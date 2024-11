Tối ngày 29/11, Lễ trao giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 45 đã diễn ra tại Hàn Quốc và trở thành chủ đề hot tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Một trong số những cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất tại giải thưởng năm nay gọi tên Jung Hae In. Ngoài việc là mỹ nam có sức ảnh hưởng lớn thời gian gần đây thì Jung Hae In còn bất ngờ trở thành chủ đề hot tại chương trình bởi khoảnh khắc biểu cảm đáng yêu khi được vinh danh ở hạng mục giải thưởng Popular Star Award.

Khoảnh khắc biểu cảm đáng yêu của Jung Hae In đang viral khắp cõi mạng

Cụ thể, chỉ vài giây trước, Jung Hae In còn ôm và chúc mừng Koo Kyo Hwan khi người đồng nghiệp thân thiết này thắng hạng mục Popular Star Award, ngay lập tức sau đó, cái tên tiếp theo được vinh danh ở hạng mục này lại chính là Jung Hae In. Việc được gọi tên giữa lúc đang hân hoan chúc mừng cho đồng nghiệp khiến Jung Hae In giật mình, không kịp phản ứng. Hiện tại, khoảng khắc mỹ nam họ Jung giật mình khi được gọi tên đang được lan truyền mạnh mẽ trên khắp các nền tảng MXH. Khán giả thích thú với sự đáng yêu và hơn hết là nhan sắc đẹp không tì vết của anh trong khoảnh khắc ngắn này.

Jung Hae In giây trước còn vui vẻ chúc mừng cho đồng nghiệp

Giây sau đã giật mình vì chính bản thân được gọi tên

Bình luận của khán giả: - Giật mình mà cũng đẹp nữa. - Ảnh đẹp trai mà ảnh dễ thương. - Đẹp phát sáng cả khung hình luôn, giật mình còn đẹp hơn bình thường. - Ảnh mát mát như mùa thu Hà Nội vậy mấy bà?

Đặc biệt, ngoài giải thưởng Popular Star Award (Nghệ sĩ phổ biến nhất) thì cũng tại Rồng Xanh năm nay, Jung Hae In còn nhận được chiếc cúp danh giá ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn Park Sun Woo trong bộ phim Vetaran 2. Tuy kịch bản bộ phim này không được đánh giá quá cao nhưng màn lột xác xuất sắc của Jung Hae In lại nhận về nhiều lời khen từ khán giả và giới mộ điệu. Đây là lần hiếm hoi trong sự nghiệp, mỹ nam họ Jung thử sức với dạng vai phản diện. Hiện tại, việc anh nhận được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng đang trở thành chủ đề hot và nhận về sự đồng thuận cao từ khán giả.

Jung Hae In nhận giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Nguồn ảnh: Naver