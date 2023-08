Wren Evans lột xác với 16 nụ hôn trong MV mới, âm nhạc độc đáo nhưng kén người nghe liệu có làm nên chuyện?

20 giờ tối 15/8, Wren Evans trở lại đường đua Vpop mùa hè với MV Call Me. Sau một Việt Kiều được đánh giá cao về mặt âm thanh và đa dạng chất liệu âm nhạc, Call Me lần nữa định hình màu sắc nghệ thuật độc nhất của anh chàng trong lứa nghệ sĩ trẻ. Sự biến hóa không ngừng trong tư duy âm nhạc lẫn phong cách giúp Wren Evans trở thành mảnh ghép khó đoán nhất nhì Vpop. Đặc biệt, Call Me gây ấn qua những thước phim "đặc sệt" tuổi trẻ, hết mình vì tình yêu, bộc phát nhưng khó quên.

Với Call Me, Wren Evans giữ đúng lời hứa với người hâm mộ: không ngừng thay đổi và chuyển mình nhưng cũng không bao giờ đánh mất chất riêng. Sức sáng tạo của Wren Evans thể hiện rõ qua cách sử dụng bản phối theo phong cách UK Garage đang thịnh hành. Chất liệu âm nhạc làm mưa làm gió làng nhạc gần đây với Seven - Jung Kook hay E.P Get Up mới của NewJeans đã được Wren ứng dụng linh hoạt tạo ra chất "nửa Tây nửa Ta" khiến người nghe thích thú. Kể câu chuyện tình yêu tuổi trẻ bằng ca từ dí dỏm như "Việt Nam là vùng nhiệt đới", "vặn ga lên anh phóng, anh không chờ", Wren Evans ngày càng thể hiện khả năng viết lời lên tay. Anh chàng cực kì táo bạo khi đi thẳng vào các chi tiết không phải nghệ sĩ nào cũng dám làm: tình yêu độc hại.

Wren Evans lần đầu kết hợp nàng thơ Em và Trịnh - Hoàng Hà

Khả năng kể chuyện bằng hình ảnh (visual storytelling) của Wren Evans và ekip biến Call Me thành một cú chuyển đầy đột phá, dễ dàng thu hút khán giả bằng cả thị giác và thính giác. Wren Evans không ngừng thử nghiệm cái mới trong phong cách làm MV. Những thước phim nhuốm màu xưa cũ nhưng tươi mới một cách lạ kỳ. Wren Evans lột xác với 16 nụ hôn "ướt át" cùng nữ diễn viên Hoàng Hà khiến fan không khỏi kinh ngạc. Ở lần đầu tiên kết hợp, nàng thơ Em và Trịnh cũng mang đến một khía cạnh mới: điên rồ, hoang dại hơn trong MV Call Me. Dù là âm nhạc hay hình ảnh, chàng trai sinh năm 2001 đã tạo ra được những thứ “chỉ có thể là Wren”.

Liệu Wren Evans có làm nên chuyện với Call Me?

Wren Evans dường như đã ấn định được "thương hiệu" âm nhạc riêng, khi mỗi sản phẩm đều được khán giả yêu nhạc kỳ vọng ở mức độ nhất định. Ngay sau khi MV Call Me lên sóng, anh chàng nhanh chóng mang về cơn mưa lời khen cho độ chịu chơi, ca khúc thú vị, bắt tai. Thế nhưng, với màu sắc độc nhất khó trộn lẫn, âm nhạc của Wren Evans vẫn được nhận định như một món ăn ngon nhưng kén người ăn. Nhiều ý kiến cho rằng bài hát giữ được chất nghệ sĩ thuần tuý của Wren Evans, nhưng sẽ khó để nam ca sĩ sinh năm 2001 tạo nên độ phủ sóng quốc dân.

Phản ứng của cư dân mạng:

- Âm nhạc của Wren là một thứ gì đó rất lạ, rất khác biệt, từ ca từ, beat đến MV. Thực sự Wren là một nhân tố hiếm hoi, độc lạ của âm nhạc Việt Nam. Tuy âm nhạc còn kén người nghe nhưng mong anh sẽ có được một chỗ đứng nhất định trong Vpop.

- Các sản phẩm của Wren Evans luôn có những giai điệu nghe rất lạ, khác xa với vòng đua Vpop bây giờ, nghe kiểu pha trộn, nửa Tây nửa Ta.

- Có ai mê ổng không, độc lạ dã man mà underrated.

- Nhạc bạn này sang nhưng kén người nghe, khó thành hit quốc dân cộng thêm cái tên khó đọc khó nhớ, lập dị nhưng phải ấn tượng hơn có điểm nhấn hơn sẽ nhanh thành công.

- Chỉ xem về mặt hình ảnh thôi mình đã cảm nhận được thứ tình cảm nguyên thủy giữa hai cá thể, nó là sự đốt cháy, bất chấp, don't care about everything.