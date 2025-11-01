Lisa (BLACKPINK) vạ lây vì hít mũi quốc dân Thái Lan

Dầu hít Hong Thai được biết đến là một trong những sản phẩm biểu tượng của Thái Lan, nổi tiếng khắp châu Á nhờ hương thơm the mát đặc trưng giúp giảm mệt mỏi, chóng mặt và mang lại cảm giác sảng khoái tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi và dễ dùng, lọ dầu này được xem như "bảo bối" trong túi xách của nhiều người, từ dân văn phòng, tài xế, đến cả nghệ sĩ nổi tiếng. Thậm chí, nhiều du khách đến Thái còn tranh thủ mua vài lọ về làm quà, coi như đặc sản địa phương.

Mới đây, cái tên Hong Thai bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) ra thông báo yêu cầu người dân ngừng sử dụng dầu hít thảo dược Hong Thai, công thức số 2. Lý do là vì phát hiện sản phẩm thuộc lô sản xuất ngày 9/12/2024 bị nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép. Theo kết quả kiểm nghiệm của Cục Khoa học Y tế (Department of Medical Sciences), mẫu sản phẩm có chứa nhiều loại vi sinh như tổng số vi khuẩn hiếu khí, nấm men - nấm mốc và Clostridium spp., đều vượt mức an toàn theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế Thái Lan năm 2021.

Giữa lúc dư luận xôn xao, cái tên Lisa (BLACKPINK) bất ngờ bị réo gọi. Lý do là nữ idol từng nhiều lần được bắt gặp sử dụng dầu hít Hong Thai. Khi tham gia chương trình No Prepare, Lisa thậm chí còn chia sẻ rằng cô không thể sống thiếu món đồ này vào mùa hè ở Thái Lan. Chính vì thế, khi các thông tin cảnh báo được lan truyền trên mạng xã hội, không ít người nhắc đến Lisa như một fan trung thành của sản phẩm này.

Cần nhấn mạnh rằng việc Lisa sử dụng dầu hít Hong Thai chỉ là thói quen cá nhân, tương tự như hàng triệu người Thái khác. Song, với sức ảnh hưởng toàn cầu, không thể phủ nhận bất kỳ chi tiết nào liên quan đến Lisa cũng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý, khiến cô vô tình vướng vào "vạ lây" giữa làn sóng bàn luận.

Hiện nay, dầu hít Hồng Thái được xuất khẩu tới 12 quốc gia thuộc 4 châu lục, trong đó có Lào, Myanmar, Nhật Bản, cùng nhiều nước châu Âu và Mỹ. Sản phẩm này từng được xem là một trong bốn thương hiệu dầu hít thông mũi thành công nhất của Thái Lan, góp phần quảng bá hình ảnh "thảo mộc Thái" ra toàn cầu.

Sau khi đưa ra cảnh báo người dân ngừng ngay việc sử dụng dầu thảo dược Hong Thai, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) cho biết đang triển khai các biện pháp pháp lý và tăng cường kiểm tra tại các nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ, nhằm ngăn chặn sản phẩm không đạt chuẩn tiếp tục lưu hành trên thị trường.

