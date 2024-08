Lấy cảm hứng từ những sự kiện đầy biến động trong lịch sử hiện đại của Hàn Quốc, bộ phim theo chân Baek Gi Tae, một người đàn ông luôn bị ám ảnh bởi tiền tài, quyền lực và công tố viên Jang Gun Young, người dốc toàn bộ sức lực để ngăn chặn anh ta. Made in Korea có kinh phí sản xuất lên tới 70 tỷ won (khoảng 52 triệu USD), lọt vào top những bộ phim đắt đỏ nhất của truyền hình Hàn Quốc.







Dự án này được cầm trịch bởi đạo diễn Woo Min Ho, người đứng sau hàng loạt những bộ phim khám phá chủ đề lịch sử, xã hội đình đám như: Inside Men, The Drug King và The Man Standing Next. Đây là lần đầu tiên ông chỉ đạo một bộ phim truyền hình.







Đội hình toàn sao của Made in Korea (Ảnh: Disney+)

Hyun Bin sẽ đảm nhận vai Baek Gi Tae, một người đàn ông bị tiền bạc và quyền lực lấn át cả lý trí. Vai diễn này mang đến một khía cạnh mới mẻ trong sự nghiệp của nam diễn viên. Jung Woo Sung sẽ vào vai Jang Gun Young một công tố viên hiếu chiến, quyết tâm ngăn chặn cái xấu. Màn đối đầu khốc liệt của hai ngôi sao nhận được sự mong đợi rất lớn của khán giả toàn cầu.





Tham gia vào đội hình toàn sao còn có nữ diễn viên Won Ji An trong vai Choi Yoo Ji, một nhà vận động hành lang, và ngôi sao phim The Glory Seo Eun Soo trong vai điều tra viên Oh Ye Jin. Ngoài ra, "nữ hoàng cảnh nóng" Cho Yeo Jeong sẽ đồng hành cũng khán giả trong vai Bae Geum Ji. Nam diễn viên Jung Sung Il sẽ vào vai trưởng phòng thư ký Cheon Seok Joong.