WHO tiếp tục xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp với bệnh đậu mùa khỉ

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã triệu tập cuộc họp tương tự vào ngày 23/6. Tuy nhiên, các chuyên gia khi đó nhận định, tình hình chưa đến mức cấu thành tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng quốc tế. Do số ca mắc mới đậu mùa khỉ liên tục gia tăng, WHO đã quyết định tổ chức cuộc họp thứ hai để đánh giá tình hình kỹ lưỡng hơn.

Cuộc họp lần thứ hai này được triệu tập trong bối cảnh số ca mắc đậu mùa khỉ đang liên tục gia tăng. Tính đến ngày 12/7, WHO đã ghi nhận 9.200 ca mắc căn bệnh này tại 63 quốc gia trên thế giới. Thực trạng số ca mắc đậu mùa khỉ gia tăng đã được ghi nhận từ đầu tháng 5, bên ngoài các nước Tây Phi và Trung Phi. Hầu hết ca mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận ở nam giới, có quan hệ đồng tính, trẻ tuổi và ở khu vực đô thị.

WHO đã ghi nhận 9.200 ca mắc căn bệnh này tại 63 quốc gia trên thế giới. (Ảnh: Reuters)

Nếu bệnh đậu mùa khỉ được coi là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, WHO sẽ ra các khuyến cáo tạm thời về cách phòng tránh cũng như quản lý hoạt động ứng phó y tế cộng đồng toàn cầu.

Dự kiến sau cuộc họp, WHO sẽ đưa ra tuyên bố chính thức.

Trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm là mức cảnh báo cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, theo đó sẽ phân loại bệnh đậu mùa khỉ ở mức tương tự như đại dịch COVID-19 và bệnh bại liệt.

Trong một tuyên bố, Ủy ban khẩn cấp của WHO thông tin, nhiều khía cạnh của đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện nay là "bất thường" và thừa nhận rằng bệnh đậu mùa khỉ đã bị lãng quên trong nhiều năm.