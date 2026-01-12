Clip: Cận cảnh quy trình sản xuất 800 tấn mì sợi "ngậm" hóa chất, tuồn ra thị trường ở TP.HCM

Theo Bộ Công an, vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã phát hiện và triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi có sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, hoạt động tại phường Phú Thạnh do Vương Lưỡng Toàn (SN 1981, nơi cư trú: phường Phú Thạnh, TP.HCM) cầm đầu.

Trước đó, Phòng PC03 phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát (phường Phú Thạnh). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang trực tiếp pha trộn Borax (hàn the), Soda và dung dịch Silicate để sản xuất mì sợi nhằm tạo độ mềm, dai và màu sắc bắt mắt. Đây đều là các hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.





Làm việc với cơ quan điều tra, Vương Lưỡng Toàn thừa nhận đã sử dụng các chất cấm nêu trên để sản xuất mì sợi trong thời gian dài. Chỉ tính riêng trong vòng 3 tháng gần đây, cơ sở này đã đưa ra thị trường hàng tấn mì tươi có chứa hóa chất độc hại, tiêu thụ tại nhiều điểm kinh doanh trên địa bàn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Lưỡng Toàn, Huỳnh Cẩm Lài (vợ của Vương Lưỡng Toàn; SN 1982, nơi cư trú phường Phú Thạnh) và Thạch Vĩnh (sinh năm: 2005; nơi cư trú: phường Phú Thạnh) để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong đường dây này, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và giữ vững trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.