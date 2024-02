William và Kate đang "bí mật đào tạo" con trai cả trở thành vị vua tương lai, giúp con "không hoảng sợ" khi thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia

Ngày 26/2 mới đây, tạp chí People đăng tải bài viết dẫn quan điểm của người viết tiểu sử hoàng gia Robert Hardman cho rằng Vương phi Kate và Thân vương William đang suy nghĩ kỹ lưỡng về cách nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo mang dòng dõi Vương thất Anh.

Theo đó, Thân vương và Vương phi xứ Wales được cho là đặc biệt muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con trai cả của họ, cũng là người thừa kế của William, George (hiện 10 tuổi).

Gia đình xứ Wales trong Đại lễ Bạch kim vào tháng 6/2022.

Ông Robert Hardman, tác giả cuốn sách "The Making of a King: King Charles III and the Modern", nói rằng: "William đang cố gắng bình thường hóa việc dạy dỗ con trai trở thành vị vua tương lai. Họ không phủ nhận và có rất nhiều suy nghĩ được đưa ra về vấn đề này".

"Có cảm giác rằng ưu tiên hàng đầu chính là cậu bé George. Nhưng cả em trai và gái của George cũng không bị ngó lơ. Họ dạy những đứa trẻ rằng công việc của thành viên cấp cao của hoàng gia không đáng sợ. Đó là điều mà chúng cần hiểu và nó sẽ là một phần trong cuộc sống của chúng. Người ta tin rằng William và Kate phải làm cho quá trình dạy dỗ con này trở nên kín đáo và bình thường nhất có thể".

Kate, William và con trai cả George tại sự kiện "Big Help Out" vào tháng 5/2023.

Tác giả hoàng gia cho biết thêm: "Điều quan trọng là sự đồng lòng của cả 2 người họ - William và Kate".

"Ngoài nhiệm vụ chính của mình với tư cách là Thân vương xứ Wales, William cảm thấy rằng việc đào tạo người thừa kế của mình là điều tối quan trọng", Hardman viết trong cuốn sách của mình.

"Theo quan điểm của anh ấy, nuôi dạy vị vua tương lai không phải là việc xa vời trong tương lai", một người bạn của gia đình được dẫn lời trong cuốn sách của Robert Hardman.

George và William tại Giải quần vợt Wimbledon vào tháng 7/2023.

William và George tại Pháp vào tháng 10/2023.

Trước đây, khi còn trẻ, William có mức độ chủ động đáng chú ý trong việc lựa chọn chương trình học đại học, tham gia lực lượng vũ trang và đảm nhận các trách nhiệm hoàng gia ban đầu. Giờ đây, có lẽ anh cũng muốn con trai mình như vậy.

Một nguồn tin của Cung điện Kensington cho biết trong cuốn sách: "Không có kỳ vọng rằng George sẽ đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ hoàng gia nào trước tuổi 20".

Cố Nữ vương Elizabeth từng đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho William thực hiện các nhiệm vụ, nhưng điều này chưa chắc xảy ra ở Vua Charles khi nói đến việc hướng dẫn George.

Hardman nói: "Tôi nghĩ cha mẹ sẽ là người đóng vai trò chính. Nếu được nhờ, Vua Charles sẽ rất vui, nhưng tôi nghĩ điều này phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ của George".

Nguồn: People