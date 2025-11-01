WinMart đón hàng nghìn khách tham quan mua sắm mỗi ngày tại Hội chợ Mùa thu 2025

Hội chợ Mùa thu do Bộ Công Thương chủ trì diễn ra đến 04/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội). Với quy mô hơn 130.000 m², gần 3.000 gian hàng và dự kiến thu hút đến 500.000 lượt khách/ngày, sự kiện được ví là "Siêu Hội chợ 6 Nhất": Quy mô lớn bậc nhất – Không gian hiện đại bậc nhất – Sản phẩm phong phú bậc nhất – Chất lượng cao bậc nhất – Hoạt động hấp dẫn bậc nhất – Ưu đãi tốt bậc nhất.

Gian hàng WinMart thu hút đông đảo khách tham quan mua sắm tại Hội chợ mùa thu 2025.

Lan tỏa lối sống hiện đại đến với mỗi gia đình

Tại phân khu "Thu Thịnh Vượng" – "trái tim" của Hội chợ, không gian siêu thị WinMart được tái hiện trên diện tích gần 200m², quy tụ các sản phẩm được người tiêu dùng Việt tin yêu.

Tại Hội chợ Mùa thu, WinMart giới thiệu hơn 20.000 nhu yếu phẩm có mặt trong đời sống hằng ngày của hàng chục triệu gia đình Việt Nam như thực phẩm, hàng tiêu dùng cùng nhiều mặt hàng khác như đồ uống, bánh kẹo và hóa mỹ phẩm.

Nhiều "khách hàng nhí" thích thú tạo dáng với nhân vật WiNNiE

Với không gian bài trí hiện đại, tiện nghi cùng đa dạng hoạt động trải nghiệm tại Hội chợ Mùa thu, WinMart hướng đến lan tỏa trải nghiệm mua sắm Hiện đại - Chất lượng - Tiện lợi để mọi người Việt Nam đều tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Mang lối sống hiện đại đến hơn 100 triệu người Việt

Đón đầu xu hướng tiêu dùng ngày càng tinh tế của người Việt, WinMart cho biết sẽ nâng cấp khoảng 50 siêu thị mang đến "mô hình mới, trải nghiệm mới" trong năm nay. Không gian siêu thị được quy hoạch khoa học theo hành trình mua sắm, giúp tối ưu trải nghiệm khám phá. Các ngành hàng thế mạnh như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn và hàng phi thực phẩm được bày trí nổi bật, thân thiện với hành trình mua sắm của khách hàng. Nhờ hệ thống nhận diện nổi bật, khách hàng không chỉ nhanh chóng tìm được món mình cần mà còn "mở khóa" thêm loạt trải nghiệm mới mẻ, thú vị hơn mong đợi.

Khu "Snack zone" tại siêu thị WinMart mang đến trải nghiệm mới mẻ thu hút các bạn trẻ đến mua sắm.

Hi! Beauty - Không gian làm đẹp tại WinMart mang lại sự tự tin cho mỗi khách hàng khi mua sắm.

Elena – góc nhỏ xứ Bạch Dương, nơi trưng bày các sản phẩm nhập khẩu từ Nga, đang trở thành điểm dừng chân thú vị thu hút đông đảo khách hàng tại siêu thị WinMart Long Biên.

Bonluxe - Góc hàng châu Âu tại WinMart Long Biên thu hút ánh nhìn của mọi khách mua sắm.

Tại hệ thống WinMart/WinMart+/WiN, các sản phẩm đều được kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ với quy định nghiêm ngặt từ khâu đầu vào, kho trung chuyển đến điểm bán. Người tiêu dùng được tiếp cận mô hình bán lẻ chuẩn mực và yên tâm về chất lượng hàng hóa.

Khu vực hoa quả tại siêu thị WinMart với đa dạng các loại từ nội địa chất lượng cao đến nhập khẩu chính ngạch trực tiếp tại vùng trồng uy tín, đem đến các sản phẩm tươi ngon đến tay người tiêu dùng.

Thịt ủ mát chuẩn châu Âu MEATDeli được nhiều gia đình chọn mua cho bữa cơm nhà.

Rau sạch WinEco luôn được người tiêu dùng quan tâm mua sắm tại siêu thị WinMart.

Bên cạnh việc cung cấp các mặt hàng uy tín chất lượng cao, WinMart còn mang đến người tiêu dùng mức giá hợp lý với nhiều chương trình ưu đãi hàng tháng. Đặc biệt khi là hội viên WiN, khách hàng còn được giảm thêm 20% khi mua thịt MEATDeli và rau WinEco - đặc quyền chỉ có tại WinMart.

Với mô hình "one-stop-shop", các nhu cầu từ thực phẩm, mỹ phẩm, đồ gia dụng đến món ăn sẵn đều được đáp ứng tại một điểm đến. Cùng với hệ thống thanh toán nhanh và nhiều lựa chọn. phương thức, trải nghiệm mua sắm tại WinMart hướng tới sự tiện lợi, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Trong 11 năm phát triển, WinMart/WinMart+ đã vươn lên là chuỗi bán lẻ hiện đại có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam với gần 4.500 điểm bán trên toàn quốc, phục vụ khoảng 32 triệu lượt khách mua sắm mỗi tháng và sở hữu hơn 11 triệu khách hàng hội viên.