Kinh tế châu Âu “vật lộn” với nắng nóng kỷ lục

Tại một công trường ở Cologne (Đức), công nhân phải nghỉ giải lao thường xuyên dưới bóng râm, uống 5 - 6 lít nước mỗi ngày và dội nước làm mát để có thể tiếp tục làm việc dưới trời nắng tới 37 độ C. An toàn sức khỏe, chứ không phải tiến độ, hiện đang là ưu tiên hàng đầu đối với đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc tại đây.

Chị Charikleia Kagiaoglou, kỹ sư xây dựng chia sẻ: "Chúng tôi cố gắng hết sức để giữ an toàn, trước tiên cho bản thân và sau đó cho công việc. Chúng tôi uống rất nhiều nước, có nhiều khoảng nghỉ giải lao, để có thể duy trì sự thoải mái khi làm việc".

Anh Deniz Eken, công nhân xây dựng cho biết: "Năm nay là năm khó khăn nhất tôi từng thấy trong 15 năm sống ở Đức. Bình thường làm được 100 m, giờ chỉ còn 50 - 60 m".

Còn tại Paris, Pháp, ông Alain Fontaine - chủ một nhà hàng cũng đang phải xoay xở với cái nóng. Ngoài việc tăng thêm số quạt, điều hòa tại nhà hàng, ông đã cải tiến thực đơn của mình, bổ sung thêm nhiều món ăn nguội, giảm nhu cầu nấu ăn bằng nhiệt.

"Chúng tôi đang chuẩn bị các món nguội. Việc lựa chọn các món ăn này không chỉ để phù hợp với thời tiết oi bức mà còn để giảm nhiệt cho chính những người làm bếp. Vì vậy, chúng tôi tắt bớt bếp, lò nướng, loại bỏ bớt nguồn sinh nhiệt - bởi ngay trước dãy bếp, nhiệt độ có thể lên tới 55 độ C", ông Alain Fontaine – chủ nhà hàng Le Mesturet cho hay.

Theo cơ quan khí tượng Meteo France, nhiệt độ tại Pháp đạt đỉnh trong ngày 1/7/2025, với một số khu vực có thể vượt quá 40 độ C. Đây là lần đầu tiên Paris phát báo động đỏ về nắng nóng trong vòng 5 năm qua. Ảnh: AA/TTXVN

Tại vùng trồng nho ở Bordeaux, người lao động bắt đầu ngày làm việc từ 6 giờ sáng để tránh nắng gắt. Đây được coi là giải pháp đơn giản và hiệu quả trong bối cảnh nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ C trong nhiều ngày liên tiếp.

Ông Stéphane Broucican, quản lý vườn nho nói: "Chúng tôi cố gắng làm việc vào sáng sớm, khi trời còn mát mẻ, bởi như bạn thấy đấy, công việc của chúng tôi phải đào bới, cúi người, di chuyển liên tục. Vì vậy, chúng tôi luôn tranh thủ hoàn thành những việc nặng nhọc trong điều kiện thuận lợi nhất có thể. Đến khi trời bắt đầu oi nóng hơn, chúng tôi chuyển sang những công việc phù hợp hơn như làm việc trong các máy kéo có điều hòa nhiệt độ".

Theo các chuyên gia, nắng nóng cực đoan đang dần trở thành điều "bình thường mới" ở châu Âu, với tần suất và cường độ ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, các giải pháp thích ứng sẽ là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu thiệt hại kinh tế do nắng nóng, đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng.