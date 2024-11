Tối ngày 29/1, lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 45 đã được tổ chức tại KBS Hall ở Yeongdeungpo-gu, Seoul. Sự kiện quy tụ dàn sao đình đám của xứ sở kim chi: Lee Je Hoon, Han Ji Min, Lim Ji Yeon, Kim Go Eun, Hwang Jung Min,...Trong đó, tâm điểm của truyền thông lại thuộc về sự xuất hiện của Jung Woo Sung, khi cách đây vài ngày anh bất ngờ vướng vào lùm xùm có con ngoài giá thú với nữ người mẫu Moon Gabi. Không chỉ vậy, trước giờ G, việc công ty quản lý trả lời “lấp lửng” về sự tham gia của Jung Woo Sung càng khiến dư luận tò mò về khả năng tham gia lễ trao giải của sao nam 7x.

Khi chương trình diễn ra, Jung Woo Sung và Hwang Jung Min đã cùng nhau có mặt trên sân khấu để nhận giải Audience Choice Award for Most Popular Film (phim được khán giả yêu thích nhất) với dự án điện ảnh 12.12: The Day. Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài có phần mệt mỏi, biểu cảm gượng gạo, không nở nụ cười dù khi tương tác cùng đồng nghiệp hay phát biểu với khán giả.

Jung Woo Sung lộ diện tại lễ trao giải Rồng Xanh khiến truyền thông Hàn Quốc chấn động

Sau phần phát biểu của Hwang Jung Min, Jung Woo Sung chia sẻ: “Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những khán giả đã theo dõi 12.12: The Day. Hôm nay, tôi đứng đây với hy vọng rằng chuyện cá nhân của tôi sẽ không còn là vết nhơ trên phim đối với đội ngũ ekip của bộ phim này”.

Jung Woo Sung xin lỗi về ồn ào đời tư vừa qua

Sau đó, Jung Woo Sung chủ động nhắc đến những lùm xùm vừa qua, đây được xem là phát ngôn đầu tiên của chính nam nghệ sĩ từ khi ồn ào nổ ra. “Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành vì đã gây ra sự lo lắng và thất vọng cho những người đã gửi tình yêu và sự mong đợi cho tôi. Tôi sẽ chấp nhận và chịu đựng mọi lời khiển trách. Cuối cùng, với tư cách là một người cha, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với con trai mình đến cùng”. Trước khi rời khỏi sân khấu, Jung Woo Sung cúi đầu xin lỗi khán giả có mặt tại trường quay.

Jung Woo Sung cúi đầu xin lỗi công chúng

Nói thêm về ồn ào của Jung Woo Sung, ngày 24/11, cả truyền thông châu Á chấn động trước thông tin, sao nam A Moment to Remember bất ngờ lên chức bố ở tuổi 51. Mẹ ruột của đứa bé là Moon Ga Bi. Tuy nhiên, nam diễn viên lại tỏ rõ lập trường chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm nuôi dưỡng chứ không muốn tiến đến hôn nhân.

Căng thẳng càng leo thang khi Jung Woo Sung tiếp tục bị truyền thông vạch trần gửi tin nhắn gạ gẫm phụ nữ và đang hẹn hò với một người phụ nữ ngoài ngành. Theo truyền thông Hàn Quốc, cô gái này là con của một gia đình tài phiệt giàu có và không hề biết tin Jung Woo Sung đã có con riêng. Theo Naver, tài tử còn hứa kết hôn với một nữ kế toán nên cô này đã ly hôn chồng và luôn giúp đỡ Jung Woo Sung đối phó với những rắc rối tình ái như Moon Gabi. Người phụ nữ này có học vấn cao và sở hữu ngoại hình giống bạn gái cũ là nữ diễn viên Lee Ji Ah.

Loạt "phốt" liên tiếp nhấn chìm sự nghiệp của Jung Woo Sung

Jung Woo Sung sinh năm 1973, nổi tiếng với các tác phẩm như Sad Movie, Beat, Cold Eyes, The Divine Move, Innocent Witness, Padam Padam, Athena: Goddess of War,...Trong suốt 3 thâp kỷ hoạt động, Jung Woo Sung chỉ công khai hẹn hò duy nhất với mỹ nhân Lee Ji Ah vào tháng 3/2011 nhưng cả hai đã nhanh chóng đường ai nấy đi chỉ sau vài tháng.