3 bóng hồng của gia tộc Johnathan Hạnh Nguyễn

Ba bóng hồng của gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn - Tăng Thanh Hà, Linh Rin và Tiên Nguyễn đều là những gương mặt được ngưỡng mộ trong giới thượng lưu Việt. Mỗi người một vẻ, song cả ba đều có điểm chung ở thần thái sang trọng, gu thời trang tinh tế cùng phong cách sống đẳng cấp. Không chỉ sở hữu nhan sắc và tài năng, 3 mỹ nhân còn ghi dấu ấn riêng trong làng mốt với phong cách chuẩn mực, biến mọi trang phục thành biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch và quyền quý.

Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà luôn được nhắc đến như biểu tượng của phong cách thanh lịch bậc nhất Vbiz. Cô không cần chạy theo xu hướng hay phô trương hàng hiệu, mà vẫn toát lên vẻ sang trọng từ sự tối giản và tinh tế. Hà Tăng ưa chuộng những thiết kế mang phom dáng cổ điển, màu sắc trung tính, chất liệu cao cấp - tất cả đều được kết hợp một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng chỉn chu. Phụ kiện gần như không thể thiếu trong các outfit của cô chính là kính râm, món đồ giúp tôn lên khí chất thời thượng, đồng thời tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài. Dù diện đồ công sở, dạo phố hay vi vu du lịch, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được hình ảnh người phụ nữ thanh lịch, tự tin và đầy cuốn hút - đúng chuẩn "ngọc nữ" cả trong phong cách lẫn thần thái.