Sau một tuần bị hoãn lên sóng vì lý do đặc biệt, tập 5 When the Phone Rings đã chính thức "lên sàn" vào tối nay trong sự háo hức của toàn thể “con dân” trên khắp châu Á.

Cứ ngỡ ở cuối tập 4, tổng tài Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok thủ vai) đã phát hiện ra tiểu kiều thê Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai) là tên gọi điện thoại uy hiếp, nhưng hoá ra anh vẫn chưa chắc chắn về suy nghĩ của mình. Mở đầu tập 5, cặp đôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhau, Hee Joo bối rối đến mức vấp ngã nhưng được Sa Eon đỡ lại kịp. Dù vậy, Sa Eon vẫn chưa thể ngừng hoài nghi về thân phận và bí mật tại sao cô lại im lặng trong khi bản thân có thể nói chuyện. Khi trở về nhà, đã có lúc anh muốn tiến vào phòng nói chuyện với cô ra lẽ, nhưng Sa Eon lại chùn bước vì sợ Hee Joo chất vấn ngược lại bí mật của mình.

Dù vậy, việc cô im lặng suốt 20 năm, kể cả khi hai người trở thành vợ chồng không ngừng ám ảnh Sa Eon. Anh khó chịu với nhân viên ở văn phòng, nhưng sau đó lại nhanh chóng được xoa dịu khi Hee Joo gửi nhầm tin nhắn icon hình trái tim. Cả hai thống nhất sẽ cùng nhau đi ăn bữa cơm để chúc mừng Hee Joo đã được nhân làm thông dịch viên phòng tổng thống. Dù vẫn bức bối với chuyện Hee Joo che giấu mình, nhưng ở tập này, anh vẫn kiên nhẫn đợi cô mở lòng chứ không hề uy hiếp cô.

Sa Eon dẫn Hee Joo đến cửa hàng quần áo và tặng cô một bộ vest mới, khuyên cô đừng tự ti vào bản thân mình. Suýt chút nữa, cả hai sẽ “đụng độ” In Ah - người vợ “hụt” mà Sa Eon đáng ra phải cưới. Ở một cảnh quay khác, In Ah đã thấy ánh mắt tình cảm mà Sa Eon dành cho người vợ “sắp đặt”. Cô đã gửi tin nhắn hỏi thăm em gái nhưng không nhận được hồi âm. Đến thời điểm hiện tại, nhân vật này vô cùng khiến người xem tò mò bởi cô vẫn chưa tỏ ra lập trường thuộc phe phản diện hay chính diện.

Về phía cặp đôi phụ, Ji Sang Woo (Huh Nam Joon thủ vai) và phát thanh viên Na Yuri (Jang Gyu Ri thủ vai) đã cùng nhau đến hiện trường về vụ án chưa được phá mà anh đã đề cập trước đó. Sang Woo nhớ lại ký ức kinh hoàng về việc gặp một đứa bé che mặt nạ, trên tay lăm lăm con dao và đòi “xử” con mèo. Vì quá hoảng sợ nên Sang Woo “nhỏ” đã chạy khỏi căn nhà. Khi lớn lên, anh mới phát hiện viện mồ côi đó đã có vài đứa trẻ mất tích bí ẩn. Điều này càng khiến khán giả tò mò khi bộ phim đang dần đi đến đúng về “thuyết âm mưu” có hai Baek Sa Eon, và người hiện tại là chồng của Hee Joo thực chất chỉ là “kẻ thế thân”, còn Baek Sa Eon “real” lại là một đứa trẻ có vấn đề về tâm thần và là kẻ sát nhân hàng loạt.

Sau khi trở về từ căn biệt thự cũ, cả bốn người có cơ hội tái ngộ khi cùng thưởng thức bữa ăn tại một nhà hàng. Sa Eon liên tục “kèn cựa” với Sang Woo khi thấy anh thân thiết với vợ mình. Nhờ câu chuyện về thời cấp ba do nam phụ kể, Sa Eon biết công việc hiện tại không phải là ước mơ ban đầu của Hee Joo, mà điều cô muốn làm đó là trở thành một phát thanh viên.

Lúc này, Hee Joo xin ra ngoài và lấy thân phận tên bắt cóc gọi cho Sa Eon mà không hề biết rằng anh cũng đang trên đường đi tìm cô. Khi băng qua đường, một chiếc xe hơi chạy tốc độ cao suýt tông vào anh. Vì sợ người mình yêu gặp nguy hiểm, Hee Joo đã bất ngờ gọi tên Baek Sa Eon và lao đến ôm chầm lấy anh. Nhờ vậy, Sa Eon mới thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Lúc này, Sa Eon đề cập đến vấn đề Hee Joo có thể nói chuyện, nhưng Hee Joo vẫn không muốn chia sẻ với chồng. Tối hôm ấy, tên bắt cóc gọi đến uy hiếp cô và thẳng thừng thừa nhận chính mình đã lái xe muốn tông vào Sa Eon. Hắn ta cười khinh bỉ vì biết rằng cô không còn muốn ly dị, khiến Hee Joo càng thêm sợ hãi.

Về phía Baek Sa Eon, anh vẫn âm thầm điều tra về kẻ đứng sau những cuộc gọi uy hiếp và dần đi đến đáp án chính xác. Vào đêm Sa Eon cùng mọi người đi ăn mừng để chào đón nhân viên mới, người trợ lý đã nhận được nhiệm vụ đối chiếu hai giọng nói mà cấp trên gửi. Tuy nhiên, lúc này Sa Eon lại say đến mất nhận thức, Hee Joo chật vật đưa anh về nhà. Bất ngờ, cả hai lại mất đà ngã xuống sàn.

Tập 5 khép lại với tin nhắn trợ lý của Baek Sa Eon xác nhận hai giọng nói khớp nhau 99.99% và lúc này Hee Joo vô tình chạm môi với người chồng tổng tài mà bấy lâu mình thầm thương trộm nhớ.

Tập 5 khép lại với màn chạm môi đầu tiên của cặp chính