thời gian sớm nhất.

Đối với các trẻ em chưa bàn giao được về cho gia đình, thân nhân, UBND phường Phong Cốc làm thủ tục đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh.

Nhà chùa cần thu hồi, không đăng tải các video, hình ảnh trẻ em nhằm mục đích kêu gọi từ thiện. Trường hợp tiếp tục đăng tải, nhà chùa phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Phong Cốc, các cơ quan liên quan để đảm bảo các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Quảng Ninh khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho bất kỳ cơ sở nào đặt trong khuôn viên chùa Cẩm La. Sở Y tế đã phối hợp với UBND phường Phong Cốc và các sở, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại chùa, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện thiết bị y tế và các hoạt động chuyên môn liên quan.

Hình ảnh các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa Cẩm La thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội nhằm mục đích kêu gọi đóng góp từ thiện

Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh để làm rõ các vi phạm. Các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế (nếu có phát sinh) đều phải được rà soát, xem xét và xử lý đúng quy định của pháp luật chuyên ngành.

Liên quan đến những thông tin trên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh cho biết đã nhiều lần nhiều lần trực tiếp làm việc với Đại đức Trụ trì chùa Cẩm La về việc Đại đức Trụ trì chùa có nuôi dưỡng một số trẻ em và thường xuyên chữa bệnh cho mọi người; thường xuyên nhắc nhở, quán triệt nhưng Đại đức Trụ trì chùa vẫn không tiếp thu.

Trước trình hình đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chấn chỉnh, chỉ đạo nhà chùa thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc nuôi dưỡng trẻ. Trường hợp không đầy đủ thủ tục và không đảm bảo điều kiện theo quy định, nhà chùa phải bàn giao các em về cho gia đình hoặc phối hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ chuyển về Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu nhà chùa tuyệt đối không đăng tải hình ảnh các em lên mạng xã hội và nghiêm cấm việc hành nghề chữa bệnh khi chưa được cấp phép. Nghiêm cấm việc Đại đức Trụ trì chùa Cẩm La hành nghề chữa bệnh cho mọi người khi chưa có giấy phép hành nghề và giấy phép mở phòng khám theo quy định của pháp luật.