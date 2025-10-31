Người khôn dọn nhà nhàn như thở, người dại làm quần quật mà vẫn bẩn

Nhìn những chia sẻ trên mạng xã hội về ngôi nhà của các influencer, không ít người cảm thấy choáng ngợp. Mọi thứ trong nhà họ dường như luôn ngăn nắp, sáng bóng và hoàn hảo đến từng chi tiết, đến mức rác thải sinh hoạt cũng không hề lộ ra. Thực tế thì đối với nhiều người, duy trì mức sạch sẽ như vậy gần như không thể, nhất là khi gia đình có trẻ nhỏ và bản thân vẫn phải đi làm.

Thực tế, việc dọn dẹp nhà cửa là cần thiết nhưng không nên chạy theo sự hoàn hảo tuyệt đối. Nhiều gia đình rơi vào trạng thái dọn dẹp quá mức, làm mọi thứ phải bóng loáng, từ sàn nhà đến bếp núc, dẫn đến tốn quá nhiều thời gian và năng lượng, đôi khi khiến cuộc sống trở nên căng thẳng. Chỉ cần duy trì một môi trường sống thoải mái và gọn gàng , hạnh phúc vẫn trọn vẹn.

Dọn dẹp sàn nhà thông minh

Trên mạng có vô số công cụ và mẹo để làm sạch sàn nhà tới mức không còn một hạt bụi. Một số người thậm chí dùng robot hút bụi đời mới có chức năng định vị bằng laser, tự động lên lịch làm việc và cả tự động lau, giặt và hong khô giẻ. Một robot thông minh có thể xử lý tới 90% công việc dọn sàn, tiết kiệm thời gian đáng kể.

Thay vì dùng các loại cây lau sàn có thùng cồng kềnh và mất thời gian làm sạch, bạn có thể dùng cây lau sàn tự vắt không cần tay . Chỉ cần lau một hai lần mỗi tuần, kết hợp dọn dẹp các khu vực mà robot không với tới, sàn nhà sẽ sạch bóng, có thể đi chân trần thoải mái. Giẻ lau bằng sợi microfiber nhẹ, lau nhanh khô và ít rụng sợi, đồng thời dễ cất gọn.

Gợi ý mua sản phẩm: Cây lau nhà tự vắt thông minh - Giá: 259.000đ

Bếp gọn gàng mà không mất thời gian

Bếp luôn là khu vực cần vệ sinh nhiều nhất, đặc biệt khi nấu nướng thường xuyên. Tuy nhiên, việc dọn bếp cũng có thể tối ưu mà không mất nhiều công sức. Chẳng hạn, bạn có thể dùng màng bọc thực phẩm phủ vào khay hứng dầu của máy hút mùi hoặc tận dụng chai nhựa đã cắt làm khay hứng dầu. Khi cần vệ sinh chỉ việc tháo bỏ mà không phải chà rửa cầu kỳ.

Với bề mặt bếp, tường hay máy hút mùi bị bám dầu mỡ, khăn giấy ướt dùng một lần dành cho bếp sẽ đơn giản hơn nhiều so với giẻ và nước rửa. Những loại khăn này còn có tinh chất chanh, vừa loại bỏ dầu mỡ vừa khử mùi, không để lại bọt, giúp công việc dọn dẹp nhanh gọn, vệ sinh hơn. Các vết dầu mỡ cứng đầu bên trong máy hút mùi chỉ cần vệ sinh 1-2 tháng một lần với dung dịch tẩy dầu mỡ là đủ, không cần thuê thợ.