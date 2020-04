WINNER tiễn Jinu nhập ngũ trong MV mới: Fan nghẹn ngào vì thời khắc nhóm thắng show sống còn, xúc động trước lời nhắc nhở của Mino

Đúng 18 giờ ngày 9/4 (giờ địa phương), WINNER chính thức phát hành full album thứ 3 "Remember" gồm ca khúc chủ đề cùng tên. Trước đó, anh cả Jinu đã nói lời chia tay với người hâm mộ để lên đường nhập ngũ vào 2/4. Nhóm sẽ quảng bá sản phẩm mới với chỉ 3 thành viên còn lại.

MV "Remember" – WINNER

"Remember" do thành viên Mino viết lời và đồng sáng tác với 2 nhạc sĩ là Kang Ukjin và Diggy. Đây là một ca khúc rất tình cảm và có đệm theo tiếng đàn guitar da diết. Lời bài hát có đoạn "Quay ngược thời gian. Tôi không muốn biến mất. Xin đừng quên tôi. Mãi mãi nhớ đến tôi" như lời nhắc Inner Circle về sự hiện diện của Jinu trong WINNER dù anh tạm ngưng quảng bá cùng nhóm.

Phần lời bài hát nhắc nhở fan về sự hiện diện của Jinu trong WINNER.

MV cũng mang nội dung tương đối buồn với những gam màu tối. Có những phân cảnh ôn lại kỉ niệm của cả nhóm trong các buổi hoà nhạc, hậu trường ghi hình các MV. Khiến người xem xúc động và bồi hồi nhất là khoảnh khắc WINNER chính thức được thành lập sau khi team A của họ giành chiến thắng trong show "WIN: Who Is Next?" hồi 6 năm trước.

Khoảnh khắc xúc động trong MV "Remember" là lúc WINNER giành chiến thắng trong show sống còn 6 năm trước.

Quả thật đây là một MV chứa đựng nhiều kỉ niệm và khoảnh khắc ấn tượng trong suốt quãng thời gian gần 6 năm hoạt động của WINNER. Người hâm mộ rất xúc động trước những hình ảnh này và đánh giá ca khúc vô cùng ý nghĩa. Thậm chí một số non-fan còn cho biết đã rơm rớm nước mắt trước tình yêu của nhóm dành cho nhau.

Cảm xúc của fan lẫn non-fan sau khi xem MV mới của WINNER.

Sau giờ đầu phát hành, "Remember" lọt top 20 tại 4/5 BXH thuộc iChart gồm Genie, Bugs, Melon và Soribada. Ca khúc "dọn đường" phát hành từ 26/3 cũng tăng hạng rõ rệt trên các trang nhạc số.

Thành tích của "Remember" và "Hold" lúc 19 giờ ngày 9/4 trên iChart.

