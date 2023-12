Lý do quan trọng khiến George phải tách biệt với William và Kate trong mỗi dịp gia đình đi cùng nhau, quy tắc an toàn bắt buộc tuân thủ

Thân vương William và Vương phi Kate luôn muốn 3 con của mình được lớn lên theo cách bình thường nhất có thể. Tuy nhiên, vì sinh ra trong gia đình hoàng gia, có những nguyên tắc họ không thể làm trái. Đặc biệt là với con trai cả George, bởi cậu bé là vị vua tương lai, người hiện đang xếp thứ 2 trong danh sách kế vị ngai vàng, chỉ sau Thân vương William.

Giờ đây, khi George sắp đến độ tuổi 12, cậu bé có thể sẽ phải có những chuyến đi riêng biệt, giống như cách Thân vương William đã từng trải qua khi anh 12 tuổi.

George sắp tròn 12 tuổi và cậu bé sẽ phải di chuyển tách biệt với cha mẹ trong mỗi dịp du lịch.

Gia đình xứ Wales đã luôn cố gắng ở bên nhau trong các chuyến đi, cho dù đó là một buổi chiều vui vẻ trận đấu quần vợt của giải Wimbledon ngay gần nhà hay những chuyến đi đến những địa điểm xa hơn như Berlin và Jordan.

Nhưng giờ đây, ngày cực kỳ quan trọng đối với George đang đến gần, có khả năng gia đình sẽ phải tuân theo quy tắc do chính cố Nữ vương Elizabeth II đặt ra. Theo đó, những người thừa kế ngai vàng (William hiện đứng đầu trong khi George đứng thứ hai) không đi du lịch cùng nhau vì lý do an toàn.

Graham Laurie, cựu phi công của cố Nữ vương Elizabeth II, đã giải thích trong một tập podcast có tên "Hello's A Right Royal" rằng William được phép bay cùng cha mẹ (khi đó là Thái tử Charles, Vương phi Diana) cùng em trai Harry cho đến sinh nhật thứ 12 vào năm 1994.

Ông nói: "Chúng tôi đã hộ tống cả 4 người di chuyển cho đến khi William chính thức được 12 tuổi. Sau đó, cậu ấy phải có một chiếc máy bay riêng và 4 người chỉ có thể đi cùng nhau nếu có sự cho phép bằng văn bản của cố Nữ vương Elizabeth II.

Vì vậy, khi William lên 12 tuổi, cậu ấy sẽ đi trên chuyến bay 125 từ Northolt và chúng tôi sẽ bay trên chuyến bay 146 hoặc Andover cùng với 3 thành viên còn lại".

Theo tờ tin tức Cosmopolitan, trong nhiều năm qua, công chúng đã thấy gia đình 5 người đi du lịch cùng nhau, kể cả gần đây, khi cả gia đình xứ Wales cùng di chuyển đến tu viện Westminster để tham dự một buổi lễ hát mừng Giáng sinh. Tuy nhiên, khó có khả năng gia đình Vương thất Anh sẽ cho phép điều này tiếp tục.

Khi Vương tôn George bước sang tuổi 12, cậu bé sẽ phải di chuyển tách biệt với các thành viên khác trong gia đình xứ Wales, không được miễn trừ trong bất kỳ trường hợp nào.

Nguồn: Mirror