Người hâm mộ hoàng gia tấm tắc khen "vị vua tương lai" George trông ngày càng giống Thân vương William, đưa ra đầy đủ hình ảnh chứng minh

Mới đây, cả gia đình xứ Wales đã xuất hiện cùng nhau trong sự kiện đặc biệt chào mừng lễ Giáng sinh diễn ra tại Tu viện Westminster tối 8/12. Hoàng tử út Louis đã chiếm trọn "spotlight" với màn phồng má thổi tắt ngọn nên của chị gái Charlotte.

Tuy nhiên, không vì thế mà sự xuất hiện của anh cả George bị lu mờ. "Vị vua tương lai" vẫn luôn thu hút sự chú ý của công chúng, trong bất kỳ dịp nào.

Người hâm mộ hoàng gia đã phát cuồng vì sự giống nhau của Vương tôn George với cha mình trong những bức ảnh mới. Hình ảnh George trong lần xuất hiện mới nhất (trái) và hình ảnh Thân vương William lúc 10 tuổi.

Người hâm mộ hoàng gia thậm chí còn để ý đến mức phát hiện ra George có rất nhiều nét giống cha mình, Thân vương William, khi ở cùng độ tuổi.

Những bức ảnh của Thân vương xứ Wales lúc 10 tuổi cho thấy nụ cười và mái tóc giống hệt George hiện tại. "Cậu bé George trông rất giống cha mình còn trẻ", một người hâm mộ hoàng gia khẳng định.

Người hâm mộ hoàng gia nhận xét George ngày càng giống cha.

Người khác nhận xét: "George và Charlotte trông giống William. Còn Louis trông giống Kate".

"Có vẻ như Vương tôn George đã có một sự phát triển vượt bậc!", một người bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy George đã lớn phổng phao hơn nhiều.

"Hãy nhìn George trông giống một vị vua rồi đấy", một người hâm mộ bày tỏ sự thích thú về dáng vẻ của cậu cả nhà William và Kate.

Vương phi Kate đã tổ chức sự kiện "Royal Carols: Together At Christmas" tại Tu viện Westminster. Các thành viên của Vương thất Anh và những cá nhân truyền cảm hứng đã xuất hiện trong lễ kỷ niệm tôn vinh những người đang đóng vai trò to lớn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Nhiều người nổi tiếng, bao gồm cả diễn viên từng đoạt giải Oscar Jim Broadbent, các ca sĩ Beverley Knight và Adam Lambert, cũng đã xuất hiện tại sự kiện.

Khi cả gia đình xứ Wales bước vào tiền sảnh của Tu viện Westminster, 3 đứa trẻ đã dừng lại một lúc để đặt những tấm thiệp Giáng sinh vào một hòm thư đặc biệt, chứa thông điệp dành cho những đứa trẻ có thể đang gặp khó khăn trong dịp Giáng sinh này.

Theo phóng viên chuyên mục hoàng gia của Mail, Rebecca English, ba đứa trẻ nhà Wales đều tự viết thiệp riêng.

Khi vào bên trong, Vương phi Kate đã thu hút sự chú ý khi cô đập tay cũng như nói chuyện với những đứa trẻ dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có những hành động từ thiện đáng trân trọng.

Kate được nhìn thấy đang đập tay với các em nhỏ là khách mời trong sự kiện.

Kate ngồi xuống trò chuyện với cậu bé Oscar Burrow, 7 tuổi, đến từ Lancaster, người đã quyên góp được hơn 40.000 bảng Anh cho Trại trẻ Derian House.

Kate ngồi xuống trò chuyện với Oscar Burrow, 7 tuổi, đến từ Lancaster, người đã quyên góp được hơn 40.000 bảng Anh (1,2 tỷ VNĐ) cho Trại trẻ Derian House ở Chorley, hạt Lancashire, bằng cách leo 12 ngọn núi khi mới 6 tuổi.

Mẹ của cậu bé, cô Kimberley Burrow, sau đó cho biết: "Vương phi Kate nói rằng cô ấy đã nghe kể về những gì Oscar đã làm và khen ngợi thằng bé đang làm một công việc tuyệt vời, đồng thời hy vọng những gì thằng bé đang làm sẽ truyền cảm hứng cho những người khác".

