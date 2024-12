Mới đây, KingChoice vừa tổ chức cuộc bình chọn những bộ phim Hàn được khán giả yêu thích nhất trong năm 2024. Điều khiến dư luận bất bình đấy là kết quả của BXH này lại vô cùng khó hiểu, khi không phản ánh đúng thực tế thành tích cũng như sức ảnh hưởng của các tác phẩm. Chẳng ai có thể ngờ rằng, một dự án được gắn mác thảm hoạ như Bad Memory Eraser lại "chễm chệ" chiếm lĩnh top 1, "hất bay" những siêu phẩm từng làm mưa làm gió như Queen of Tears, Lovely Runner hay Marry My Husband.

Lên sóng 2 tập đâu tiên vào tháng 08/2024, Bad Memory Eraser đã nhanh chóng bị người xem "gán mác" thảm hoạ vì cốt truyện tẻ nhạt, vô lý, diễn xuất "khó nuốt" của dàn diễn viên. Rating mở màn của phim chỉ vỏn vẹn 1%, sau đón giảm còn 0,9% ở tập 2. Những tập sau đó, thành tích bộ phim này cũng không khá khẩm hơn là mấy khi luôn giậm chân ở con số 0.3 - 0.5%, thậm chí có thời điểm ở tập 9, bộ phim trôi tụt thảm hại chỉ còn 0.2%. Cuối cùng, Bad Memory Eraser kết thúc "không kèn không trống" với thành tích bết bát.

Trong suốt thời gian lên sóng, Bad Memory Eraser gần như mất hút ở đường đua phim Hàn, vì vậy khán giả càng hoang mang điều gì đã giúp dự án leo thẳng lên top 1 ở BXH KingChoice. Nhiều ý kiến cho rằng, màn "lội ngược dòng" không tưởng của bộ phim là nhờ "huyền thoại visual Kpop" Kim Jae Joong sở hữu lượng fan hùng hậu khi đây là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của anh sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

So với vị trí đầu tiên, Miss Night and Day lại là kết quả "tạm chấp nhận" được của BXH này. Dù không quá bùng nổ ở thị trường quốc tế, nhưng dự án của đài JTBC chinh phục khán giả nội địa bởi cốt truyện gần gũi, cùng chemistry bùng nổ dù chênh lệch nhau tận 16 tuổi của cặp đôi chính là "bà cô" Mi Jin (Lee Jung Eun thủ vai) và Ji Ung (Choi Jin Hyuk thủ vai).

Khởi đầu với rating 1 chữ số 3.9%, Miss Night and Day dần chứng tỏ sức hút mạnh mẽ và có màn bứt phá ngoạn mục khi hạ màn với rating 2 chữ số 11.7%. Công chúng dành nhiều lời khen cho cốt truyện đậm chất chữa lành. Dù là idol đá chéo sân như Kim Jae Joong, như Eun Ji lại sở hữu lối diễn chắc tay, phong độ ổn định xuyên suốt quá trình phim lên sóng.

Miss Night and Day ghi điểm bởi cốt truyện gần gũi, dễ xem

Trái ngược với thành tích của Miss Night and Day, Lovely Runner không sở hữu rating quá ấn tượng khi luôn quanh quẩn ở 4-5%, nhưng dự án này lại nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của khán giả trên khắp châu Á. Tiếng vang lớn của dự án giúp nam chính Byeon Woo Seok "đổi đời" vụt sáng thành sao, trở thành mỹ nam vạn người mê chỉ sau một đêm.

Lovely Runner được đánh giá là một trong những ngoại lệ của màn ảnh xứ Hàn khi giới chuyên môn không thể dùng rating để làm thước đo. Bởi lẽ, sức ảnh hưởng quá lớn của Lovely Runner là điều "người qua đường" cũng có thể cảm nhận được. Ban đầu, kịch bản của bộ phim gây nên tranh cãi trái chiều khi được cho là "ăn theo" sự ra đi của Jonghyun (SHINee). Trong khi đó, cốt truyện cũng bị cho là đi theo lối mòn về một nữ fangirl quay ngược về quá khứ cứu thần tượng, nhưng chỉ nhờ một đoạn after credit ở tập 2, dư luận nhanh chóng đảo chiều khi nhận ra, Lovely Runner sở hữu kịch bản tách ra khỏi nguyên tác, mạch phim cũng vô cùng cuốn hút và khó đoán.

Sức lan toả của Lovely Runner không thể dùng rating làm thước đo

Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt gọi tên Marry My Husband và The Judge From Hell. Điểm trùng hợp thú vị ở hai tác phẩm này đấy là đều đánh dấu màn lột xác ấn tượng của Park Min Young và Park Shin Hye. Trong khi Park Min Young thành công thoát khỏi cái bóng của vai diễn thư ký Kim để ghi dấu ấn trong vai diễn người vợ "trùng sinh" trả thù chồng, thì Park Shin Hye lại chinh phục khán giả khi lần đầu tiên hoá thân thành "ác nữ" thẳng tay trừng phạt những tên phản diện gây hại cho đời.

Marry My Husband xếp ở vị trí thứ 4

The Judge From Hell xếp ở vị trí thứ 5

Nhìn chung, ngoại trừ Bad Memory Eraser, những bộ phim đứng ở vị trí thứ 2 đến số 5 đều là những tác phẩm có chất lượng từ vừa đến tốt, nhưng so với rating lẫn khả năng bùng nổ thì Queen of Tears mới là siêu phẩm không có đối thủ trong năm 2024. Vì vậy, việc bom tấn nhà tvN "mất hút" trong top 5, và dừng chân ở vị trí "bét bảng" top 20 khiến công chúng không khỏi bất bình. Khán giả đặt ra nghi vấn liệu BXH này có đang cố tình "dìm hàng" Kim Soo Hyun lẫn Kim Ji Won, hay chất lượng bình chọn của KingChoice đang có vấn đề.

Queen of Tears thắng lớn trên mọi mặt trận từ rating đến độ phủ sóng lại mất hút ở BXH của KingChoi

Kết quả BXH Top 10 phim Hàn hay nhất 2024 do netizen bình chọn: 1. Bad Memory Erase 2. Miss Night and Day 3. Lovely Runner 4. Marry My Husband 5. The Judge From Hell 6. No Gain, No Love 7. A Shop for Killers 8. Romance in the House 9. Doctor Slump 10. Good Partner