Mới đây, Google Trends - Google thịnh hành đã công bố danh sách những bộ phim Hàn Quốc được người dùng tìm kiếm nhiều nhất vào năm 2024. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ, bởi có những dự án đạt thứ hạng cao ngoài dự đoán, và có cả những cái tên dù mới kết thúc gần đây nhưng vẫn kịp “intop”.

Năm 2024 đánh dấu một năm thăng hoa rực rỡ của cặp đôi Kim Soo Hyun - Kim Ji Won khi Queen of Tears tạo được tiếng vang lớn trên khắp toàn cầu. Rating tập cuối của bộ phim đạt ngưỡng trung bình 24,9% trên toàn quốc, vượt mặt cả rating bom tấn Hạ Cánh Nơi Anh. Trong khi đó, theo thống kê của Netflix vào ngày 8/5, lượng xem tích lũy của Queen Of Tears kể từ ngày 9/3 đã đạt 460,7 triệu giờ, gần chạm mốc 500 triệu giờ. Dù phim đã kết thúc vào 04/2024 nhưng hơn nửa năm sau, cặp đôi này vẫn gây sốt toàn cõi mạng bởi loạt “hint” “phim giả tình thật”. Tuy nhiên, nội dung của bộ phim lại không nhận được đánh giá cao. Hơn nửa sau của dự án, kịch bản vấp phải muôn vàn chỉ trích bởi loạt tình tiết vô lý, thậm chí là thiếu hiểu biết về pháp luật.

Tương tự với Queen of Tears, A Killer Paradox dù top 3 nhưng bộ phim này cũng không hoàn toàn thuyết phục được người xem. Dự án của Netflix bị chỉ trích bởi cảnh nóng vô nghĩa, mang tính chất câu khách nhiều hơn thay vì hỗ trợ phát triển mạch phim. Điều khiến công chúng ngạc nhiên là là A Killer Paradox lại có thể “vượt mặt” cả Lovely Runner và Marry My Husband.

Lovely Runner là bộ phim được ví như ngoại lệ của phim truyền hình dài tập khi giới chuyên môn cũng không thể dựa vào rating để đánh giá độ hot thực sự của nó. Nhờ sức hút không tưởng của tác phẩm này mà Byeon Woo Seok vụt sáng thành sao, trở thành nam thần vạn người mê trong lòng thiếu nữ.

Trong khi đó, Marry My Husband cũng trở thành bước chuyển mình ngoạn mục của “nữ hoàng dao kéo” Park Min Young. Sau nhiều dự án liên tiếp thất bại thảm hại, sự nổi tiếng của Marry My Husband như “chiếc phao” giúp sự nghiệp của người đẹp 8x hồi sinh.

Cuối cùng, 2 vị trí 9 và 10 lần lượt thuộc về 2 bộ phim tâm lý - kinh dị là Doubt và The Judge From Hell. Cả hai tác phẩm đều có điểm chung là “lên sàn” khá muộn nhưng vẫn kịp “chen chân” vào top từ khoá thịnh hành.

The Judge From Hell được “thả xích” vào cuối tháng 9 và hạ màn vào đầu tháng 11, bộ phim tạo được ấn tượng với người xem bởi màn hoá thân “hắc hoá” đỉnh cao của Park Shin Hye - mỹ nhân luôn gắn liền với các vai diễn lọ lem, hiền lành trên màn ảnh. Về phía Doubt, bộ phim hạ màn vào giữa tháng 11, bậc thầy diễn xuất Han Suk Kyu đã hoàn toàn chinh phục người xem bởi lối diễn xuất chắc chắn, thực lực.

Đối lập với những thứ hạng dẫn đầu như Queen Of Tears, A Killer Paradox hay Marry My Husband, Doubt lẫn The Judge From Hell xuyên suốt quá trình lên sóng luôn được lòng người xem bởi lối kịch bản logic, nhất quán.

Ngoài ra, sự vắng bóng của những bộ phim có sức ảnh hưởng như Good Partner, Love Next Door cũng khiến netizen đặt dấu chấm hỏi.