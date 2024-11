Chỉ vừa lên sóng 2 tập, nhưng When the Phone Rings đang cho thấy sức hút không tưởng khi liên tục trở thành đề tài chiếm sóng MXH trên khắp châu Á. Bộ phim này còn bùng nổ đến mức, không chỉ gây bão trên khắp nền tảng Tiktok, các page chuyên đưa tin về phim Hàn tại Việt Nam cập nhật liên tục mà đến cả các page phim Trung cũng phải "vào cuộc". Bởi lẽ, When the Phone Rings là bộ phim mang "quốc tịch" Hàn Quốc nhưng nội dung lại đậm chất ngôn tình xứ tỷ dân. Tiếng vang lớn của "hắc mã" MBC là một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của truyền thông khi cốt truyện "cũ rích", thậm chí xuất hiện nhan nhản hơn thập kỷ qua trên màn ảnh nhỏ châu Á.

Phim ngôn tình motif "Cô vợ hờ giả câm của tổng tài ác ma"

When the Phone Rings tựa như một chiếc "bình cũ" khi kể về Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) - người phát ngôn đại diện phát ngôn cho văn phòng tổng thống. Đây là nam chính "kiểu mẫu" tổng tài mà hội chị em mê mẩn khi hội tụ đủ tất cả các yếu tố từ nhan sắc, xuất thân tài phiệt đến sở hữu địa vị vững chắc trong giới chính trị. Sở hữu tất cả mọi yếu tố để làm vạn người mê, ấy mà nam chính lại tỏ vẻ "miễn cưỡng" chấp nhận một cuộc hôn nhân hợp đồng do...chính mình sắp đặt. Chỉ qua 2 tập lên sóng, When the Phone Rings "gom đủ" mọi yếu tố của dòng phim ngôn tình "3 xu": khi trước ngày kết hôn, cô dâu thật bỏ trốn, tổng tài không hề tức giận lại yêu cầu gia đình thế thân bằng cô em. Nhằm để bảo vệ kiều thê, anh đổi từ đám cưới công khai sang đám cưới bí mật, nhưng anh ta vẫn lạnh lùng nói rằng "em là con tin của tôi, là người nằm ngoài kế hoạch" Dù "mỏ hỗn" nhưng từng nhất cử nhất động của tiểu bạch thỏ Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai) đều được anh ta để tâm đến.

Tình tiết nam chính miễn cưỡng chấp nhận chuyện liên hôn chính trị do chính mình sắp đặt khiến nhiều người thích thú

Về phía nữ chính, cô được xây dựng với motif "cừu non" chính hiệu, người vợ mỏng manh, rụt rè luôn tỏ ra dè chừng người chồng cao cao tại thượng. Vì mắc bệnh lạ, Hong Hee Joo từ nhỏ đã mắc chứng câm "có chọn lọc". Một ngày nọ, trên đường về nhà, Hee Joo bất ngờ bị bắt cóc bởi một tên lạ mặt. Vì quá tức giận trước sự phũ phàng của vị hôn phu, Hee Joo đột nhiên có thể nói chuyện được. Cô phẫn nộ lái xe gây tai nạn trên đường và nhặt được chiếc điện thoại có thể đổi giọng. Từ đó, Hee Joo lên kế hoạch gọi điện uy hiếp chồng để thoát khỏi cuộc hôn nhân ngục tù giam cầm cô suốt 3 năm qua. Hành vi "đùa với lửa" của cô đã thực sự có hiệu quả khi Sa Eon không còn lạnh nhạt như trước mà chuyển sang chế độ tổng tài bá đạo, tìm mọi cách để chiếm hữu kiều thê bên cạnh mình. Chỉ lên sóng 2 tập, When the Phone Rings khiến bao "con dân sụp hố" khi hội tụ đủ mọi yếu tố của ngôn tình Tấn Giang: thế thân, hào môn, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, yêu thầm,..

Nữ chính Hee Joo trước mặt tỏ ra yếu đuối nhưng thực chất lại rất thông minh

Chemistry bùng nổ, cặp chính sang chảnh từ thần thái đến cốt cách

Dù lần đầu sánh đôi cùng nhau trên màn ảnh, nhưng Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đã cho thấy phản ứng hoá học bùng nổ. Từng ánh mắt, cử chỉ mà cả hai dành cho đối phương dù ở bất cứ trạng thái cảm xúc nào cũng đều toát nên dư vị của "tình ý", ám muội - và đó là lý do khiến người xem không thể thoát khỏi sự cuốn hút của cặp đôi nam bướng nữ lì này.

Chuyện tình của cả hai hội tụ tất cả mọi yếu tố của ngôn tình 3 xu nhưng vẫn gây sốt

Chẳng ai có thể ngờ rằng, một bộ phim chẳng có gì mới mẻ lại thành công trên khắp mọi mặt trận khi rơi "vào tay" Yoo Yeon Seok. Nam tài tử sở hữu gương mặt điển trai cùng vóc dáng hoàn hảo, cơ bắp săn chắc, nam thần Reply 1994 hoàn toàn thuyết phục khán giả khi từ đầu đến chân đều toát nên khí chất của vương giả, thiếu gia của một tập đoàn trâm anh thế phiệt. Không chỉ "đạt chuẩn" về vibe tổng tài, đài từ của Yoo Yeon Seok cũng không hề mang cảm giác "dầu mỡ", ngược lại nghe còn rất xuôi tai, toát nên mị lực không ai có thể từ chối.

Về phía nữ chính Chae Soo Bin, trước đây, nữ diễn viên luôn bị chỉ trích bởi "đóng khung" bản thân trong vai diễn hiền lành, yếu đuối, nhưng lần này, nhân vật tiểu bạch thỏ ngây thơ, mỏng manh trong When the Phone Rings như "đo ni đóng giày" cho cô. Bên cạnh đó, sao nữ 9x cũng khắc hoạ thành công hai mặt đối lập của nhân vật khi Hee Joo trước mặt chồng luôn tỏ ra rụt rè, sợ hãi, chỉ biết thể hiện cảm xúc bằng đôi mắt, nhưng khi cầm lên chiếc điện thoại hăm doạ, cô lại bật chế độ "chiến thần ngôn ngữ' đầy "bất ổn" khi cố tỏ ra nguy hiểm nhưng luôn dễ dàng bị "nắm thóp" ngược lại.

Màn hoá thân của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin được ca ngợi như "xé truyện bước ra"