Kraven The Hunter - Bom tấn phản anh hùng đáng xem bậc nhất dịp cuối năm

Kraven the Hunter khởi chiếu Thứ sáu ngày 13.12 tại các rạp trên toàn quốc.

Nội dung Kraven the Hunter xoay quanh Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson) - con trai của tay trùm mafia khét tiếng Nikolai Kravinoff (Russell Crowe). Khi còn bé, anh và cậu em trai Dmitri Smerdyakov (Fred Hechinger) thường xuyên bị cha giáo dục bằng các triết lý độc hại. Trong một lần đi săn, Sergei bị con sư tử đặc biệt tấn công.

Anh may mắn được cứu sống bởi một loại dược thảo bí ẩn của Calypso (Ariana DeBose). Máu sư tử và thảo dược hòa quyện trong cơ thể, ban cho Sergei nhiều siêu năng lực. Anh chàng bỏ nhà đi, đổi tên thành Kraven và trở thành Thợ Săn chuyên tiêu diệt những tên tội phạm sừng sỏ. Thế nhưng, cuộc chiến dần khiến Kraven đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh và khám phá thêm nhiều bí mật đen tối.

Phản anh hùng có chiều sâu cùng dàn diễn viên tài năng

So với nguyên tác truyện tranh Marvel, Kraven the Hunter đã thay đổi một vài yếu tố xoay quanh nguồn gốc của Kraven nhằm tạo ra thêm chiều sâu cho nhân vật. Đây là phản anh hùng hiếm hoi mà khán giả có thể biết rõ được thân thế, gia tộc cùng sự ảnh hưởng xấu từ chính cha là tay trùm mafia khiến anh trở nên tàn bạo và khó đoán. Không những thế, phim còn khéo léo xây dựng cậu em trai Dmitri để mở đường thành phản diện Chameleon sau này.

Diễn xuất của Aaron Taylor-Johnson được đánh giá rất cao.

Khác với bản gốc chỉ muốn chinh phục các con quái thú, trở thành thợ săn đỉnh cao, Kraven của Aaron Taylor-Johnson lại muốn bảo vệ các loài động vật hoang dã, tiêu diệt những tên tội phạm đang hủy hoại thế giới. Dù ghét người cha tàn bạo, anh vẫn yêu thương cậu em trai Dmitri nhút nhát. Mối quan hệ giữa cả ba được xây dựng khá thú vị và giải thích rõ được quyết định của họ sau này.

Diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Aaron Taylor-Johnson và Russell Crowe, vô cùng ấn tượng. Vốn xuất thân là một diễn viên hài, Aaron dần chứng tỏ mình là ngôi sao hành động mới hàng đầu Hollywood. Từ vai siêu anh hùng Quicksilver trong Avengers: Age of Ultron (2015), sát thủ Tangerine trong Bullet Train (2022) và giờ là phản anh hùng Kraven, tài tử đều cho thấy một màu sắc khác nhau. Kraven tuy ra tay tàn nhẫn nhưng vẫn có tình cảm và những mâu thuẫn nội tâm rõ nét.

Dàn nhân vật trong Kraven the Hunter được xây dựng có chiều sâu.

Russell Crowe cũng không còn hình dáng thần Zeus lầy lội trước kia mà trở thành một tên trùm máu lạnh, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với người thân để đạt được mục đích. Dàn nhân vật phụ như tay sát thủ Foreigner (Christopher Abbott), nữ luật sư Calypso hay ác nhân Rhino/Aleksei Sytsevich (Alessandro Nivola) đều có đất diễn riêng để thể hiện tính cách.

Nội dung hấp dẫn, hành động mãn nhãn

Là bộ phim dán nhãn 18+ đầu tiên của SSU, Kraven the Hunter không thiếu những cảnh hành động hoành tráng và bạo lực, máu me. Kraven sở hữu năng lực bá đạo bậc nhất trong dàn phản diện của Marvel, gồm siêu tốc độ, siêu sức mạnh, siêu sức bền, siêu giác quan cùng vô số kỹ năng săn mồi khác được thừa hưởng từ con sư tử hùng mạnh. Do đó mà cách chiến đấu lẫn kết liễu của anh chàng đều rất tàn bạo, ra đòn nhanh gọn vào những chỗ hiểm yếu nhất.

Kraven the Hunter là bước đi táo bạo khi có nhiều cảnh hành động máu me.

Mở đầu phim là một đoạn ám sát trong tù rồi thoát đi đầy điệu nghệ cho thấy khả năng xịn sò của tay Thợ Săn. Tiếp đó, các cảnh hành động diễn ra xuyên suốt thời lượng với hàng loạt phân đoạn rình rập, tấn công bất ngờ hàng chục đối thủ cùng lúc của Kraven. Bối cảnh chiến đấu trải dài từ rừng rậm, trên xe, trong tòa nhà khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Nhiều phân đoạn Kraven rượt đuổi băng qua mọi địa hình vô cùng nghẹt thở.

Bên cạnh yếu tố hành động, Kraven the Hunter cũng được đầu tư một kịch bản khá lôi cuốn. Phim cài cắm một cuộc chiến băng đảng quy mô và khốc liệt giữa các nhóm mafia. Phe nào cũng sẵn sàng tung ra những chiêu bài bất ngờ để triệt hạ đối phương. Xen lẫn trong đó là những màn đấu trí, âm mưu đen tối giữa hai phe. Nhiều plot twist liên tục được cài cắm từ đầu đến cuối. Những điều mà khán giả thấy chưa hẳn là sự thật và thân phận của "trùm cuối" chắc chắn sẽ làm nhiều người bất ngờ.

Phim có nhiều plot twist chứ không đơn thuần chỉ là cuộc chiến giữa anh hùng và ác nhân.

Nhìn chung, Kraven the Hunter chính là một trong những bộ phim hành động mãn nhãn nhất năm, thỏa mãn không chỉ fan thể loại siêu anh hùng mà còn là cả những ai yêu thích phim ảnh kịch tích. Tác phẩm chắc chắn sẽ để lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ và đậm chất giải trí ngoài phòng vé.

Kraven the Hunter chính thức khởi chiếu Thứ Sáu, ngày 13.12.2024 tại các rạp trên toàn quốc.