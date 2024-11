Gần đây, màn ảnh xứ Hàn có dịp chứng kiến một cơn lốc gây sốt mang tên When The Phone Rings khi bộ phim đang oach tạc mọi mặt trận phim truyền hình. Độ phủ sóng của “gà cưng” đài MBC hot đến mức các thị trường phim châu Á khác cũng phải phát cuồng, mong đợi tập mới phát sóng từng ngày. Vì sức hút khó cưỡng này, một bộ phận người hâm mộ đã vô tình tìm thấy nguyên tác sốc cực độ của bộ phim.

When The Phone Rings đang làm mưa làm gió tại thị trường phim ảnh châu Á

Được chuyển thể từ một bộ truyện mạng, When The Phone Rings ít nhiều cũng giữ lại tình tiết gốc. Được biết, Baek Sa Eon vốn mắc chứng rối loạn đa nhân cách chống đối xã hội. Vì thế, cơn thú tính bên trong đã thôi thúc anh giết người ngay từ khi còn nhỏ tới lúc trưởng thành. Tưởng như có thể giải quyết vấn đề này bằng cách nhốt đứa cháu trai trong nhà, nhưng bản chất máu lạnh đã ngấm vào trong máu, chính vì lẽ đó, người ông đã dìm chết đứa cháu của mình nhằm bảo vệ thanh danh cho cả dòng tộc quyền lực.

Nam chính được ông nội đưa về nhà họ Baek nuôi nấng, sống dưới thân phận của Baek Sa Eon. Mọi người trong gia tộc đều biết rõ sự thật này nhưng không dám phản đối. Plot twist chồng plot twist, Sa Eon giả thực chất là con riêng của người ông. Anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh giết người diệt khẩu của bố mình nên đã bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng.

Kẻ bắt cóc Hee Joo...

Lại chính là Baek Sae Eon thật

Nữ chính Hee Joo được đưa về nhà họ Hong khi 9 tuổi. Sau vụ tai nạn ô tô, chị cả Hong In Ah mất thính lực, em trai qua đời, và mẹ Hee Joo buộc cô giả câm để tránh bị đuổi khỏi nhà. Hee Joo từng gặp gỡ và đem lòng cảm mến Sa Eon nhưng đành cất giấu cảm xúc thât vì biết anh có hôn ước với chị mình. Sau này, thủ phạm bắt cóc cô được hé lộ chính là Sa Eon thật - trở về báo thù sau khi được giải cứu trong lúc cận kề cái chết.

Người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước một When The Phone Rings quá đen tối. Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự thích thú trước những tình tiết hồi hộp, giật gân của nguyên tác truyện, cho rằng bộ phim sẽ bùng nổ theo chiều hướng khác - một siêu phẩm trinh thám, mang màu sắc kinh dị và được khai thác về vấn đề tranh giành quyền lực.

Nguyên tác truyện khiến khán giả tò mò rằng bộ phim sẽ bánh cuốn ra sao nếu giữ nguyên yếu tố giật gân - kinh dị

Một số bình luận của netizen: - Hôm trước xem 2 tập đầu tưởng phim hài á. Gây cười cũng được nhưng nếu có chút kịch tính giống nguyên tác thì còn cuốn nữa. - Ê nhưng theo nguyên tác cũng ổn áp phết đó. Phim càng drama càng hút view. - Ủa đừng spoil, phim mới có 2 tập đầu thôi nha. - Đọc mà tưởng như phim cung đấu thời hiện đại không đó. - Thật ra phim cũng không mới mẻ lắm ngoại trừ visual và chemistry của đôi chính nên theo hướng giật gân như trên thì cũng oke.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể nói trước được When The Phone Rings sẽ được xây dựng ra sao bởi bộ phim chỉ mới chào sân được 2 tập mở màn. Thông thường, những tác phẩm chuyển thể sẽ được khâu vá, thêm bớt để tạo cảm giác mới mẻ hơn tới người xem. Chưa kể, một nhân vật phụ tên Ji Sang Woo đã được thêm vào mà không hề có trong cốt truyện gốc nên có khả năng biên kịch sẽ còn đem đến nhiều bất ngờ khác trong thời gian sắp tới.

When the Phone Rings là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về cuộc hôn nhân hình thức của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok), phát ngôn viên trẻ tuổi nhất của Nhà Xanh, và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin), một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Hee Joo mất đi khả năng nói do một tai nạn khi còn nhỏ, còn Sa Eon lại kiệm lời mặc dù công việc của anh yêu cầu phải giao tiếp nhiều. Tuy sống chung trong 3 năm, cả 2 không hề giao tiếp với nhau bằng bất cứ hình thức nào nhưng vẫn phải giả vờ hạnh phúc trước mặt mọi người.

Tập 2 kết thúc sau khi khán giả nhận ra Sa Eon vốn đã luôn có tình cảm với người vợ của mình. Thậm chí anh còn là người đề nghị để Hee Joo kết hôn thay chị gái mình. Hóa ra từ bao lâu nay, Sa Eon luôn khoác lên vỏ bọc tổng tài lạnh lùng, “đẹp nhưng sĩ” chỉ để che giấu đi cảm xúc thật của mình.