Tối ngày 29/11 vừa qua, Jung Woo Sung đã tham dự Lễ trao giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 49. Mặc dù không tham dự thảm đỏ, anh vẫn có mặt tại buổi lễ chính và xuất hiện trên sân khấu với bài phát biểu khi nhận giải Audience Choice Award for Most Popular Film (phim được khán giả yêu thích nhất) với dự án điện ảnh 12.12: The Day.

Đây là lần đầu tiên Jung Woo Sung xuất hiện tại một sự kiện lớn sau lùm xùm đời tư chấn động. Ngoài cảm ơn khán giả đã theo dõi, ủng hộ bộ phim của mình thì Jung Woo Sung còn bất ngờ nhắc đến vấn đề cá nhân:

“Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những khán giả đã theo dõi 12.12: The Day. Hôm nay, tôi đứng đây với hy vọng rằng chuyện cá nhân của tôi sẽ không còn là vết nhơ trên phim đối với đội ngũ ekip của bộ phim này.

Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành vì đã gây ra sự lo lắng và thất vọng cho những người đã gửi tình yêu và sự mong đợi cho tôi. Tôi sẽ chấp nhận và chịu đựng mọi lời khiển trách. Cuối cùng, với tư cách là một người cha, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với con trai mình đến cùng”.

Ngoài phát biểu, Jung Woo Sung cũng cúi người xin lỗi khán giả. Ngay sau đó, máy quay lia xuống hàng ghế khách mời và bắt cận cảnh khoảnh khắc hàng loạt ngôi sao đình đám vỗ tay, thậm chí còn hò hét ủng hộ tài tử họ Jung. Trong đó nổi bật nhất là hai mỹ nhân nổi tiếng Lim Ji Yeon và Park Ju Hyun - hai người thể hiện thái độ vô cùng phấn khích.

Dàn sao vỗ tay ủng hộ Jung Woo Sung

Hiện tại đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc dàn sao vỗ tay cổ vũ Jung Woo Sung đang nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả. Trên nền tảng X, đoạn clip ngắn hút tới hơn 13 triệu view chỉ sau 16 tiếng đăng tải cùng rất nhiều bình luận chỉ trích mà những người bị nhắc tên nhiều nhất là Park Ju Hyun và Lim Ji Yeon. Khán giả bày tỏ sự phẫn nộ khi dàn sao này ủng hộ Jung Woo Sung khi anh đang là tâm điểm của sự tranh cãi, tẩy chay từ khán giả vì lùm xùm có con nhưng không chịu kết hôn. Tuy nhiên số khác lại thông cảm cho Lim Ji Yeon khi cho rằng cô làm vậy vì cô đang hoạt động dưới chướng công ty của tài tử họ Jung.

Những ngôi sao bị quay cận cảnh đang vỗ tay cổ vũ cho Jung Woo Sung

Bình luận của cư dân mạng: - EQ âm trì địa ngục mới làm vậy. Nhưng cũng thông cảm vì Jung Woo Jung là sếp của Lim Ji Yeon, không thích nhưng cũng phải ráng vỗ tay chứ không lẽ bao nhiêu camera soi vào mà làm mặt 1 đống. - Không những vô tay mà còn hú hét, và họ còn là những cô gái nữa, sao phụ nữ với nhau mà lại chọn ủng hộ một người như Jung Woo Sung chứ? - Nghĩa là vướng scandal nhưng vẫn được khen ngợi đấy hả? - Tại sao lại vỗ tay? Mọi người đang ăn mừng vì hành động của anh ta hả??? - Những tiếng vỗ tay đó thật đáng xấu hổ.. thật đáng xấu hổ cho họ.

Trong hàng loạt những bình luận tiêu cực, thậm chí cho rằng đây là một "ngành công nghiệp giải trí thất bại" thì một mỹ nhân duy nhất lại bất ngờ được khen ngợi. Đó là Hyeri, người ngồi ngay cạnh Lim Ji Yeon. Cô được cho có biểu cảm khá "nhạt" và màn vỗ tay dường như hơi miễn cưỡng, hời hợt sau khi nghe màn phát biểu của Jung Woo Sung. Biểu cảm của cô được cho là trông giống như đang cố tỏ ra hưởng ứng một cách lịch sự chứ không thực sự ủng hộ hay hào hứng gì. Vô số bình luận khen ngợi Hyeri, thậm chí còn cho rằng cô phản ứng như vậy vì cũng mới trải qua một cuộc tình đổ vỡ mà bản thân là người bị phản bội bởi bạn trai lâu năm.

Biểu cảm của Hyeri đang nhận về vô số lời khen

Hyeri xinh đẹp tại sự kiện

Nói thêm về ồn ào của Jung Woo Sung, thời gian gần đây nam tài tử nổi danh bất ngờ lên chức bố ở tuổi 51. Mẹ ruột của đứa bé là Moon Gabi. Tuy nhiên, nam diễn viên lại tỏ rõ lập trường chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm nuôi dưỡng chứ không muốn tiến đến hôn nhân. Vấn đề căng thẳng hơn khi Jung Woo Sung bị truyền thông vạch trần việc gửi tin nhắn gạ gẫm phụ nữ và đang hẹn hò với một người phụ nữ ngoài ngành. Theo truyền thông Hàn Quốc, cô gái này là con của một gia đình tài phiệt giàu có và không hề biết tin Jung Woo Sung đã có con riêng. Theo Naver, tài tử còn hứa kết hôn với một nữ kế toán nên cô này đã ly hôn chồng và luôn giúp đỡ Jung Woo Sung đối phó với những rắc rối tình ái như Moon Gabi. Những lùm xùm đời tư không hồi kết đang khiến Jung Woo Sung bị tẩy chay mạnh mẽ, đối diện với cơn khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp.

Jung Woo Sung và Moon Gabi

