When the Phone Rings tập 3: Quá khứ bi kịch của nữ chính được hé lộ, kẻ bắt cóc dần lộ diện

Sau 2 tập “trình làng” tạo được tiếng vang lớn trên khắp châu Á, tập 3 của When the Phone Rings lên sóng trong sự mong chờ và háo hức của khán giả. Bộ phim mở đầu với tình tiết còn bỏ lửng ở tập 2 khi Baek Sa Eon (do Yoo Yeon Seok thủ vai) muốn kiểm tra nốt ruồi đỏ trên đùi Hong Hee Joo (do Chae Soo Bin thủ vai) nên đã bế cô từ nhà bếp vào phòng ngủ. Chứng kiến hành động bộc phát của chồng, Hee Joo tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng cô đã khéo léo khiến bản thân trở thành “con nai vàng” ngơ ngác khiến Sa Eon phải lên tiếng xin lỗi vì hành vi thiếu kiểm soát của mình.

Dù không thể xác minh sự thật về tấm hình, nhưng Sa Eon không hề bỏ cuộc trong việc muốn tìm hung thủ thực sự phóng hoả. Tuy nhiên, khi phát hiện vợ hẹn ăn trưa cùng nam phụ Ji Sang Woo (Huh Nam Joon thủ vai), anh vẫn nhanh chóng đến nhà hàng và ngồi ăn cùng, bất chấp sự gượng gạo của Hee Joo. Mọi việc dang dở ở văn phòng anh uỷ thác lại cho trợ lý. Trong bữa ăn, Sa Eon tỏ ra lạnh lùng và hỏi thăm về nghề nghiệp cũng như mối quan hệ của hai người. Dù Hee Joo đã cố giải thích rằng hai người chỉ là bạn đại học, nhưng lại bị anh hỏi ngược “vậy em hiểu tôi được bao nhiêu” và tiết lộ rằng cả hai đã quen nhau được 20 năm khiến Hee Joo hoang mang.

Khi trở về nhà, Sa Eon và Hee Joo lại tiếp tục chơi trò “mèo vờn chuột” khi Hee Joo lấy thân phận tên bắt cóc gọi điện thoại ép Sa Eon ly dị. Đáp lại, Sa Eon nói mình sẽ không bao giờ cho hắn đạt được như ý nguyện. Vì không muốn hắn ta hiểu quá rõ về hai người, tối đó Sa Eon quyết định leo lên giường của Hee Joo, dù Hee Joo muốn đuổi anh ra ngoài. Dù vậy, Hee Joo bất đắc dĩ vẫn phải nằm mặt đối mặt với Sa Eon. Dù chỉ là khoảnh khắc nhìn vào gương mặt đối phương, nhung ánh mắt cả hai đều chất chứa ít nhiều sự rung động khó thể giãi bày.

Trong khi đó, vụ án điều tra về tên phóng hoả hàng loạt cũng có kết quả, nhưng hoá ra tên này chỉ là một tên gây rối bình thường, còn tên phản diện muốn hãm hại Sa Eon lại là một nhân vật khác. Khán giả cũng không mất quá nhiều thời gian để biết được dung mạo thực sự của hắn khi tên này bất ngờ tiếp cận với ba của Hee Joo và gọi điện thoại khiêu khích cô. Dựa vào góc quay, người xem phần nào hình dung được trên cổ hắn có một vết sẹo, đôi mắt 2 màu và đôi chân đang bị tật. Hoá ra, hắn ta đã biết nữ chính cầm điện thoại và đang giở trò hăm dọa Sa Eon. Sau đó, hắn ta khiến Hee Joo sợ chết khiếp khi cười điên dại, ủng hộ cô tiếp tục gọi điện nhưng với điều kiện phải làm tới cùng, không được bỏ cuộc. Hee Joo hoảng loạn chạy đến tìm ba và thở phào nhẹ nhõm nhưng lời nói của ba cô lại lặp lại y hệt tên bắt cóc đã nói.

Trên đường được cảnh sát đưa về đồn, radio trên xe lại bị nhiễu sóng, khiến cô nhớ lại tấn bi kịch mà mình đang gánh chịu, khi hồi nhỏ từng thoát chết sau tai nạn, nhưng lại bị mẹ bắt câm suốt đời để không bị chủ tịch đuổi ra khỏi nhà, sau này lấy chồng cũng vì nghe lời mẹ, Sa Eon lại tỏ ra lạnh lùng xa cách cô. Những điều này khiến cô tuyệt vọng, ngồi bên đường khóc nức nở. Lúc này, bỗng một chiếc xe ưu tiên được cảnh sát dẫn đoàn xuất hiện, Sa Eon đã đến bên cạnh cô và thừa nhận với mọi người anh đến để đón vợ trở về nhà.