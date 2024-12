Sau tập 3 hé mở về quá khứ bi thương của Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai), tập 4 của When the Phone Rings tiếp tục mang đến những thước phim lãng mạn, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn khi Baek Sa Eon đang dần phát hiện những bí mật mà cô nàng “tiểu bạch thỏ” đang cố gắng che giấu. Theo thống kê của Nielsen Korea, rating tập mới nhất đạt tỉ suất người xem trung bình ở khu vực đô thị là 6 % và toàn quốc là 5.7% - giảm nhẹ 0.3% so với tập 3 lên sóng vào hôm qua.



Ở diễn biến tập mới nhất, Sa Eon ngày càng tỏ ra yêu thương và bảo vệ vợ hết mực khi chạy đến đón cô ở chỗ cảnh sát, đưa tiểu kiều thê về khách sạn, và lấy lưng che chắn cho nữ chính trước sự tấn công của bố chồng. Thêm vào đó, Sa Eon còn tự mình ra lệnh chuyển viện cho bố vợ khiến Hee Joo dần chùng bước trước việc ly dị và muốn đem bỏ chiếc điện thoại đáng sợ kia. Đáng tiếc, cô vẫn chưa tìm thấy cơ hội.



Cũng trong tập này, Hee Joo đã thành công ghi điểm trong đợt phỏng vấn tuyển thông dịch viên ngôn ngữ ở văn phòng tổng thống. Nhờ việc luôn dùng video của chồng để luyện tập, cô vượt qua hoàn hảo mọi bài thử thách mà chồng đưa ra. Về phía Sa Eon, anh cũng mừng ra mặt khi biết người mà mình yêu bấy lâu nay hoá ra lại hiểu mình hơn mình nghĩ.

So với tập 3, tập 4 dành hầu hết thời lượng để khai thác tuyến tình cảm của nam nữ chính, vì vậy mà netizen có cơ hội thưởng thức hàng loạt câu thoại để đời của tổng tài Baek Sa Eon. Vốn là lời thoại đặc trưng của tiểu thuyết ngôn tình, nhưng qua cách đọc thoại của Yoo Yeon Seok, người xem đều phải thừa nhận nó không hề mang cảm giác “dầu mỡ”, mà lại cực kỳ sang chảnh và cuốn hút. Điển hình như lời thoại khi Hee Joo ngồi khóc trên xe, thay vì an ủi vợ, anh đã quay sang và nói “em phát ra tiếng kìa”, “xấu thế không biết” khiến Hee Joo đứng hình. Bên cạnh đó, một lời thoại khác khi Sa Eon nhớ về quá khứ về ngày đầu tiên gặp cô, Sa Eon đã nâng niu bức hình trong CV và mỉm cười, đồng thời thốt lên lời thoại đầy cưng chiều “em lớn như vậy từ khi nào thế”.

Biểu cảm và lời thoại của Baek Sa Eon khiến netizen mê mẩn

Netizen phấn khích bởi loạt lời thoại thú vị của tập 4: - Tập này nam chính thoại câu nào là miệng tui tự động cười câu đó. Thoại rõ ràng kỳ kỳ mà qua giọng anh mượt mà kinh khủng! - Dù ở bất cứ tình huống căng thẳng nào thì Baek Sa Eon vẫn là chàng trai thư giãn. - Cái thoại của nam chính có thể khiến tim người ta rộn ràng! - Miệng thì “hỗn” mà hành động nào cũng đầy sự cưng chiều. Tôi có tiền, đem hết 8 tập còn lại ra đây. - Cái thoại lúc ổng biết vợ dùng video mình để luyện tập đúng đỉnh! “Em thật là…” - vừa có sự bất lực, có chút phấn khích, có chút mừng rỡ, có chút ngỡ ngàng, có chút mê mà “sĩ”. - Không bao giờ ảnh cho tôi xem một cảnh sến trọn vẹn vì cái mỏ hỗn “xì tin” của ảnh.