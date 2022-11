Woni - Vy Dương sự kết hợp lận đận, tìm chỗ đứng sau 2 bản hit

Cú hích từ mạng xã hội

Woni gặt hái được nhiều thành công trong năm 2021 khi nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Là một ca sĩ trẻ mới ra mắt, cô nàng đã có ngay 2 hit triệu view là Dỗi Vậy Luôn và màn song ca Sẵn Sàng Yêu Em Đi Thôi với Minh Tú. Chỉ trong 10 ngày ra mắt, hai ca khúc đã viral trên các mảng xã hội. Đồng thời có lượt nghe khả quan trên một số nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Dỗi Vậy Luôn gặt hái được nhiều thành công vào thời điểm ra mắt

Điểm mạnh của cả 2 ca khúc là phần lời mộc mạc, thể hiện được tâm lý đang yêu của những người trẻ như: "Anh quát em à? Nói to thế á. Em biết ngay mà. Anh chỉ ngọt ngào lúc đầu. Anh mắng em à? Bảo yêu, bảo thương mình. Xong lại quay ra quát mình."; "Nếu em muốn say bia, tại sao không say anh đây này. Vì say bia sẽ khiến em thêm đau đầu"… Từ những ca từ gần gũi, những cô gái hay chàng trai trẻ thấy một phần chuyện tình yêu của mình ở trong lời hát.

Ngoài ra, melody và chorus của Dỗi Vậy Luôn" và Sẵn Sàng Yêu Em Đi Thôi có những đoạn cực bắt tai, tạo cảm giác vui tươi, dễ nghe. Nhờ vậy, hai ca khúc đã lan tỏa trên mạng xã hội với những bản cover, sử dụng làm nhạc nền ngắn, clip "lyp-sync" trên các mạng xã hội. Từ đó, ca khúc lan tỏa hơn, người nghe bắt đầu tìm đến bản đầy đủ của bài hát. Hình ảnh của Woni đến gần hơn với công chúng.

Woni, Vy Dương sở hữu ngoại hình đẹp, đáng yêu

Tìm kiếm tên bài hát trên các mạng xã hội như Facebook, Youtube, TikTok, có thấy những video có hastag #doivayluon, #sansangyeuemdithoi nhận được hàng triệu lượt xem và "click like". Thành công của Woni không đến nhiều về mặt kỹ thuật thanh nhạc, sự trau chuốt về mặt hình ảnh, ca từ nhưng có được sự ủng của hộ cộng đồng mạng.

Lận đận tìm lại hào quang

Có ngoại hình đẹp, đã có hit tạo tên tuổi, những tưởng Woni khi kết hợp cùng Vy Dương sẽ thừa thắng xông lên và sẽ có những bước tiến lớn trong năm 2022. Vậy nhưng, đến hiện tại dù đã phát hành 2 MV là Nhầm To Rồi Đấy, Con Nhà Gia Giáo nhưng đều không đạt được quan tâm lớn như kỳ vọng. Lượt view trên các nền tảng lẹt đẹt, không nhận người nghe nhạc chú ý.

MV Con Nhà Gia Giáo được đầu tư chỉn chu trước khi phát hành.

Phải nói rằng, so với MV Dỗi Vậy Luôn được thực hiện theo phong cách "mì ăn liền", hai ca khúc mới của Woni và Vy Dương được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh, trang phục cho đến vũ đạo. Ngoài Con Nhà Gia Giáo được thực hiện theo công thức thành công cũ là nhạc và ca từ bắt tai, phù hợp với thị hiếu của người trẻ thì Nhầm To Rồi Đấy là thử nghiệm mới của hai nghệ sĩ. Thay vì tiết tấu nhanh theo hướng nhạc dance trước đây, Woni và Vy Dương khoe giọng với thể loại R&B với nhạc chậm và những quãng ngân.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bước lùi của hai nghệ sĩ trẻ. Đầu tiên phải nói đến truyền thông cho sản phẩm mới. Giữa một "rừng" nghệ sĩ trẻ như hiện nay, các hit mới sẽ xuất hiện liên tục. Vì thế, nếu không được quảng bá tốt, rất khó để ca sĩ mới debut có cộng đồng fan nhỏ tìm được chỗ đứng. Không nói đâu xa, với hit Sẵn Sàng Yêu Em Đi Thôi, sự xuất hiện của Woni cùng Minh Tú trong gameshow "Tỏ tình hoàn mỹ" cùng loạt bài viết trên truyền thông là bệ phóng giúp bài hát được biết đến rộng rãi.

Nhầm To Rồi Đấy là thử nghiệm mới của hai ca sĩ trẻ.

Như đã nói, trong thời đại của công nghệ, việc ca khúc đi xa đến đâu cần đến viral và trending trên nhiều nền tảng. Mặc cho bài hát Con Nhà Gia Giáo với giai điệu dễ nhớ, dễ hát nhưng không có được sự tiếp nhận và lan tỏa của cư dân mạng. Sau 2 tháng phát hành, ca khúc này vẫn chưa đạt đến 100.000 lượt xem trên Youtube và có thể chìm dần vào lãng quên.

Tuy chưa có được thành công trong năm 2022 nhưng Woni vẫn rất cầu thị trong âm nhạc, nữ ca sĩ chia sẻ: "Mình biết không thể ca khúc nào khi ra mắt cũng có được sự đón nhận của công chúng. Tư cách là nghệ sĩ, mình luôn nỗ lực mỗi ngày để làm mới mình, tốt hơn sau mỗi sản phẩm. Từ những thất bại, mình sẽ lắng nghe ý kiến của fan để có những lựa chọn và sáng tác dành cho số đông".

Để một ca khúc có trở thành hit hay không, ngoài yếu tố thuần về chuyên môn thì sự ủng hộ của cộng đồng là điều rất quan trọng, đặc biệt là với các ca sĩ trẻ. Riêng Woni, Vy Dương, họ đã có những hit cho riêng mình nhưng để khẳng định bản thân, thời gian tới đây cả hai ca sĩ vẫn nỗ lực để tạo ra những "sóng" mới để hâm nóng tên tuổi.