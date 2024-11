Cảnh trong phòng tắm của nữ chính When The Phone Rings làm netizen bấn loạn

Thời điểm hiện tại, Chae Soo Bin đang là cái tên khuấy đảo mạng xã hội nhờ sức hút của bộ phim When The Phone Rings. Dù tác phẩm này chỉ mới lên sóng 2 tập, thế nhưng Chae Soo Bin đã có nhiều phân cảnh khoe nhan sắc đỉnh nóc kịch trần, một trong số đó là cảnh nữ chính Hong Hee Joo tắm bồn ở tập 2.

Cảnh tắm của Chae Soo Bin trong When The Phone Rings gây bão mạng xã hội.

Hiện tại, phân cảnh này đang viral trên mạng xã hội khi mà Chae Soo Bin trông mong manh, tinh khiết nhưng đồng thời cũng cực kỳ gợi cảm. Trước đó ở tập 1, mỹ nhân sinh năm 1994 cũng có một cảnh tự chăm sóc vết thương sau khi tắm gây chú ý. Gương mặt, làn da, ánh mắt,... tất cả những gì thuộc về cô đều hoàn mỹ khiến khán giả ngắm hoài không chán.

Cảnh nữ chính Hong Hee Joo tự bôi thuốc ở tập 1 cũng rất hot. Vẻ đẹp của Chae Soo Bin khiến cộng đồng mạng mê mệt.

Trên mạng xã hội, netizen Việt đang dành rất nhiều lời khen cho vẻ đẹp cực phẩm của Chae Soo Bin trong When The Phone Rings: - Thề dù phim chưa cuốn tôi lắm nhưng mấy cảnh của nữ chính xinh điên ấy. Bấn loạn thực sự. - Huhu xinh quá. Xem đến đoạn này cũng phải thốt lên rằng chị ta quá xinh đẹp, nhìn muốn bảo vệ liền. - Trời ơi tui cũng đứng tim khúc này. Tui mà là ảnh thì con đàn cháu đống rồi. - Nhìn nó Hàn Quốc mà lại cũng rất Nhật Bản. Trời ơi. - Ê, bả trông như con thỏ vậy. - Nhìn bả mong manh mà mình kiểu muốn bảo vệ ấy.

Bộ phim When The Phone Rings do Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên MBC.