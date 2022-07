Won Bin 12 năm không có phim và chuyện nghệ sĩ làm giàu nhờ nghề tay trái

Hồi cuối tháng 6, bộ ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng trang phục thể thao của Won Bin và nữ diễn viên Ji Yi Soo đã được tung ra. Đây chỉ là một trong rất nhiều hợp đồng quảng cáo mà tài tử Hàn Quốc từng thực hiện trong thời gian qua cũng như xuyên suốt sự nghiệp. Tuy nhiên, theo trang tin My Daily, không ít khán giả bày tỏ thất vọng khi hơn một thập kỷ qua, Won Bin không tham gia bất kỳ dự án điện ảnh hay truyền hình mới nào.



Sở hữu một gia tài nghệ thuật đồ sộ với nhiều tác phẩm được giới chuyên môn trong và ngoài Hàn Quốc đánh giá cao, Won Bin tạm dừng diễn xuất từ sau The Man From Nowhere (2010). Nhưng giờ đây, ngôi sao 45 tuổi nhận nhiều chỉ trích từ công chúng vì 12 năm ròng không có dự án nghệ thuật mới. Họ đặt vấn đề danh xưng "diễn viên" có còn đúng với Won Bin nữa không, hay tài tử nên được liệt vào hàng "cựu diễn viên" - nhất là khi trong thời gian tới, khả năng anh trở lại màn ảnh vẫn rất thấp.

Trên thế giới, những câu chuyện như Won Bin 12 năm không có sản phẩm mới thực chất không hiếm. Rihanna chưa có sản phẩm âm nhạc mới kể từ năm 2017 sau album phòng thu Anti và một số ca khúc hợp tác với nghệ sĩ khác, nhưng đã trở thành tỷ phú nhờ kinh doanh mỹ phẩm, đồ nội y. Ngay trên đỉnh vinh quang, có những nghệ sĩ sẵn sàng gác lại việc chuyên môn để đầu tư thời gian và công sức cho nhiều công việc tay trái.

Won Bin đã dành 12 năm vừa qua trong sự nghiệp để đóng quảng cáo và làm các công việc đầu tư, kinh doanh khác thay vì diễn xuất.

Đẳng cấp nghệ sĩ



Những gương mặt xuất hiện dày đặc trên màn ảnh đôi khi không phải siêu sao mà là diễn viên quần chúng. Tương tự, việc các ca sĩ, nhóm thần tượng liên tục ra sản phẩm âm nhạc mới không nhất thiết chứng minh năng lực chuyên môn của họ mà chỉ phản ánh độ nổi tiếng cũng như sự thật công ty quản lý đang cố kiếm về lợi nhuận tối đa. Với lĩnh vực nghệ thuật, sự bền vững không đến từ số phim đã đóng hay số ca khúc đã phát hành, nó nằm ở việc người nghệ sĩ có thể khẳng định được đẳng cấp của bản thân và duy trì nó hay không.

Trong suốt sự nghiệp, nam diễn viên Eric Roberts đã có hơn 680 vai diễn. Nhưng tên tuổi của ông hoàn toàn lu mờ trước ánh hào quang của người em gái Julia Roberts. Dù số phim đã đóng trong cả sự nghiệp của Julia Roberts vẫn chưa bằng phần lẻ trong gia tài của anh trai, minh tinh vẫn là cái tên hạng A không thể thay thế tại Hollywood. Sau nhiều thập kỷ, nhắc đến nữ diễn viên, người ta vẫn nhớ về một "người đàn bà đẹp" trên màn ảnh.

Bruce Willis đang phải chiến đấu với chứng bệnh bất lực ngôn ngữ khiến ông không thể diễn xuất. Ngôi sao 67 tuổi nằm trong số ít tài tử thành danh từ dòng phim hành động, cơ bắp hàng đầu Hollywood thập niên 1980-1990 còn chăm chỉ diễn xuất đến ngày hôm nay. Trong giai đoạn 2018-2021, ông đóng tổng cộng 24 phim, với riêng năm 2021 là 8 phim. Tuy nhiên sự nghiệp điện ảnh của Bruce Willis chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của loạt phim Die Hard, và sau năm 2000 là Unbreakalbe (2000) cùng Glass (2019) của M. Night Shyamalan.

Ca khúc solo mới nhất của G-Dragon đã được phát hành từ 5 năm trước. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh là Still Life cùng BigBang.

Nicolas Cage cũng từng có giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp khi nhận dự án mới vô tội vạ để trang trải nợ nần. Thập niên 2000, Nicolas Cage từ chỗ tài tử hạng A Hollywood dần trở thành "ngôi sao sáng" của các meme trên Internet. Người ta nhắc đến anh như một nghệ sĩ đã hết thời, màu mè, chỉ đóng phim vì tiền. Danh tiếng Cage xuống thấp bất chấp gương mặt anh vẫn xuất hiện đều đặn trên các poster phim mới. Những năm qua là giai đoạn ngôi sao chật vật gây dựng lại tên tuổi từ những dự án phim độc lập độc đáo, đôi khi có phần quái dị.

Bên cạnh những gương mặt liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhưng ít để lại dấu ấn, ngành công nghiệp giải trí thế giới cũng nhớ về nhiều cái tên tuy "ẩn dật" nhưng mỗi lần trở lại đều được ghi dấu bằng các dự án nghệ thuật chất lượng. Leonardo DiCaprio không đóng phim thường xuyên, nhưng những tác phẩm có sự góp mặt của tài tử đều là ứng cử viên sáng giá trong các mùa giải thưởng điện ảnh.

Đó cũng là câu chuyện của Daniel Day-Lewis. Nam diễn viên không phải cái tên mà mọi khán giả đại chúng đã từng nghe qua, nhưng là gương mặt được người mộ điệu nghệ thuật thứ bảy dành sự ngưỡng mộ nhờ những màn hóa thân như rút ruột rút gan.

Rihanna chưa trở lại sân khấu từ năm 2017, album phòng thu mới nhất của Maria Carey phát hành từ năm 2018, còn Beyoncé là 2016, Adele nghỉ ngơi sáu năm trước khi phát hành album tiếp theo… Dù không ra mắt sản phẩm mới đều đặn, đây vẫn là những giọng ca top đầu thị trường âm nhạc Âu-Mỹ. Mỗi mùa Giáng sinh, người ta vẫn đổ xô đi nghe All I Want For Chrismas is You qua giọng ca Maria Carey; Single Lady của Beyoncé sau chừng ấy năm vẫn là tuyên ngôn của những cô gái độc thân mạnh mẽ; với Adele, loạt bản hit với âm điệu da diết, kể về những mối tình tan vỡ của cô chưa bao giờ cũ.

Tại thị trường Kpop, Lee Hyori đã lâu không ra mắt sản phẩm âm nhạc (album mới nhất của cô phát hành năm 2017) nhưng khi cô lập nhóm nhạc SSAK3 cùng Yoo Jae Suk và Bi trong chương trình How Do You Play, sản phẩm âm nhạc của họ nhanh chóng leo cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lee Hyori vẫn là nữ hoàng gợi cảm của nền giải trí xứ kim chi. Âm vang của những ca khúc sôi động ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp như U-Go-Girl, kết hợp cũng vũ đạo bốc lửa và cá tính mạnh bộc lộ khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế đã biến Lee Hyori thành cái tên không thể thay thế trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ trở thành tỷ phú nhờ nghề tay trái

Rihanna đã chính thức trở thành tỷ phú với khối tài sản trị giá khoảng 1,7 tỷ USD. Cô hiện là nữ ca sĩ giàu nhất lịch sử, và nữ nghệ sĩ có tài sản lớn thứ hai thế giới - chỉ xếp sau Oprah Winfrey. Theo Forbes, khoảng 1,4 tỷ USD trong tổng tài sản của Rihanna đến từ lợi nhuận kinh doanh của thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty và hãng đồ nội y Savage x Fenty do cô đồng sở hữu.



Từ sau năm 2015, Gwyneth Paltrow tạm rời xa màn bạc. Người đẹp chỉ nhận các vai nhỏ trong một số TV series cũng như vào vai Pepper Potts của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Thời gian còn lại, cô dành cho gia đình cũng như tập trung phát triển việc kinh doanh ở lĩnh vực sức khỏe, phong cách sống. Theo trang Fortune, năm 2018, thương hiệu Goop của Paltrow được định giá 250 triệu USD.



Tại Hàn Quốc, Jessica Jung và G-Dragon là hai trong số những nghệ sĩ thần tượng được đánh giá mát tay hơn cả khi làm kinh doanh. Năm 2021, Cosmopolitan thống kê thương hiệu thời trang Blanc & Eclare do Jessica Jung sáng lập và đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo đã mở 60 cửa hàng tại nhiều thành phố lớn khắp thế giới như Vancouver, Tokyo, Thượng Hải, Đài Loan, New York, Seoul… Cũng trong đầu năm 2021, cô đã khai trương một nhà hàng kiểu Âu tại quận Cheongdam, Seoul.

Rihanna hiện nắm trong tay khối tài sản trị giá 1,7 tỷ USD, chủ yếu đến từ việc kinh doanh các thương hiệu mỹ phẩm, đồ nội y.

Quay lại với trường hợp của Won Bin. Hồi 2018, trang EN Seoul thống kê trong 8 năm không đóng phim, Won Bin đã nhận lời góp mặt trong khoảng 40 quảng cáo cho nhiều nhãn hàng khác nhau. Mỗi hợp đồng này mang về cho tài tử khoảng 500.000 USD, đồng nghĩa anh đã bỏ túi 20 triệu USD dù không làm chuyên môn. Con số này chưa bao gồm lợi nhuận Won Bin thu được từ các thương vụ đầu tư nhà đất khác.



Trong những năm qua, giá trị thương hiệu của Won Bin chỉ tăng chứ không giảm, tỷ lệ thuận với số hợp đồng quảng cáo mới mỗi năm. Xét trên khía cạnh kinh tế, đây dường như là một phương kế bền vững hơn so với việc may rủi khi tham gia các dự án điện ảnh. Đời tư kín tiếng, hình ảnh trong sạch cũng là một điểm cộng giúp Won Bin có thể "kiếm tiền bền vững" nhờ đóng quảng cáo suốt 12 năm qua.

Dễ thấy một điểm chung trong các ví dụ được liệt kê bên trên, đó là các nghệ sĩ đều đang ở giai đoạn sau khi đã chạm tới đỉnh cao sự nghiệp. Jessica Jung nổi tiếng toàn cầu nhờ giai đoạn hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc SNSD. G-Dragon đã có hơn một thập kỷ giữ ngôi vị độc tôn tại Kpop với BigBang cũng như tư cách nghệ sĩ solo. Giai đoạn 1990-2000 đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Gwyneth Paltrow với một giải Oscar cho nữ chính xuất sắc năm 1999. Về phần Won Bin, anh có chuỗi thành công liên tiếp trên màn ảnh rộng với Mother (2009) và The Man From Nowhere (2010).

Việc lựa chọn dự án nào tiếp theo không phải câu hỏi dễ dàng với Won Bin. Sau The Man From Nowhere, anh đã ở một vị thế - về cả tên tuổi lẫn chuyên môn - mà dự án phim tiếp theo dù thành công khiêm tốn cũng sẽ bị coi là thất bại. Từ sau khi xuất ngũ, G-Dragon vẫn trong giai đoạn "ém quân". Chia sẻ trong các bài phỏng vấn năm 2020, anh cho hay mình vẫn đang sản xuất âm nhạc, nhưng để ngỏ câu trả lời về ngày trở lại. Ca khúc Still Life ra mắt cùng Big Bang hồi đầu năm nay của anh giống một lời tri ân khán giả hơn sản phẩm âm nhạc thương mại.

Khi đó, việc làm nghề tay trái không chỉ giúp các nghệ sĩ duy trì nguồn kinh tế ổn định trong thời gian không hoạt động nghệ thuật. Nó còn là một hướng đi mới nhiều thử thách cho họ. Một sản phẩm nghệ thuật ít thành công có thể tạo thêm áp lực cho những ngôi sao - bởi đó là chuyên môn, thế mạnh và tài năng của họ. Ngược lại, công chúng chẳng có lý do gì để chỉ trích hay thất vọng với một nghệ sĩ nếu thương vụ đầu tư của họ không như mong muốn, bởi dù gì đó cũng chỉ là việc tay ngang. Họ có thể thử sức, liều lĩnh, thành công hoặc thất bại với ít rủi ro và áp lực về hình ảnh hay danh tiếng hơn nhiều việc đứng trên sân khấu hay xuất hiện trên màn ảnh.

