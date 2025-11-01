3 bóng hồng của gia tộc Johnathan Hạnh Nguyễn

Ba bóng hồng của gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn - Tăng Thanh Hà, Linh Rin và Tiên Nguyễn đều là những gương mặt được ngưỡng mộ trong giới thượng lưu Việt. Mỗi người một vẻ, song cả ba đều có điểm chung ở thần thái sang trọng, gu thời trang tinh tế cùng phong cách sống đẳng cấp. Không chỉ sở hữu nhan sắc và tài năng, 3 mỹ nhân còn ghi dấu ấn riêng trong làng mốt với phong cách chuẩn mực, biến mọi trang phục thành biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch và quyền quý.
Tăng Thanh Hà luôn được nhắc đến như biểu tượng của phong cách thanh lịch bậc nhất Vbiz. Cô không cần chạy theo xu hướng hay phô trương hàng hiệu, mà vẫn toát lên vẻ sang trọng từ sự tối giản và tinh tế. Hà Tăng ưa chuộng những thiết kế mang phom dáng cổ điển, màu sắc trung tính, chất liệu cao cấp - tất cả đều được kết hợp một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng chỉn chu. Phụ kiện gần như không thể thiếu trong các outfit của cô chính là kính râm, món đồ giúp tôn lên khí chất thời thượng, đồng thời tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài. Dù diện đồ công sở, dạo phố hay vi vu du lịch, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được hình ảnh người phụ nữ thanh lịch, tự tin và đầy cuốn hút - đúng chuẩn "ngọc nữ" cả trong phong cách lẫn thần thái.
Chỉ một chiếc áo tank top đen cơ bản, cô cũng có thể biến hóa thành outfit thanh lịch khi kết hợp với quần suông kẻ
Những trang phục được Tăng Thanh Hà yêu thích hầu hết đều là đơn sắc, ít họa tiết, thậm chí là không thấy cả logo thương hiệu
Chuộng diện đồ cơ bản, Hà Tăng là một trong những "sách mẫu" mặc đẹp cho những tín đồ thích style đơn giản, dễ mặc dễ phối
Khác với phong cách tối giản, cổ điển của chị dâu Tăng Thanh Hà, Linh Rin lại theo đuổi hình ảnh nữ tính và mềm mại hơn. Gu thời trang của cô mang đậm nét tiểu thư hiện đại - nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Linh Rin thường chọn các thiết kế có đường nét mềm mại, tông màu nhã nhặn, tôn lên vóc dáng mảnh mai. Dù yêu thích váy áo điệu đà, cô vẫn giữ được sự cân bằng trong tổng thể, không sa vào sự diêm dúa hay phô trương. Phong cách của Linh Rin thể hiện sự thanh lịch, luôn chỉn chu trong mọi hoàn cảnh nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên và gần gũi. Nhờ vậy, cô luôn toát lên vẻ đẹp nền nã, sang trọng và cuốn hút một cách rất riêng.
Khi diện "cây trắng", cô chọn chiếc áo sơ mi dáng rộng, dài đến mắt cá chân, kết hợp cùng quần suông đồng màu để tạo nên outfit năng động, cá tính
Sơ mi cách điệu kết hợp cùng chân váy đen dài, mix thêm giày cao gót là chuẩn chỉ cho 1 outfit công sở thanh lịch, sành điệu
Thỉnh thoảng, Linh Rin chọn những chiếc váy mềm mại, tôn dáng, vừa nữ tính vừa sang trọng. Dù theo đuổi phong cách nào, cô vẫn luôn giữ được vẻ chỉn chu và tinh tế, gần như không có chỗ để chê trong cách ăn mặc
Phong cách của Tiên Nguyễn đa dạng, có sự phá cách và mang tính thời thượng rõ nét hơn so với hai chị dâu. Cô có thể linh hoạt giữa nhiều phong cách khác nhau từ thanh lịch, gợi cảm đến trẻ trung, năng động - nhưng vẫn giữ được tinh thần sang trọng đặc trưng của giới thượng lưu. Dễ nhận thấy, trong mọi outfit, Tiên Nguyễn luôn biết cách tạo điểm nhấn bằng phụ kiện hàng hiệu, chất liệu cao cấp và thần thái tự tin, khiến tổng thể vừa thời trang vừa đậm chất riêng.
Sơ mi lụa kết hợp quần ống suông là công thức thời trang quen thuộc làm nên vẻ thanh lịch và sang trọng đặc trưng của Tiên Nguyễn
Xuất hiện đầy khí chất trong bộ vest trắng, Tiên Nguyễn phối khéo với áo gile cài khuy làm điểm nhấn. Tổng thể không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên nét thời thượng, tinh tế, đậm chất quý cô quyền lực